Teruel Existe pone Andorra como ejemplo de la «falta de compromiso y credibilidad» del Gobierno de Lambán

El candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, participó en un acto organizado por la candidatura municipal al Ayuntamiento de Andorra, junto al cabeza de lista, Antonio Donoso, en el que también intervinieron varios miembros de la candidatura autonómica de Teruel Existe, como Joaquín Moreno, alcalde de Utrillas, y el bajoaragonés Roberto Gamarra, que forma parte de la candidatura autonómica en el número cuatro.

Guitarte denunció que Andorra es el ejemplo de la falta de compromiso de los gobiernos central y autonómico, “que han perdido toda la credibilidad que pudieran tener en esta localidad y toda la comarca”, argumentado que “Andorra ha sido la tierra de las promesas incumplidas, porque estas administraciones realizaron promesas que no han cumplido”. Detalló algunos de los ejemplos de anuncios que desde la presidencia y vicepresidencia del Gobierno aragonés se lanzaron a los medios de comunicación. En febrero de 2019 aseguraron que sustituirían la térmica con una fábrica de biomasa a cargo de Forestalia, un proyecto que Lambán trasladó como la “bandera política del gobierno del cuatripartito”. En mayo de 2022 anunciaron también la instalación de una empresa química, y han afirmado reiteradamente que con el Convenio de Transición Justa se crearán mil empleos en la comarca. El vicepresidente Arturo Aliaga (PAR), afirmó que las cifras de empleo son mejores ahora que cuando estaba la Central en marcha. Lo que sí que ha llegado, afirmó el diputado Guitarte, es lo que consiguió Teruel Existe negociando con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico: “la inclusión de criterios socioeconómicos para la adjudicación del concurso del nudo mudéjar, a partir de ahí llegará empleo”.

Tomás Guitarte lamentó que todas esas promesas de empresas y empleo no hayan llegado y que “aquí lo único que se ha cumplido es la demolición de su Central Térmica, a la que Teruel Existe se opuso siempre, porque supone renunciar a un patrimonio industrial de altísimo valor y a posibilidades de desarrollo futuro alternativo”. Tampoco el Gobierno de Aragón se comprometió con el territorio en este asunto, afirman desde Teruel Existe, puesto que desde la dirección general de Patrimonio y la consejería de Educación , Cultura y Deporte se hizo caso omiso a las directrices de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural que pedían preservar la infraestructura de la Central, permitiendo que ENDESA la derribara. Tampoco escucharon al Ministerio de Cultura, que emitió un informe donde aconsejaba preservar este patrimonio. Tan sólo Teruel Existe, aseguran, defendió este patrimonio e incluso plantearon un proyecto de desarrollo patrimonial, turístico y de investigación, Power Experience, con el que fomentar nuevas posibilidades en el territorio partiendo de los patrimonio minero de la provincia y diversificando la economía de la zona.

Para Guitarte, Andorra es un motor que debe recuperar “el afán que despertaba admiración en la provincia”. Pidió a los andorranos que antes de votar evalúen quienes les han acompañado en sus reivindicaciones y manifestaciones, quién ha trabajado en las instituciones por Andorra, “y el partido que lo ha hecho es Teruel Existe”.

«Andorra ha decrecido mientras otras localidades crecen”

El candidato a la alcaldía, Antonio Donoso, trasladó que el Ayuntamiento ha vivido una situación inédita y “se ha dado muy mala imagen hacia el exterior, se ha realizado una mala gestión de los servicios públicos y han generado malestar entre los vecinos”, en referencia a los últimos acontecimientos producidos en el consistorio bajo el mandato del socialista Antonio Amador, denunciando la pérdida de población, que actualmente se sitúa en un censo de 7.100 habitantes (“unos 5.500 viviendo”), cuando Andorra llegó a tener 9000 censados y vivían en el pueblo entre 11 y 12.000 habitantes. Para Donoso, los jóvenes han tenido que emigrar, “porque aquí no les damos posibilidades, una situación que viene de 20 años atrás, y que duele especialmente cuando vemos cómo Andorra ha decrecido, mientras que otras poblaciones cercanas, como Alcañiz o Caspe, crecen, lo que indica que no hay excusa”. Cree que “nuestros representantes no han exigido lo que corresponde a esta tierra”.

Por otra parte, Antonio Donoso, que ha sido concejal esta legislatura, denunció la “desastrosa gestión del ayuntamiento” y que “no teníamos información ni nos dejaban asistir a las juntas de gobierno”. Donoso considera que las calles están deterioradas, que la recogida de los residuos no ha funcionado bien y que hacen falta cuidados y recursos para los ancianos.

“Teruel Existe es una herramienta necesaria”

Roberto Gamarra, candidato a las Cortes de Aragón por Teruel Existe, explicó que se presenta con esta formación por su forma de trabajar, de abajo hacia arriba. Relató que vio la primera intervención del diputado Tomás Guitarte en la Cámara Baja, en 2020, “y en su discurso ya nombró Andorra, y posteriormente la han seguido defendiendo”. Del mismo modo, aseguró, la Agrupación de electores ha transmitido en el Congreso y el Senado las demandas del medio rural, cambiando la perspectiva de los legisladores y el resto de grupos políticos. Se acercó primero al Movimiento ciudadano, donde turolenses comprometidos, sin vinculación política, se han preocupado por las distintas problemáticas de la provincia, como las energías renovables, “con las que nos avasallan, sin ordenación territorial previa, no tienen en cuenta ni patrimonio natural y cultural, ni a los pobladores, les da igual que mañana no estemos aquí, y mientras el Gobierno de Aragón no mira hacia la gente del territorio”.

Para concluir, Gamarra aseguró que Teruel Existe es la voz directa de los turolenses, “se trabaja de abajo arriba, desde los grupos sectoriales o yendo comarca a comarca a explicar el trabajo realizado y a recoger las iniciativas del territorio, como pasó con los gastos bancarios que se cobran a las asociaciones, y que para evitarlas pelean en el Senado Joaquín Egea y Beatriz Martín. Teruel Existe es una herramienta al servicio de los turolenses, y es necesaria”.