Teruel Existe propone vivienda rural pública en alquiler y un plan de mejora de eficiencia energética

Representantes de Teruel Existe recorrieron este fin de semana diferentes poblaciones de la comarca de Andorra Sierra de Arcos para dar a conocer un programa electoral en el que la formación apuesta por medidas para facilitar el alquiler y la compra de vivienda contra la despoblación. Concretamente visitaron el mercado de Utrillas, donde se recogían firmas para el transporte sanitario urgente; Alacón, disfrutando de su patrimonio natural desde el mirador del barranco del Mortero y también Oliete y Alloza, localidades donde han podido compartir con los vecinos la situación de la comarca. La jornada terminó en Andorra, con la visita al monte San Macario, donde han conocido el poblado ibérico de ‘El Cabo’ (del s. V a Cristo), que sigue esperando desde hace años que termine la construcción de un Centro de Visitantes para convertirlo en un lugar de atracción cultural y turística para toda la comarca.

Para Teruel Existe, la vivienda en los pueblos es una de las herramientas fundamentales. Insisten en que existe un problema de vivienda en prácticamente todos los municipios de la provincia, lo que supone una rémora a la hora de atraer población, puesto que muchas personas no pueden establecerse al carecer de espacios habitacionales. Se trata de un problema de ausencia de mercado, insisten, que no sólo está derivado por las dificultades para la compra o venta de viviendas, sino también porque no existe apenas alternativa de alquiler.

Representantes de Teruel Existe en su visita a Muniesa este fin de semana./ Teruel Existe

Teruel Existe afirma que a esto se suma un grave problema de deterioro del parque inmobiliario en el ámbito rural. Aducen los datos del propio ministerio que señalan que «en los municipios y núcleos menores de 5.000 habitantes las viviendas secundarias y vacías suponen el 44%», lo que son quince puntos más que en la media nacional. Señalan también que el parque inmobiliario es más antiguo, «el 30% de las viviendas son anteriores a 1960». Añaden que en estos mismos municipios, «el 10 % de las viviendas están en un estado ruinoso, malo o deficiente», casi tres puntos más que en la media nacional. En este sentido, el candidato al Congreso de los Diputados por Teruel Existe, Diego Loras, puso en evidencia que «los pequeños ayuntamientos no disponen de capacidad técnica ni financiera para abordar este problema, por lo que el Estado debe tomar la iniciativa».

Incentivar la llegada de nuevos residentes

El programa electoral que presenta Teruel Existe para estas elecciones generales de 2023 incide en todos estos asuntos. En concreto, para incentivar la llegada de nuevos residentes, facilitar el acceso a la vivienda y apoyar la rehabilitación del parque inmobiliario en localidades de menos de 5.000 habitantes ubicadas en áreas o comarcas afectadas por la despoblación. Para ello propone que los residentes y propietarios de rentas bajas y medias puedan quedar exentos del Impuesto de Bienes Inmuebles y ver reducido el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compraventa de vivienda en un 80%. El Estado deberá aportar a cada administración local los ingresos no devengados por las exenciones de IBI.

La formación quiere impulsar una política de vivienda pública, apoyada en parques públicos de vivienda, para lograr viviendas accesibles para atender la demanda actual, incrementar la oferta de vivienda de protección en diferentes modalidades incluida la vivienda rural pública que potenciará la vivienda pública de alquiler en el medio rural y fomentar la rehabilitación de viviendas, la mejora de la eficiencia energética y de la accesibilidad en aquellas que lo necesiten. También apuestan por el impulso decidido a un programa para la mejora de la eficiencia energética de las viviendas que ofrezca soluciones técnicas y un fondo de ayudas que alcance a 700.000 viviendas al año, del que el 30% se destinará a la eficiencia energética en la vivienda rural.

Representantes de Teruel Existe en su visita a Gargallo este fin de semana./ Teruel Existe

Y, por último, Teruel Existe se compromete a trabajar para fomentar la implantación de autónomos y emprendedores de las zonas rurales. «Potenciaremos lugares multi-uso para que puedan desarrollar sus proyectos, e impulsaremos ideas como las pequeñas naves con vivienda adyacente para emprendedores que desarrollen sus proyectos en el medio rural».

Vivienda rural pública y mejora de la eficiencia energética

Frente a ese conjunto de problemas, Teruel Existe ha trabajado a lo largo de esta legislatura defendiendo en el Congreso y en el Senado propuestas y enmiendas en las comisiones y plenos para la tramitación de la ley de vivienda. Recuerdan que presentaron 19 enmiendas de las que progresaron 12, incluyendo en la ley las peculiaridades de la vivienda en el ámbito rural.

Diego Loras afirmó que van a seguir trabajando para que el objetivo no se quede en la letra del Boletín Oficial del Estado. Seguirán impulsando la creación de la categoría de vivienda rural pública, «con tres objetivos: impulsar de manera prioritaria la vivienda pública de alquiler en el medio rural, lograr que los planes de vivienda estatales y autonómicos incluyan la vivienda rural pública en su cometido y destinen una parte significativa de sus recursos a la misma, y también que los ayuntamientos rehabiliten los numerosos inmuebles de los pueblos». Además destacaron que es necesario que «se facilite con más impulso el acceso a la vivienda de los jóvenes».

Defienden que la política de vivienda pública debe estar apoyada en parques públicos de vivienda que incrementen la oferta de vivienda de protección en diferentes modalidades, tanto en alquiler como para compra y, en esta línea y dadas las limitadas capacidades administrativas y financieras de los pequeños municipios, «es imprescindible que las comarcas desarrollen y gestionen los parques de vivienda pública, para crear un amplio parque público de vivienda. Del mismo modo deben desarrollar instrumentos administrativos para gestionar el alquiler en municipios rurales y dinamizar ese mercado inmobiliario. Es el camino para retener y atraer población».