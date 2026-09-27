La Codoñera celebra San Cosme y San Damián entre carrozas, música y tradición

La Codoñera ha vivido sus Fiestas de San Cosme y San Damián con un ambiente especialmente animado y una notable participación de vecinos y visitantes. La programación ha combinado tradición, música, actividades infantiles y propuestas para todas las edades, con la plaza como uno de los principales puntos de encuentro durante las celebraciones.

Los festejos arrancaron el viernes con el volteo de campanas y el lanzamiento de cohetes, que anunciaron el inicio de las fiestas. La tarde continuó con una actividad infantil a cargo de Nube de Pegatina y, posteriormente, con el pasacalles de los cabezudos, que llevó la animación por las calles de la localidad.

Uno de los primeros momentos destacados llegó con el pregón, pronunciado por la peña Lo Kachibache en la plaza de la Iglesia. A continuación comenzó el recorrido peñero, acompañado por la charanga El Recorrido y con sangría ofrecida por la comisión para todos los asistentes. La jornada continuó con una cena popular preparada por Catering MisterPla’t y una noche de música con la orquesta Montesol, bingo y la sesión de Disco Cube.

El sábado, las fiestas recuperaron su componente más tradicional con la procesión del pan bendito y la misa solemne en honor a los patrones, San Cosme y San Damián, acompañada por el grupo Alcafolk. La programación siguió por la tarde con la actuación musical 'Aires del Sur' en el Salón de la Cultura.

La tarde tuvo como protagonista el tradicional desfile de carrozas y comparsas. Las calles de La Codoñera se llenaron de color, disfraces y creatividad durante un recorrido que partió de las Eras Altas. La celebración continuó durante la noche con la orquesta Wizard, el recuento de los votos del desfile y la posterior discomóvil. La jornada festiva concluyó con un recorrido acompañado por la charanga El Revoltijo y un almuerzo en la peña La Barrache.

El domingo ha estado marcado por las actividades familiares y religiosas. Los más pequeños han podido disfrutar del parque infantil instalado en la plaza, mientras que posteriormente se ha celebrado la misa en honor a las Santas Reliquias. Por la tarde, el grupo Burearte ha ofrecido una actuación que ha vuelto a reunir al público en torno a la programación festiva.

























Desfile de carrozas y comparsas de las Fiestas de San Cosme y San Damián en La Codoñera / Cedidas

Uno de los últimos actos ha sido la entrega de la subvención y de los premios del desfile de carrozas y comparsas. En el concurso, la comparsa Lo Vecon ha conseguido el primer premio de comparsas, mientras que La Cantrella se ha alzado con el primer premio en la categoría de carrozas. También ha destacado Lo Moc, la carroza realizada por la peña más joven participante en el concurso.

Tras el fin de los actos, la alcaldesa de La Codoñera, Elena Bosque, ha valorado positivamente el desarrollo de las celebraciones y ha destacado, especialmente, la participación y el ambiente vivido durante estos días: «Las fiestas han estado muy bien, con mucha animación y participación al poder hacer todos los actos en la plaza gracias al buen tiempo que nos ha hecho».