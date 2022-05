The Silent Route es una de las cinco candidaturas finalistas dentro de la categoría Mejor Ruta Nacional de los premios Mototurismo 2022. La carretera panorámica por excelencia de las Comarcas del Maestrazgo y Andorra Sierra de Arcos podría proclamarse ganadora de tal título este próximo sábado, fecha en la que tendrá lugar la entrega de premios en Navacerrada, Madrid.

Los 63 kilómetros que conforman The Silent Route son conocidos por recorrer entornos naturales y de gran valor patrimonial dentro de la provincia de Teruel. Esto le ha ayudado a popularizarse como una de las carreteras favoritas entre los amantes del motociclismo, y, a su vez, poder optar a uno de los premios en este certamen.

Los presidentes de ambas comarcas, Marta Sancho y Roberto Rabaza, serán quienes asistan a la gala acompañados por las técnicas de turismo de las mismas, María Ángeles Tomás y Cristina Mallén. En conjunto representarán a la ruta aragonesa que compite junto a otras cuatro propuestas: Castilla la Mancha en moto, La Rioja Turismo con la Ruta de los tres Valles, Andalucía y Mototurismo Ara Lleida.

Las cinco finalistas, que se dieron a conocer el pasado 2 de abril en el Salón de la Motocicleta ‘Vive la Moto’, optan a un premio que destaca a la labor de aquellas entidades públicas (comunidades autónomas, diputaciones, entidades locales, organismos, etc.) que más hayan difundido los valores moto turísticos de su territorio.

Desde la Comarca Andorra-Sierra de Arcos afirman haber trabajado durante mucho tiempo para dar a conocer una ruta que a día de hoy se ha convertido en un punto de interés en el mapa. «En los últimos meses hemos notado una mayor afluencia. Cuando pasas por ‘la cabra’ ahora siempre hay gente, de hecho, en Semana Santa, la mayoría de preguntas en la caseta turística fueron en relación a la Silent Route», explica Mª Ángeles Tomás. También han notado este incremento a través de las redes sociales, una herramienta que desde sus inicios les ha servido para dar difusión a esta ruta.

Aunque The Silent Route no fue ideada específicamente para el sector motero, es en este donde ha obtenido un mayor revuelo, por lo que poder asistir a unos premios relacionados con el motor es una gran oportunidad para sus impulsores. «Ganemos o no esta es una gran oportunidad para la divulgación de la ruta. Esperamos que en la gala podamos conocer mejor el mundo del moto turismo, a sus principales actores y establecer contactos y relaciones que potencien la ruta en el futuro más próximo».

Esta es la primera edición de los Premios Mototurismo. El evento cuenta con la colaboración destacada de la Real Federación Motociclista Española (RFME) y será presentado por el periodista Valentín Requena. El objetivo principal de la gala es reunir a todos los sectores relacionados con el turismo en moto para distinguir a los actores y lugares más destacados del panorama.

Además de la mejor ruta nacional, otras categorías que se premian son: ruta internacional, Iniciativa, Innovación, Hostelería, Comunicación, Entidades, Motocicleta turística y Viaje destacado, entre otras.