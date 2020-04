Guitarte pide que el ingreso mínimo vital ayude a repoblar y genere actividad económica

Teruel Existe ha planteado al Gobierno Central modificar el Ingreso Mínimo Vital para que también cumpla los objetivos de repoblar, reactivando la economía y el empleo en pueblos de menos de 1.000 habitantes, impulsando el reequilibrio de la población y de los servicios, planteando a estas familias una oportunidad de vida diferente para poder vivir mejor, con menos costes y con otras oportunidades laborales.

Teruel Existe considera que es muy importante que cada acción y esfuerzo que realiza el Estado tenga en cuenta ayudar a reducir el problema de la despoblación, por eso plantean que una medida de este tipo podría permitir a muchas familias comenzar una nueva vida con menor coste en el medio rural y encontrar trabajos temporales fomentando una economía que se ha perdido o no se está desarrollando en el medio rural por la falta de población.

El elevado coste de vida (vivienda, transporte, servicios,…) en las grandes ciudades conlleva que las personas con bajos ingresos tengan más dificultades económicas. Desde Teruel Existe destacan que por el contrario “en el medio rural, personas, jóvenes y familias podrían vivir mejor con la misma renta, y paralelamente este nuevo capital humano en los pueblos podría emprender pequeños trabajos que ante la falta de población no se pueden desarrollar”.

Desde la Agrupación de electores creen que tener en cuenta esta opción en el Ingreso Mínimo Vital no solo puede conseguir repoblar zonas rurales sino que además “es una oportunidad de plantear a muchas familias emprender una nueva vida, una nueva oportunidad para poder vivir mejor, con menos costes que en las grandes ciudades, y con nuevas posibilidades de encontrar trabajos temporales o de renta reducida, impulsando el reequilibrio de la población y a la vez permitiendo el impulso de la actividad económica en las zonas rurales.”

Destacan que estas medidas no sólo ayudarían a evitar perder población y atraer nuevos pobladores a los pequeños pueblos, sino que además conseguiría que se mantengan y fomenten servicios que no son rentables económicamente, como es el caso de los pequeños comercios y bares, que por su falta de rentabilidad no consiguen mantenerse abiertos, además las personas que podrían trabajar en el cuidado de la gente mayor o aportando servicios de los que carece el medio rural como el transporte, entre otros.

Defienden que también “permitiría recuperar economías tradicionales que fomentan la biodiversidad y la custodia del territorio, y realizar una transformación de la agricultura y ganadería que en muchos lugares no se ha llevado a cabo por la falta de población, recuperando cultivos tradicionales y transformando cultivos que necesitan mayor mano de obra o fomentando la implantación de la agricultura ecológica, consiguiendo así generar más puestos de trabajo eventuales”.

El diputado Tomás Guitarte se ha puesto en contacto con el Gobierno para trasladar esta propuesta. «Hemos planteado que estudien las medidas que consideren oportunas para poder llevar a cabo estos nuevos objetivos, reduciendo los baremos de requisitos o incrementando los importes de la Renta, dirigiendo estos beneficios para las familias que vivan o decidan cambiar su residencia a localidades con menos de 1.000 habitantes”, apunta el diputado.

Guitarte señala que “se debe tener en cuenta esta opción en el Ingreso Mínimo Vital, porque no solo puede conseguir repoblar zonas rurales, sino que además puede generar nuevos empleos, mantener servicios, y es una forma de plantear a las familias emprender una nueva vida, como si fuese una segunda oportunidad ante esta crisis económica y social que estamos sufriendo.”