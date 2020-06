Teruel Existe presenta en el Congreso el Pacto por la Reconstrucción de la Provincia

Teruel Existe ha llevado este viernes ante la Comisión por la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados sus 107 medidas elaboradas con la colaboración de 75 entidades y personas particulares que conforman el tejido social y empresarial de la provincia de Teruel.

Se trata de un paquete de propuestas que se han elaborado en torno a siete mesas temáticas: Sanidad y Bienestar Social; Economía y Empleo; Educación; Cultura; Ciencia y Universidad; Cohesión, Vertebración y Equilibrio Territorial, Desarrollo Rural; Transformación Digital y Patrimonio Cultural y Natural.

En rueda de prensa de este viernes por la mañana el diputado turolense de la agrupación de electores, Tomás Guitarte, ha presentado este proyecto y ha insistido en la necesidad de contar con el medio rural para plantear la nueva realidad social y económica.

A preguntas de los periodistas, Guitarte se ha referido al inminente cierre de la Central Térmica de Andorra, uno de las prioridades «más urgentes» por la que «se debe empezar el proceso de reconstrucción de la provincia», tal como ha destacado. «Es una cuestión de primer orden y no acabamos de ver que se está trabajando realmente con acierto o con intensidad. No podemos mostrar conformidad con lo que se está haciendo porque apenas está llegando ninguna solución práctica y real», ha dicho Guitarte, quien cree que parte de la solución pasaría por contar con los servicios mínimos imprescindibles como son Internet. «Es difícil que cualquier empresa venga al territorio si no cuenta con accesibilidad física y telecomunicaciones de las que no disponemos», ha recalcado. «Aún así hay compromisos, hay que exigir que se aceleren los plazos y que se cubran todos los puestos de trabajo que se van a perder».

El diputado turolense se ha referido también al Ingreso Mínimo Vital, que ha planteado el Ejecutivo central y que ha contado con la el apoyo de todos los miembros del Congreso a excepción de la abstención de VOX. El Pacto por Teruel contempla que el Ingreso Mínimo vital fomente la repoblación de los pequeños pueblos. «Cuando se anunció la creación del Ingreso Mínimo Vital vimos que aparte de cumplir las funciones por la que nacía, que son de orden prioritario, podría tener con muy pequeños retoques, una misión muy importante en acciones de repoblación y en mantenimiento del tejido social«, ha destacado Guitarte. Con esta herramienta se pueden «incentivar» empleos que actualmente no se llegan a desarrollar en los pequeños municipios para que los sueldos sean «minimamente dignos» tal como ha explicado.

Este documento de 300 páginas con las 107 medidas, se sustenta en una de las «prioridades absolutas» para poder hacerlas realidad: la conectividad y la mejora de las telecomunicaciones. «La adaptación de telecomunicaciones haría viables otras muchas iniciativas del pacto que precisan de la digitalizaión previa». Esta cuestión «de primer orden» la ha de acometer directamente la administración pública como un servicio «universal».