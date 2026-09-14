Teruel Existe reclama mejoras urgentes en la N-211 ante la alta siniestralidad a su paso por Alcañiz y Caspe

Aragón-Teruel Existe ha registrado en las Cortes de Aragón una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar mejoras urgentes en la N-211, especialmente en el tramo entre Alcañiz, Caspe y Mequinenza, ante la elevada siniestralidad y el alto volumen de tráfico pesado que soporta la carretera. La iniciativa plantea solicitar una reunión bilateral entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Transportes, apoyar las movilizaciones de los municipios y colectivos afectados e instar al Gobierno de España a realizar los estudios necesarios para mejorar la vía.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha explicado en rueda de prensa que la N-211 es un eje fundamental para conectar el sur y este de Aragón con Cataluña y que el punto kilométrico 295 es el de mayor accidentalidad de toda la red viaria aragonesa. “Estamos hablando de que cada año se juegan vidas en esta carretera”, ha señalado, reclamando que “la seguridad del tráfico debe ser prioritaria frente a otras cuestiones de tipo político”.

Guitarte ha denunciado que, pese al compromiso anunciado por el Gobierno de España en 2023 para mejorar el tramo de las conocidas como curvas de Mequinenza, las actuaciones todavía no se han materializado. Por este motivo, ha insistido en la importancia de eliminar curvas y desniveles, ensanchar los arcenes y crear un tercer carril en los tramos con mayor tráfico pesado. “Es la vía natural de entrada desde Cataluña hacia el sur de Aragón, que va a salir a la AP-2 o a la A-2, y vemos que cuenta con mucho tráfico porcino y tráfico frutícola”, ha apuntado.

En este sentido, el vicepresidente de la Comarca del Bajo Aragón, Alberto Carmona, ha destacado la importancia económica y territorial de este eje, por el que circulan de forma constante camiones de transporte frutícola y ganadero. “Pedimos encarecidamente que tanto el Gobierno de Aragón como el Gobierno de España se pongan de acuerdo y tomen una determinación para invertir, para esos territorios que históricamente han sido abandonados”, ha afirmado.

Por su parte, el concejal de Mequinenza, Manuel Molina, ha incidido en el impacto que el mal estado de la carretera tiene sobre la seguridad de los vecinos. “Esto es lo más importante. Son personas, son vidas, y esto hemos de intentar solucionarlo”, ha reivindicado. Molina ha reclamado que ambas administraciones trabajen conjuntamente para que la N-211 vuelva a ser “una carretera que nos una” y permita mejorar la conexión entre Mequinenza, Caspe y el resto de Aragón.

La iniciativa de Aragón-Teruel Existe también recoge el apoyo a las concentraciones y manifiestos promovidos por los municipios y colectivos afectados, y reclama que se cumpla el compromiso adquirido en 2023 para mejorar una infraestructura que continúa en fase de estudio.

Incremento de tráfico para el Gran Premio de MotoGP

Desde Aragón-Teruel Existe también han recordado que la N-211 es una vía fundamental para el acceso a Motorland Aragón y soporta un incremento importante de tráfico durante la celebración del Gran Premio de MotoGP de Aragón. Tomás Guitarte ha señalado que se trata de una carretera de “vital trascendencia”, por la que circulan numerosos aficionados y motoristas que llegan desde Cataluña para acudir al circuito turolense.

En este sentido, Alberto Carmona ha lamentado que mientras se promociona Motorland y el Gran Premio de MotoGP como grandes eventos para Aragón, quienes acuden al circuito “tienen que descubrir cuál es la realidad de la provincia al encontrarse con unas carreteras que necesitan inversiones y mejoras”. Igualmente, Manuel Molina ha recordado que durante los grandes premios se producen accidentes con frecuencia en este eje y ha insistido en que “son personas, son vidas” y que la seguridad debe ser la prioridad.