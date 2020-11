Teruel Existe recuerda al Gobierno la necesidad de implementar un Pacto de Estado contra la Despoblación

El senador de Teruel Existe Joaquín Egea aprovechó la primera intervención de la ministra Teresa Ribera en la Comisión del Reto Demográfico en el Senado para recordarle la necesidad de implementar un Pacto de Estado contra la Despoblación enfocado a atajar los problemas de desequilibrio territorial que sufre el país “antes de que se agraven hasta el punto de no retorno”. En este sentido recordó la moción de la Agrupación de electores que se aprobó en junio en el Congreso de Diputados, sin ningún voto en contra, en la que se apostaba por un Pacto de Estado: hacia una España vertebrada, por el equilibrio territorial, la sostenibilidad y el reto demográfico en la España Vaciada, y un Plan de Recuperación para las zonas despobladas. “Esperemos que con los Fondos de Reconstrucción que vengan de la Unión Europea todas las medidas que aparecían en esta moción empiecen a hacerse realidad”, añadió el senador.

Egea comenzó su intervención alertando de las preocupantes cifras que el INE vaticina para la provincia turolense en cuanto a despoblación: en los próximos quince años perderá el 7,15% de la población. “En su mayor parte es la población joven y productiva, la que disminuye”, añadió el senador.

Esta previsión, reflexiona Egea, sume a la provincia en un círculo vicioso en el que la falta de población genera que los servicios públicos y privados vayan desapareciendo “y a su vez esto provoca que las personas, ante la falta de servicios, continúen optando por la emigración” y añadió: “Quiero recordar aquí la ley 45/2007 que prohíbe cerrar servicios públicos en zonas deprimidas con problemas de despoblación”.

El senador turolense, en relación a la necesidad de la colaboración de las administraciones, destacó “aquí tenemos un problema añadido en el caso del Gobierno de Aragón, que lejos de intentar revertir estas previsiones las utiliza para reducir el diseño de nuevos equipamientos e infraestructuras como es el caso del proyecto del hospital de Teruel”, apuntó haciendo referencia a la reducción en el número de camas que anunció en Teruel la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, apoyándose en esta proyección negativa de población en Teruel.

Egea destacó que “si el Gobierno no actúa pronto con un conjunto de acciones transversales con toda la acción política del Estado los problemas se van a agravar hasta el punto de no retorno”, y quiso saber qué medidas y acciones va a tomar el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para revertir la situación en la que se encuentra la España más despoblada: “¿Qué hay de las medidas que se aprobaron en La Rioja a principio de la legislatura, en febrero de este año? Necesitamos que sea proactiva, que no genere una política de gestos, en la que todavía parecen inmersos el Gobierno y las Comunidades Autónomas”.

Desde la Agrupación son conscientes de que las soluciones al reto demográfico y al problema de la despoblación no son únicas ni fáciles, sino que necesita un trabajo transversal de todos los ministerios del Gobierno. “Para fijar población necesitamos desarrollar nuevas oportunidades basadas en nuevos ejes productivos que aprovechen los recursos endógenos”, señaló el senador y mencionó el ejemplo de la economía circular en agricultura o agricultura ecológica, completando así los ciclos productivos de la cadena de agroalimentaria, desde la semilla hasta el procesamiento industrial y la comercialización, generando valor añadido, posibilidades de desarrollo y empleo de calidad que posibilite fijar y atraer nuevos pobladores.

En esta línea el senador destacó la necesidad de mejorar la conectividad extendiendo la banda ancha en telecomunicaciones y la cobertura móvil. Así mismo, apuntó que también resulta necesario extender la economía del conocimiento y las actividades digitales a la España Vaciada. En este sentido agradeció el reciente anuncio de la descentralización de Renfe con el Centro para la Gestión y Mantenimiento de Infraestructuras Cloud que permitirá crear empleo tecnológico de calidad en Teruel e impulsar un proyecto motor en la digitalización de la economía.

No obstante, señaló que desde la Agrupación consideran que todavía se puede hacer más, como por ejemplo articular la manera en la que el Ingreso Mínimo Vital contribuya a fijar población y para atraer nuevos pobladores, o también acordar un plan de vivienda para el medio rural.

El senador reconoció la dificultad a la que se enfrenta su Ministerio, y le transmitió que “ante este reto, señora ministra, nos tendrá siempre a su lado para colaborar. Somos sus compañeros en esta dura carrera de fondo, pero también debemos asumir una labor crítica.”

Reto demográfico, 19 millones en los PGE

En su intervención, la ministra Teresa Ribera, anunció que el Plan de Recuperación que ha desarrollado su ministerio destinará 2.500 millones de euros para el reto demográfico y coincidió con el senador turolense en señalar que este asunto debe abordarse de forma transversal por parte de todos los ministerios que conforman el Gobierno. Así mismo durante su intervención también se comprometió a aprobar, antes de que acabe el año, la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, y destacó la puesta en marcha de un Plan de Medidas Prioritarias compuesto por más de 60 medidas transversales.

Ribera señaló su compromiso con hacer llegar las ayudas económicas al ámbito local y coincidió con el senador turolense en destinar estas partidas a valorar los recursos endógenos de cada territorio.

Por otra parte, explicó que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 cuenta con una partida específica para el Reto Demográfico al que se destinará 19 millones de euros, de los cuales, 17 millones se consignarán a proyectos de inversión.

De nuevo en su turno de réplica, el senador de Teruel Existe agradeció a la ministra su compromiso con este asunto y quiso recordar otro aspecto que se encuentra estrechamente relacionado como es que la localidad turolense de Andorra todavía no cuenta con soluciones efectivas al cierre de su central térmica. “Estamos a punto de cumplir un año de la firma del Acuerdo de Investidura y uno de los puntos principales figuraba un convenio de transición justa y todavía no tenemos en marcha ese convenio. Espero que se firme pronto y empecemos ya a tomar medidas”, concluyó el senador.