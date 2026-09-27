La Fundación Santa María de Albarracín hace oficiales los 2 millones para la iglesia del Carmen de Alcañiz y prevén iniciar las obras en enero

El compromiso institucional con el patrimonio cultural alcañizano ha sumado un nuevo hito este sábado con la confirmación oficial de la inversión de 2 millones de euros destinada a la rehabilitación de la iglesia del Carmen de Alcañiz. En el marco de los actos conmemorativos del 30.º aniversario de la Fundación Santa María de Albarracín, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado una aportación anual de 2 millones de euros para dar estabilidad a la entidad y proyectar su capacidad técnica a toda la comunidad autónoma.

Por su parte, el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, ha expresado su enorme satisfacción ante una decisión clave para el municipio, destacando que el respaldo del Ejecutivo Autonómico ha sido clave para acometer la intervención en la iglesia del Carmen ha supuesto “una satisfacción enorme” para la ciudad. “Es una noticia para sacar pecho y estar muy contento”, ha subrayado el primer edil.

Un referente cultural para la ciudad

Para la ciudad de Alcañiz, la recuperación de la iglesia del Carmen resuelve una demanda histórica sobre un edificio de gran valor cultural. Según ha explicado Estevan, se trata de una iglesia “que lleva más de 24 años parada, muy querida por los alcañizanos, en la que se han desarrollado mucha vida de casamientos y ceremonias”. Asimismo, el alcalde ha recordado que el templo posee un gran simbolismo identitario al estar representado formalmente en el Poble Espanyol de Barcelona.

“Hay que agradecer sobre todo a la fundación, que es la hacedora de la cuestión, y sobre todo al Gobierno de Aragón”, ha destacado. Del mismo modo, ha indicado que el objetivo es iniciar los trabajos cuanto antes para poder “verla terminada, a lo mejor no el próximo año, pero sí el siguiente”.

Trabajos en la actualidad

Respecto a los plazos técnicos de la actuación, Estevan ha detallado que actualmente se están realizando trabajos preparatorios de la estructura. “Todo lo que se han hecho son pruebas y catas para realizar el proyecto y hacer las cimentaciones”, ha explicado. Además, ha avanzado que el proyecto técnico estará finalizado antes de que concluya el año, por lo que está previsto que las obras comiencen, si todo va según lo previsto, en enero de 2027.