Alcañiz inaugura su nueva piscina climatizada con Irene Ciércoles como protagonista

Alcañiz ya cuenta oficialmente con su nueva piscina climatizada. El Ayuntamiento ha celebrado este domingo el acto de inauguración oficial de la instalación de 25 metros, una jornada que ha tenido como protagonista a la nadadora andorrana Irene Ciércoles, la gran revelación y promesa del deporte español. La deportista ha participado en una exhibición conjunta con el Club Natación Bajo Aragón, que también ha realizado una práctica de salvamento.

La jornada ha servido para presentar oficialmente una infraestructura que comenzó a funcionar a mediados de septiembre y que amplía la oferta deportiva de la Ciudad Deportiva Santa María. Tras los parlamentos institucionales del alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel, y de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, se ha celebrado la exhibición, en la que Irene Ciércoles y los integrantes del Club Natación Bajo Aragón han realizado varias vueltas en diferentes modalidades.

El acto ha terminado con un intercambio de regalos entre la nadadora y el club. Ciércoles ha entregado a la entidad alcañizana un gorro dedicado, mientras que el Club Natación Bajo Aragón le ha hecho entrega de su gorro oficial.

Una instalación para el deporte y para toda la ciudad

El alcalde de Alcañiz, Miguel ángel Estevan, ha definido la inauguración como “un gran día para Alcañiz” y ha destacado que la piscina supone cumplir “un compromiso de legislatura”. Estevan ha puesto el foco especialmente en las posibilidades que abre el nuevo equipamiento para los clubes y deportistas de la ciudad y de todo el Bajo Aragón histórico.

“Hoy tenemos el privilegio de estrenar un compromiso de legislatura, como es nuestra gran piscina climatizada”, ha señalado el alcalde, que también ha destacado el trabajo desarrollado durante los últimos años para hacer realidad el proyecto. El primer edil ha incidido en que la nueva instalación permitirá dar un salto cualitativo al deporte acuático de la ciudad. “Creemos que va a ser un antes y un después para el deporte acuático en nuestra ciudad”, ha afirmado.

La nueva piscina de 25 metros de Alcañiz con las gradas llenas de asistentes / Jesús Burgos

La piscina cuenta con un vaso de 25 metros y seis calles, unas características que permiten acoger competiciones deportivas. También dispone de una grada con capacidad para más de un centenar de espectadores y de equipamiento homologado para la práctica competitiva, como podios de salida, sistema de cronometraje electrónico y paneles de viraje. “Como es una piscina semiolímpica, la anterior no podía permitirlo”, ha explicado el alcalde, que ha señalado además que la instalación nace con la intención de que puedan desarrollarse competiciones en Alcañiz y que puedan surgir nuevos deportistas. Los clubes con sede en Alcañiz, entre ellos el Club Natación Bajo Aragón y la sección de triatlón del Club Tragamillas, disponen de calles reservadas para sus entrenamientos.

Más de tres millones de euros de inversión

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha destacado durante la inauguración tanto la dimensión deportiva como la vertiente social del nuevo equipamiento. “Es un placer, el Gobierno de Aragón, con la directora general de Deportes, poder hoy asistir a la inauguración de un equipamiento que es clave para la capital del Bajo Aragón”, ha iniciado su intervención Vaquero. La vicepresidenta ha incidido en que la nueva piscina no solo permitirá completar las posibilidades que ofrecía hasta ahora la instalación de 16 metros. “Supone tener una instalación para competiciones deportivas de alto nivel”, ha explicado.

Pero, la vicepresidenta también ha querido destacar el uso cotidiano que podrá tener para los vecinos. “Además del impacto deportivo tiene también un fuerte impacto social”, ha afirmado. En este sentido, ha señalado que permitirá que “cualquier persona de Alcañiz, pero especialmente aquellas que tienen una mayor dificultad para trasladarse a otros lugares, puedan tener ya en su ciudad un equipamiento para asistir”. La instalación podrá utilizarse también por familias, jóvenes y personas que necesiten realizar tratamientos terapéuticos.

Fotografía oficial de las instituciones junto a Irene Ciércoles de la inauguración de la piscina de Alcañiz / Jesús Burgos

El proyecto ha contado con un presupuesto de algo más de tres millones de euros, según ha detallado Vaquero, y ha recibido una aportación de 600.000 euros del Gobierno de Aragón. En este sentido, la vicepresidenta ha defendido la colaboración entre administraciones como una de las claves para sacar adelante este tipo de proyectos.

Desde pueblos “pequeñicos” aparece gente grande

La presencia de Irene Ciércoles ha permitido poner rostro durante la inauguración al potencial que puede tener la nueva instalación para los jóvenes deportistas del territorio. La nadadora andorrana ha reconocido sentirse “súper feliz” de haber sido invitada y ha destacado la importancia de que los aficionados a la natación puedan disponer de una instalación de estas características.

Ciércoles, que actualmente desarrolla su preparación, entre entrenamientos y competiciones, en Barcelona, ha reconocido que no podrá utilizar habitualmente la piscina alcañizana, aunque confía en poder regresar. “Hoy ya he venido, pero dudo que pueda venir alguna vez más, ya que con entrenamientos en Barcelona y competiciones es un poco difícil, pero ojalá poder tener la oportunidad para volver”, ha señalado.

La nadadora también ha hablado de su propia trayectoria y de la posibilidad de que instalaciones como esta ayuden a que otros jóvenes puedan desarrollar su potencial sin necesidad de tener que trasladarse a las grandes ciudades. “Yo desde pequeña que empecé en Andorra Teruel, pero empecé así y espero que salga más gente así porque es un honor que desde pueblos pequeñicos aparezca gente tan grande", ha afirmado.

Una piscina con vocación territorial

La nueva infraestructura se incorpora a la Ciudad Deportiva Santa María con una clara vocación deportiva y también de servicio para el conjunto de la población. El Ayuntamiento ha destacado durante la inauguración que la piscina permitirá ampliar las posibilidades de entrenamiento de los clubes y disponer de un espacio preparado para acoger competiciones.

Para Mar Vaquero, además, el impacto de la instalación puede ir más allá del ámbito estrictamente deportivo. “El que las familias, los jóvenes, los mayores de Alcañiz no tengan que buscar un equipamiento fuera de su ciudad para poder cubrir sus necesidades va a hacer que, lógicamente, ese impacto de carácter social también se sienta en la ciudad de Alcañiz”, ha señalado.

Con la inauguración oficial, Alcañiz pone así de largo una piscina que amplía sus instalaciones acuáticas y que nace con la posibilidad de convertirse en un nuevo punto de referencia para la natación y las competiciones deportivas en el Bajo Aragón.