Teruel Existe registra una PNL para proteger la central térmica de Escucha y frenar su demolición

Teruel Existe ha registrado en las Cortes de Aragón una Proposición No de Ley (PNL) en la que ha exigido la protección urgente de la central térmica de Escucha, con el objetivo de paralizar su derribo e iniciar de inmediato su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). La iniciativa se ha presentado tras la autorización del proyecto de demolición del complejo industrial.

La formación ha defendido que la central térmica constituye uno de los principales referentes del patrimonio industrial aragonés y un elemento clave de la memoria minera de las Cuencas Mineras. El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha subrayado que la instalación, construida en 1970 y vinculada a la explotación del lignito, representa el binomio carbón-electricidad que ha marcado el desarrollo económico de la provincia. «Constituye uno de los elementos más relevantes del patrimonio industrial aragonés y un símbolo de la historia minera y energética de las Cuencas Mineras», ha señalado.

Guitarte ha advertido de que no se puede repetir lo ocurrido con la central térmica de Andorra, cuya demolición generó una amplia polémica social y política. En este sentido, ha defendido la necesidad de preservar la infraestructura como parte del patrimonio histórico y cultural del territorio, a la que ha definido como «la catedral del carbón».

Pancartas en la movilización realizada el día que derrumbaron la central térmica de Andorra / Teruel Existe

La PNL ha instado al Ejecutivo autonómico a adoptar las medidas jurídicas y técnicas necesarias para evitar la desaparición del complejo industrial. Asimismo, ha solicitado que la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural incoe de oficio el expediente de protección como BIC, lo que implicaría la activación automática de medidas cautelares para frenar cualquier actuación que pueda afectar al bien.

Teruel Existe ha recordado además que el Plan General de Ordenación Urbana de Escucha ya incluye la central en su catálogo de patrimonio cultural con protección estructural, lo que limita las posibilidades de demolición total salvo en casos de ruina técnica o legal.

La formación ha defendido también que la conservación del complejo puede suponer una oportunidad de futuro para el territorio. Por ello, ha propuesto la creación de una mesa de trabajo entre el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Escucha, la Comarca Cuencas Mineras, la empresa propietaria Repsol y otros agentes implicados, con el fin de estudiar alternativas de conservación y reutilización.

Teruel Existe ha insistido en que la central térmica de Escucha podría integrarse en un itinerario de patrimonio industrial vinculado a la memoria del carbón y a la transición energética, reforzando el potencial turístico, cultural y económico de la comarca.

«Es necesario paralizar cautelarmente el derribo y diseñar un proyecto que dé una segunda vida a la central», ha defendido Guitarte, quien ha reiterado que la protección del complejo no solo responde a criterios patrimoniales, sino también a una estrategia de desarrollo para el territorio.