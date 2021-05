Torre del Compte reconoce a la mujer y a las personas mayores en dos murales

El casco urbano de Torre del Compte luce, desde hace varios días, con mayor colorido que el ya de por si bello contraste cromático que cacacteriza a la localidad. El consistorio decidió dedicar dos grandes muros de la población para albergar dos murales de expresión, uno de ellos dedicado a los ancianos y otro dedicado a la mujer. Todo ello dentro del proyecto ‘Torre del Compte, un pueblo por La Paz y el Diálogo’. Detrás de ambas creaciones se encuentra Txus Montejano, artista y renombrada muralista leridana que llegó a la localidad gracias a un vecino de Torre del Compte que facilitó el contacto entre la artista y el alcalde, Alberto Díaz, que desde hacía varios meses pensó en dedicar dos murales a las personas mayores del pueblo y a la mujer. «Me gustó mucho la idea del alcalde, me lo propuso, llegamos a un acuerdo y la verdad que me pareció una iniciativa muy positiva. Alberto me dio las frases y yo me dediqué al diseño del mural», explicó la artista.

Ambos murales llevaron a Txus Montejano varios días de trabajo. Lo cierto es que no conocía previamente el Matarraña pero reconoció sentirse «fascinada» por la claridad y conservación de sus paisajes. «Reconozco que no había estado nunca por aquí pero me ha parecido un lugar en el que, entre otras cosas, destacaría ese paisaje y esa extensión que aquí aún se puede encontrar de horizonte límpio», añadió. La artista cuenta con una larga trayectoria artística. Recientemente destaca su creación en la localidad leridana de Penelles, cuyo casco urbano luce decenas de murales de la artista.

Todo ello, cabe recordar, en una localidad que impulsó hace varios meses el proyecto Memoria Viva de Torre del Compte a través del cual, el propio alcalde, entre otras cosas periodista de profesión, continúa recogiendo los testimonios de los mayores de la localidad para crear un archivo. «Debemos lo que somos a los que actualmente son nuestros mayores y somos lo que somos gracias a ellos y esto es algo que todos tenemos que poner en valor. Y debemos mucho y más en el medio rural a la mujer», explicó el alcalde, Alberto Díaz.