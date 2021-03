Teruel Existe defendió la creación de un centro de investigación e innovación en Andorra tras conocerse que la comarca andorrana acogerá la mayor central fotovoltaica de Europa y contará con generación de hidrógeno. Así lo puso de manifiesto el diputado de la formación turolense, Tomás Guitarte, quien defendió reducir la brecha en ciencia e innovación, que los criterios científicos deben dirigir con rigor la implantación de los parques de energías renovables, y la oportunidad de crear

Todo ello, en el marco de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, que tuvo lugar el jueves y a través de la cual el ministro Pedro Duque presentó el Pacto de Estado por la Ciencia y la Innovación. Guitarte señaló que agradeció la iniciativa al ministro y valoró la importancia de la ciencia para España, señaló que “desde Teruel Existe apoyamos un pacto de Estado por la ciencia, pero necesitamos que alcance realmente al conjunto del país.” El diputado de Teruel defendió que la política de ciencia puede desarrollar un papel en cohesión territorial, tanto por el enfoque de sus líneas de investigación centradas en los recursos y en las actividades productivas como en la distribución de los centros de ciencia e innovación y del personal científico. “Hemos demandado una desconcentración de las líneas de investigación como de los propios centros de investigación”.

Guitarte apoyó una parte de su exposición en un mapa elaborado con datos de Eurostat sobre la población empleada en ciencia y tecnología en los países europeos. Las comunidades autónomas de España se sitúan, salvo excepciones puntuales, por debajo del 25% de la población empleada en ciencia y tecnología, contrastando con las regiones de Europa que muchas superan el 40% e incluso el 50% en esta ratio. Detalló que en Europa entre un 30 y un 50 % de la población activa se dedica a sectores de ciencia y tecnología, mientras que en España sólo en Madrid con más del 40% se aproxima a esas cifras, País Vasco entre el 30 y el 35 %, Cataluña, Navarra y Galicia entre un 25 y un 30%., y todos los demás están por debajo del 20%.

La lectura del mapa y un análisis de los datos presentados revelan que, en investigación y ciencia, el diputado resaltó que se reitera la brecha evidente que “reproduce los contrastes, la dualidad entre la España desarrollada y la España Vaciada”. Valoró que es evidente que los problemas territoriales que denuncian constantemente también están presentes con la ciencia en España, “por eso pedimos que los fondos europeos que se van a incorporar ahora y este esfuerzo adicional del Estado, no contribuyan a aumentar esta brecha científica, sino que por el contrario la puedan cerrar de forma progresiva pero eficiente”.

El diputado turolense defendió la necesidad de actuar de manera sinérgica para enfrentar tres problemas: la exigencia de un continuo desarrollo científico en España, la necesidad del crecimiento de vocaciones científicas, y el papel de la ciencia en la lucha contra la despoblación. Por ello propuso que “equipar la España Vaciada con instalaciones y recursos punteros en ciencia y tecnología no sólo traerá los beneficios de la propia investigación, sino que adicionalmente traerá otros efectos muy positivos como es la lucha contra otro problema importante en el país, los reequilibrios territoriales y paralizar la amplísima despoblación de numerosos territorios, e incentivar vocaciones científicas al tener cerca ejemplos de científicos”. En este sentido, para luchar por la cohesión territorial en España, defendió que las “líneas de investigación y nuevas sedes que deba crear el CSIC u otras sedes de su ministerio se debe crear en provincias de la España Vaciada.” Además, pidió que se fortalezca la posibilidad de teletrabajar para científicos e investigadores, de manera que sea posible que “la gente pueda trabajar en este ámbito viviendo en el mundo rural”.

Al hilo de las propuestas de Pedro Duque sobre la importancia de la descarbonización y del proceso de Transición Justa, Tomás Guitarte ha señalado que “nos gustaría que considerase la necesidad de la creación de un gran centro de investigación e innovación sobre energías renovables y sostenibilidad”. Transmitió al Ministro que la comarca turolense de Andorra, donde recientemente ha visto cerrar una central térmica y toda su economía vinculada a la minería, lo que representa el 10% del PIB provincial, dispone de unas instalaciones que podrían acoger este tipo de centro; el emplazamiento del centro de investigación, estaría en el entorno donde, durante las pasadas décadas, se ha situado una de las principales centrales térmicas del país, y donde se va a localizar uno de los principales parques fotovoltaicos de Europa, aerogeneradores, almacenamiento y producción de hidrógeno”. Tomás Guitarte defendió que este centro de investigación es un “contenido muy adecuado para las instalaciones de la térmica, y del mismo modo el Ministerio de Ciencia e Innovación contribuiría de manera decisiva a la lucha contra la despoblación.

Solucionar el problema de excesos de purines

Guitarte valora que con la llegada de los fondos europeos es necesario concretar las acciones en el ámbito de la ciencia, es primordial llegar al conjunto del país y que se mejore la coordinación, “es imprescindible vincular la investigación a los tejidos productivos que existen”. Por el contrario, puso en relieve que se da la paradoja de que “la ciencia o no ha sido capaz o no ha estado interesada en solventar un problema muy serio del mundo rural: los purines de las granjas de cerdos.” El diputado de Teruel Existe expuso que “en la actividad agroalimentaria, en la ganadería del porcino se genera un residuo que es el purín. Llevamos cuarenta años intentando solventar el problema, y se puede usar para la elaboración de biogás, biometano, incorporando el residuo a una economía circular. Sin embargo, no sabemos si es por la falta de financiación, por la falta de interés, porque es un hecho que afecta al mundo rural que no es una prioridad, esta atención de la ciencia debe cambiar”.

Guitarte ha señalado que “debemos de ser capaces, como lo somos cuando algo realmente nos interesa, de solventar un problema que afecta a la vida diaria de amplísimos territorios, ya que el purín es un problema gravísimo en España por la contaminación que genera en los suelos, en los acuíferos. Es un problema a resolver con carácter prioritario. No podemos pasar décadas y décadas sin una solución y acumulando mayor incidencia. Este caso es un ejemplo de la necesaria vinculación de la ciencia a los tejidos económicos reales y a todos los territorios.”

«Ciencia para establecer dónde deben instalarse las renovables»

El diputado turolense mostró su preocupación respecto a la transición energética, estamos ante una nueva oportunidad. “Creemos que se debe investigar las renovables. Que se deben adoptar las decisiones de implantación de las centrales de renovables con criterios científicos. La premura por solventar el problema de la descarbonización puede originar otro problema muy grave”. Tomás Guitarte ha relacionado este problema con su propuesta de crear un centro de investigación e innovación en energías renovables, no sólo sobre el almacenamiento de la energía, sino cómo gestionar todo el proceso de producción eléctrica. “Ha de haber una investigación específica, impulsada desde el propio Estado que no dependa solamente de las compañías que lo hacen. Para esta finalidad, se propone que, con el consentimiento de la compañía propietaria, la central térmica que acaba de quedar en desuso en Andorra (Teruel) acoja el centro de investigación”.