Teruel Existe se reúne con el Gobierno insistiendo en sus demandas antes de conocer los Presupuestos Generales del Estado

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, se ha reunido este miércoles con el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Felix Bolaños, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, sobre el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. En semanas previas, la Agrupación de electores había mantenido sendas reuniones sobre los PGE con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Vivienda.

Según ha explicado la agrupación de electores en nota de prensa, Teruel Existe ha expresado que el presupuesto debe estar dotado con las partidas y cantidades necesarias para llevar a cabo el cumplimiento del Acuerdo de Investidura entre PSOE y Teruel Existe, especialmente para aquellas actuaciones con plazos de compromiso establecidos para el año 2022, entre los cuales destacan el plan director del ferrocarril Sagunto – Teruel -Zaragoza, los estudios informativos del Corredor Cantábrico – Mediterráneo, el avance en varios tramos de la A-68, los estudios informativos de la A-24 (Daroca – Calatayud) y la A-25 (Monreal del Campo – Alcolea del PInar), el avance de la A-40 entre Cuenca y Teruel, la remodelación de la N-330, y las variantes de Montalbán, Utrillas, la Mata de los Olmos, Alcorisa y Calanda.

Ayudas al funcionamiento de empresas en zonas poco pobladas

A partir de ahí, Tomás Guitarte les ha transmitido que su prioridad es que “estos Presupuestos recojan la aplicación de las ayudas al funcionamiento para las empresas en zonas poco pobladas”, según la consideración de la Comisión Europea, que detalló estas zonas en su comunicación de 29 de abril de 2021 “Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional”, incluyendo las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, pero además, indicando que los Estados miembros “pueden designar otras zonas contiguas a esas regiones de la misma forma, siempre y cuando tengan una densidad de población menor a 12,5 habitantes por km2”. Teruel Existe ha incidido en que esta medida “debería figurar al menos en la Ley de acompañamiento, y estudiar la mejor vía a través de la cual pueda ser encauzada por el Gobierno; es una asunto que no se puede demorar más tiempo, no podemos invertir esfuerzos en que la Unión Europea reconozca la grave situación de nuestras zonas más despobladas y que luego no se apliquen las medidas”.

Desde Teruel Existe valoran que estas ayudas “son imprescindibles” porque es la única forma de fomentar la creación de empresas y el empleo en las zonas que tienen grandes dificultades para revertir la despoblación “por su atonía económica y falta de desarrollo”. Indican que “sería la prueba efectiva de que de verdad este Gobierno está dispuesto a potenciar el equilibrio territorial”.

Museo de Etnografía, infraestructuras, proyectos motores y ampliación del FITE

En la reunión también se ha solicitado que se impulse el Museo Nacional de Etnografía en Teruel (MNET), un proyecto “del que, al igual que ha sucedido con otros muchos en la provincia de Teruel, el Gobierno inició su desarrollo pero no llegó a ponerlo en marcha, por lo que debería contar con una dotación presupuestaria”.

Guitarte ha detallado que también se ha solicitado la inclusión de otras infraestructuras, así como de proyectos tractores para algunas comarcas de Teruel con los que se dinamizará el desarrollo aprovechando sus recursos endógenos, como las que están sufriendo la Transición ecológica con el cierre de centrales térmicas. “También se ha pedido la continuación de la financiación de las líneas en investigación y desarrollo que conseguimos el año anterior, como lafinanciación del CEFCA, Centro de Estudios Físicos del Cosmos de Aragón, y de la Unidad de Paleontología para dinosaurios”, en la que desde la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis se trabaja para la futura creación de un Centro Nacional de I+D+i en dinosaurios.

Aseguran que volverán a presentar una enmienda relativa a la ampliación de la cuantía del Fondo de Inversiones de Teruel, “con el que se resarce mínimamente a nuestra provincia por no haber sido incluida en los Fondos de Compensación Interterritorial”, porque consideran que es la herramienta financiera con la que se pueden generar proyectos tractor para dinamizar la economía en las comarcas más debilitadas. Recuerdan que ya se solicitó el aumento de la cuantía en 20 millones de euros por parte del Estado en los Presupuestos del año anterior, pero fue rechazado.

Piden avanzar efectivamente en el reequilibrio territorial

Para Teruel Existe también es importante la inclusión de políticas sectoriales para el equilibrio territorial, y que en estos PGE todas ellas afronten de forma decidida este reequilibiro y la lucha contra la despoblación, incorporando una discriminación positiva para las localidades de menos de 5000 y 2000 habitantes en sus planes de vivienda, extensión de las redes de telecomunicaciones, nueva formación profesional, jóvenes y mujeres emprendedoras, autoconsumo colectivo, generación distribuida y acceso a las redes eléctricas, así como dinamizando planes concretos para fomentar el desarrollo en el medio rural con proyectos tractores.

En los Presupuestos Generales del Estado del 2022 ya hay partidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el que se financia el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico, y para Teruel Existe “es importante que se ejecute de una forma eficiente, adaptada a la realidad de estos territorios, y con una visión a largo plazo para revertir la despoblación”.

El debate de la desconcentración del Estado

Sobre el actual debate de la desconcentración del Estado, se trata de una de las reivindicaciones que Teruel Existe exigió en el Acuerdo de Investidura y también se encuentra entre las medidas destacadas del Modelo de Desarrollo que presentó la España Vaciada. Para Guitarte, “revertir el desequilibrio de más de la mitad del territorio del país requiere, frente a posturas críticas, tomar decisiones como ésta, con el objetivo de cambiar la dinámica por la que, durante décadas, se ha generado una gran desigualdad y se ha perjudicado a unos territorios en beneficio de otros”. Considera que “es imprescindible que el Estado extienda su presencia por el territorio de la España Vaciada, donde una institución con, por ejemplo, quinientos funcionarios conlleva la presencia de otras tantas familias, además de los trabajos indirectos derivados del dinamismo económico y social que éstas generarían. Sin embargo, en una gran ciudad, esta cifra es como un grano de arena en un montaña, incrementando tan solo el crecimiento desmedido de las grandes ciudades, un modelo desequilibrado, innecesario y preocupante, tal y como ha evidenciado la pandemia”.

En la tarde de este miércoles el Gobierno ha entregado los Presupuestos Generales del Estado para el 2020, y desde la Agrupación de electores están analizándolos para hacer una valoración y preparar sus enmiendas, que deberán negociar con el Gobierno.