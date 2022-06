Toda la red comercial de multiservicios recibirá ayudas este año para homogenizar su imagen y mejorar sus servicios

La Diputación de Teruel (DPT) invertirá este año en la mejora de los 76 Multiservicios Rurales (MSR) que componen la red comercial de la provincia mediante la formalización de convenios con los ayuntamientos de los que dependen, después de la concesión de fondos europeos del Plan de Recuperación a través de una línea de apoyo a la actividad comercial en zonas rurales convocada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En conjunto, el objetivo es transformar los puntos de venta de forma que todos los Multiservicios Rurales se presenten con los mismos colores, expositores y señalética. Además, se les dotará de bolsas ecológicas reutilizables y compostables.

Pero, además, en esa lista destacan 30 establecimientos clasificados como “proyectos piloto”, elegidos de acuerdo a una serie de criterios objetivos, que recibirán más de 15.000 euros cada uno para la modernización tecnológica de sus instalaciones mediante nuevo equipamiento informático (ordenador y TPV), la instalación de una taquilla inteligente, iluminación led y puntos wifi, así como la ampliación de servicios con envasadoras al vacío y, en dos casos, la instalación de desfibriladores.

El presidente de la DPT Manuel Rando, que ha presentado a los medios de comunicación estas inversiones junto a la diputada de Desarrollo Territorial María Ariño y el secretario general de Cámara de Comercio e Industria de Teruel Santiago Ligros, ha señalado que la institución volverá a presentar proyecto en las próximas ayudas que se convoquen para este fin, “con el objetivo de transformar los puntos de venta que tan buen resultado en los pueblos, reforzando una identidad propia”.

La diputada María Ariño ha señalado que las actuaciones responden a los seis ejes que se valoraron en el proyecto, que fue realizado en coordinación con la Cámara de Comercio e Industria de Teruel y se convirtió en uno de los 13 elegidos entre las 296 solicitudes que optaban a la línea de ayudas de comercio rural en toda España. “Son la transformación digital, la transformación del punto de venta, la sostenibilidad y economía circular, la cadena de suministro y trazabilidad, sensibilización y formación y red wifi y señalética”.

Es la primera vez en la que toda la red comercial de los MSR (no están incluidos los que son únicamente bar) se van a beneficiar de una ayuda en el mismo ejercicio. En 2021, por ejemplo, los beneficiarios de la línea de ayuda de equipamiento, mantenimiento y conservación fueron 45. Dado que la cuantía máxima de subvención se establecía en un 80% de los gastos y que en todo caso no podía superar los 3.000 euros, de acuerdo a las solicitudes presentadas y al importe por justificar, los establecimientos recibieron entonces una media de 2.280 euros.

Con los 691.284 euros que va a invertir este año la DPT en la mejora de los MSR, muy por encima de los 152.000 euros que se presupuestaron el año anterior, 46 establecimientos comerciales recibirán 3.155 euros, un 28% más de lo que recibieron de media el año pasado y, en cualquier caso, por encima de los 3.000 euros de tope. Manuel Rando ha destacado que, de la cantidad global, más del 60% corresponde a la subvención concedida por el Ministerio, “pero el resto lo pone la DPT, que es la institución que más está invirtiendo hoy en día en la red de Multiservicios”.

Los 30 establecimientos comerciales considerados como proyectos piloto obtendrán 15.400 euros cada uno (16.852 euros en Galve y Jorcas para equiparlas además con desfibriladores). Su elección atendió a la experiencia de la Cámara de Comercio, como entidad gestora de la Red MSR y titular de la marca MSR, teniendo en cuenta aspectos como la participación en los encuentros anuales de gestores; las características y el estado de la superficie comercial del establecimiento; la proactividad en las actuaciones lanzadas a los MSR; la situación, gestión y estado general del establecimiento; la concienciación y constancia de la aceptación entre los habitantes del municipio; las facilidades del Ayuntamiento a los gestores para la apertura y gestión del Multiservicio y el cumplimiento de las indicaciones y recomendaciones del Manual de la Red MSR; y, finalmente, una distribución equitativa entre las comarcas de la provincia, teniendo en cuenta la localización de los establecimientos existentes.

Según ha comentado María Ariño, en estos casos se ha atendido a las sugerencias recibidas desde los propios establecimientos o los ayuntamientos. “Creíamos que esta era una oportunidad para probar si los equipamientos instalados, que no podían llegar a todos por falta de presupuesto, y ver si tienen viabilidad y pueden ser útiles para el resto de los municipios”. De hecho, la diputada ha asegurado que, si durante el proceso de esta primera implantación, se identifica que alguna de las inversiones incluidas como piloto no resulta positiva o interesante para los MSR, no se solicitaría en convocatorias posteriores o se desarrollarían de una forma diferente para mejorar las prestaciones.

El secretario general de Cámara de Comercio e Idustria de Teruel, Santiago Ligros, ha destacado la importancia de estos fondos europeos para la modernización y digitalización de la Red MSR. “Va a marca un impulso en los multiservicios, que hoy son elementos insustituibles en el mundo rural” ha dicho para apuntar que les va a permitir “hace un cambio sustancial en la digitalización y modernización”.

Para el conjunto de los MSR de la red comercial, los 76, también se han contemplado acciones de sensibilización y formación para un proyecto de digitalización y modernización, la creación de un escaparate virtual para la realización de pedidos a través de la web, el desarrollo de una app móvil con un mapa de Multiservicios Rurales, la implantación de un sistema de fidelización de clientes y distintas campañas de animación y promoción comercial por un valor total de 81,250,95 euros.

Proyecto valorado

La DPT presentó a través del área de Desarrollo Territorial y Programas Europeos y con el asesoramiento de Cámara de Comercio un proyecto con el título “Modernización y digitalización de la red comercial de Multiservicios Rurales de la provincia de Teruel” a la línea de ayudas para el apoyo a la actividad comercial en zonas rurales publicada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El proyecto cuenta una financiación total de 691.262 euros, de los que el 70% es costeado por el Plan de Recuperación, tras la concesión de 404.587 euros. Las bases de la convocatoria de ayudas señalan que la institución beneficiaria tiene que hacerse cargo del 30% del proyecto, lo que supone una inversión propia de 173.394€, y también asume el IVA correspondiente, 113.281€.

Además de este nuevo plan, que ha requerido de una modificación presupuestaria, la DPT ha mantenido la línea de 60.000 euros para la creación de nuevos multiservicios, cuya convocatoria está abierta ahora mismo para recibir las solicitudes de los ayuntamientos, y otros 50.000 euros para la segunda edición de la campaña de bonos en el comercio rural, que se está desarrollando en estos momentos con 25 establecimientos apuntados y un gasto global superior al 40% de la partida. El plazo para hacer uso de estos bonos en establecimientos únicos de artículos de primera necesidad, que suponen un descuento de un 30% sobre compras de 30 euros, termina el próximo 30 de junio.