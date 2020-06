Las tormentas dejan granizo en algunos pueblos del territorio

Las tormentas de este fin de semana en todo Aragón han llegado también al Bajo Aragón Histórico. Entre el sábado por la tarde y el domingo se han registrado precipitaciones en prácticamente todos los rincones del territorio.

Aunque la mayoría de lo que ha caído ha sido en forma de lluvia, también ha habido granizo en zonas altas del territorio. De hecho, en Castellote y varias de sus pedanías como Cuevas de Cañart o Dos Torres de Mercader no se han librado de la piedra, aunque de escaso tamaño. No obstante, a priori, no se han registrado daños, pese a que las precipitaciones sí que están retrasando la cosecha del cereal y, en algunos casos, han afectado a los frutales. Cabe recordar que esta semana ya se fue al traste buena parte del melocotón en Mazaleón.

En la tarde del sábado también llovió de forma abundante en varios municipios del Bajo Martín. En Samper de Calanda se registraron hasta 20 litros por metro cuadrado en apenas unos minutos. Tampoco hubo que lamentar daños.