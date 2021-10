Teruel Existe organiza tres rutas de autobús para acudir a la manifestación en Madrid «contra la invasión de renovables»

Teruel Existe llama a los turolenses a participar el sábado 16 de octubre, en Madrid, en la gran manifestación «contra la invasión de las renovables» convocada por la Alianza Energía y Territorio (Aliente), de la que forma parte y en cuya organización está participando activamente. Los portavoces del movimiento ciudadano, Jesús Villamón y Domingo Gascón, explicaron que son 173 plataformas de todo el país las que forman parte de la organización de esta manifestación, y que recientemente la coordinadora de la España Vaciada también ha manifestado que se suma a la convocatoria. Los participantes saldrán a las cinco de la tarde desde la estación de Atocha en un recorrido que terminará en la Puerta del Sol, donde se leerá un manifiesto apoyado por científicos, investigadores o escritores, como el turolense Javier Sierra.

Tres rutas de autobuses en la provincia

El movimiento ciudadano forma parte de Aliente y desde hace dos meses trabaja conjuntamente con el resto de entidades que la forman en la organización de esta movilización. En rueda de prensa anunciaron que ponen a disposición de los interesados tres rutas de autobuses para facilitar la participación en la manifestación, con salida desde Valderrobres, Calamocha y Cantavieja, y paradas a lo largo del recorrido para recoger a los participantes, que se unificarán en una única caravana en la localidad de Monreal del Campo. Las inscripciones deben realizarse hasta el día 12 de octubre, rellenando el formulario que se encuentra en la página web de Teruel Existe, o poniéndose en contacto con los coordinadores comarcales. El viaje cuesta 10 euros y los niños menores de doce años tienen billete gratuito. También se han puesto a la venta, como en otras ocasiones, billetes solidarios para aquellos que quieran colaborar pero que no puedan acudir a la cita.

Alzar la voz

El lema de la manifestación es “Que nos oigan en Madrid. Renovables sí pero no así”. Para Teruel Existe esta cita es “la gran oportunidad para la ciudadanía turolense de defenderse de esta invasión colonialista”, porque consideran que una sola provincia no tiene la fuerza que se va a transmitir con esta manifestación nacional, que une a territorios de todo el país bajo un mismo problema. Hasta Madrid se desplazarán manifestantes de distintas comunidades autónomas, como Andalucía, Castilla y León, País Vasco, Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla la Mancha… y Aragón, con representación de las tres provincias. Son muchos los territorios que han demostrado tener una misma sensibilidad, aseguraron, “la reivindicación de una Transición ecológica justa, frente a la expansión que pretende explotar los territorios con menor densidad de población, que se ponen una vez más al servicio de las zonas desarrolladas con estos proyectos a gran escala”. Comentaron que convocan “en defensa de un modelo energético realmente sostenible, basado en el ahorro, la eficiencia energética y el autoconsumo, con respeto a los territorios, las economías locales y la biodiversidad, que beneficie a las personas y no, otra vez, a las grandes empresas”.

Desde Teruel Existe invitan a sumarse a todos los turolenses, y especialmente a los que les han transmitido su preocupación. “Nos han contado que se sienten engañados, que no se cuenta con ellos, que las instituciones no les informan, que les mercadean con los precios de alquiler de terreno, que les preocupa su paisaje o el desarrollo turístico de sus territorios”. “Todos ellos tienen que estar en Madrid, porque es una oportunidad para que nos escuchen”.

Teruel Existe trabaja en la transición ecológica justa desde diversos ámbitos

Desde Teruel Existe aseguran que llevan más de un año trabajando en temas relacionados «con la expansión abusiva de las renovables en los territorios del medio rural», defendiendo otra forma de realizar la transición ecológica desde las instituciones y presentando alegaciones frente al “acoso de las grandes compañías y sus megaproyectos que quieren colonizar nuestra provincia”. “Ahora esta manifestación conjunta en Madrid es un potente altavoz para las asociaciones y entidades ciudadanas de todo el país, para que sean escuchadas por las administraciones de una vez y para que los ciudadanos se hagan cargo del verdadero alcance de esta expansión y de que es posible otro modelo energético”.

Para los portavoces de Teruel Existe, las renovables deberían ser parte esencial de una transición energética justa, sobre todo a partir de la generación distribuida y el fomento del autoconsumo colectivo y en las empresas. Sin embargo, precisamente en este momento, “cuando el precio del megavatio está más alto que nunca, hemos asistido a parones de las fuentes de energías renovables, como las centrales eólicas, que las compañías eléctricas deberían explicar”. “Hay más renovables que nunca en España y, sin embargo, pagamos la luz más cara. Algo no se está haciendo bien”, concluyeron.