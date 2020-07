Teruel Existe votará en contra de los PGE si sus demandas no se contemplan

La crisis sanitaria dejó en suspenso la reunión de la comisión de seguimiento que incluyó el voto favorable a la investidura de Pedro Sanchez como presidente del Gobierno. Por eso Teruel Existe quiere que ese encuentro se celebre y se tenga en cuenta a esta agrupación de electores en la redacción de los Presupuestos Generales del Estado para que incluyan las demandas turolenses y de la España despoblada. «La condición nuestra es primero que se nos llame y se nos convoque para participar en la redacción de los presupuestos, en todos aquellos aspectos que afectan a las demandas que hemos transmitido. Luego obviamente que se nos tenga en cuenta«, ha dicho el diputado turolense Tomás Guitarte. Éste ha precisado que se tendrán que tener en cuenta tanto las demandas del acuerdo de investidura como las medidas urgentes de la moción presentada hace una semana.

Aunque Guitarte indicaba que todavía hay tiempo y confían en esa reunión, también tiene claro que si estas demandas no se reflejan en las cuentas del Estado, «votarán en contra». «Si hubiese un absoluto olvido de nuestras reivindicaciones nos opondríamos. Hemos venido a solucionar los problemas no a estar por estar. No podríamos apoyar unos presupuestos que nos ignorasen«, ha recalcado.

El diputado turolense en el Congreso realizaba estas valoraciones en la rueda de prensa en la que explicaba que los plazos, que incluía la moción aprobada la semana pasada con los votos de la mayoría de la Cámara, no van a poder cumplirse. Son, según las previsiones de los ministerios afectados, imposibles de cumplir. No obstante el texto de la propuesta garantiza la aplicación del Plan de Reactivacción de las zonas despobladas a la mayor brevedad posible y en coherencia con los objetivos, prioridades y calendario de recuperación de la Unión Europea, es decir 1 de enero de 2021.

Guitarte concluía que muchas de las propuestas recogidas dependen más de la voluntad política que de si hay o no dinero. Así ponía como ejemplo aprobar la reducción del 20% de la Seguridad Social a las empresas que trabajan o que se instale en la España despoblada, una medida de la que ya hay precentes en la UE como por ejemplo en Noruega.