Teruel Existe sigue pidiendo una PAC justa

Ante la presentación del modelo de aplicación de las ayudas de la próxima PAC 2023-2027 por parte del Fondo Español de Garantía Agrícola (FEGA), la Agrupación de electores Teruel Existe ha mostrado su disconformidad y preocupación por dos razones.

La primera es el injusto trato otorgado a los agricultores de la provincia de Teruel, dado que todas las regiones agrícolas de la provincia reciben unas ayudas de PAC inferiores a las del resto de Aragón, sin una justificación fundamentada. En este sentido, los agricultores turolenses,independientemente de a cuál de las cinco regiones agrícolas de la provincia pertenezcan, «estarán en el grupo que cobra la menor ayuda básica a la renta para la sostenibilidad en lo referente a cultivos». De seguir según lo establecido, los agricultores turolenses seguirá cobrando un valor medio regional menor que sus homólogos del resto de Aragón. La segunda razón de crítica es que la aplicación de la PAC en España no persigue un modelo de agricultura moderna y sostenible que incentive al agricultor auténtico y rentabilice las explotaciones familiares. Aunque sobre ese aspecto ya no es posible un cambio y el Ministerio de Agricultura lo peleó en Europa, nos preocupa la disminución de los fondos de la política agraria común. Con todo la PAC distribuirá en España entre 2023 y 2027 6.800 millones de euros anuales, lo que es una cantidad importante, pero consideran que “estos fondos sirven más para sostener un modelo agrícola en deterioro que para transformar el sector agrario”.

Valoran que la PAC no conlleva “la suficiente modernización y mejora de la rentabilidad de las explotaciones, no incentiva ni controla la innovación, tampoco facilita la incorporación de los jóvenes, lo que implica tambalear el futuro del sector primario”. Del mismo modo resaltan que “los eco-esquemas no dirigen ni evalúan la sostenibilidad ambiental que pueden y deben ofrecer los agricultores”. Los representantes de Teruel Existe se quejan de que la desigualdad de los derechos de pago básico entre las regiones agrarias «no está guiada por criterios técnicos ni lógicos sino que parecen responder a intereses concretos». Es cierto que en España hay una diversidad de cultivos y modelos agrarios, pero es necesario avanzar en la equidad de las ayudas para las diferentes regiones agrícolas de toda la comunidad autónoma, e incluso de todo el país, especialmente para las tierras de cultivo de secano y regadío. “Los agricultores turolenses no pueden esperar otros 4 años para recibir un pago igualitario, hay que conseguir igualdad para el periodo 2023-2027” señalan desde Teruel Existe. Estas reivindicaciones sobre la PAC están en línea con la intervención del diputado Tomás Guitarte en una pregunta al Gobierno trasladada con fecha 11 de junio de 2021, en la que pedía una mayor igualdad de estratos en la nueva distribución económica de la Política Agraria Común. Una posición que se ha reiterado en las reuniones que la Agrupación de electores ha mantenido con el Ministro de Agricultura, Luis Planas.

Además, desde Teruel Existe siguen defendiendo la eliminación de los derechos históricos como una manera de favorecer a los agricultores y ganaderos en activo, el apoyo a los agricultores a tiempo completo, las ayudas que contribuyan a asentar población, y la adopción de medidas y ayudas económicas para incrementar el número de jóvenes agricultores. De esta manera, la agrupación explica que su posición defiende que la aplicación de las ayudas de la PAC, gran cantidad de dinero público, apoye a los agricultores que viven en los pueblos y contribuya a fijar población joven, además de potenciar el futuro y mantenimiento del sector.