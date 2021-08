Torre del Compte sale a la calle para pedir una carretera «digna y segura»

Alto y claro lo pidieron este domingo en la calle en Torre del Compte, que quieren «comunicaciones dignas y seguras». En esta localidad del Matarraña de apenas 120 vecinos censados, salieron de manifestación este domingo unas 150 personas para clamar estas y otras consignas. Pidieron que no se olvide a los pueblos pequeños y que se actúe de forma decidida en la TE-V-3001, carretera vital para el pueblo y que conecta a su ciudadanía con La Fresneda y con la N- 420 en dirección Calaceite.

Son años acumulados y convocaron esta manifestación, dicen, «ante la falta de respuesta de las múltiples peticiones a organismos pertinentes». La cita, que contó con todos los permisos y la custodia de la Guardia Civil, dispuso incluso de organizadores identificados con brazalete y que aseguraron de que se cumplieron las medidas de seguridad. Los manifestantes acudieron primero a uno de los blandones de entrada al pueblo donde protagonizaron una simbólica sentada. Desde Diputación de Teruel han presupuestado 40.000 para arreglarlo pero no es suficiente porque, a continuación, el puente de entrada al pueblo sigue siendo de una sola dirección.

«Llevamos muchos con esta carretera así porque vienen y hacen un arreglo con un parche que no dura nada y no es solución. En cuanto al puente, tendría fácil y no muy costosa solución gracias a todos los adelantos de ingeniería que hay ahora pero nada, ahí sigue de una única dirección, por lo que si coinciden dos coches sólo puede pasar uno y el otro debe esperar», denunció el alcalde, Alberto Díaz Rueda. Lamentó la falta de voluntad política para llevar a cabo una reforma integral de la carretera por la que se ha pedido en más ocasiones sin obtener una respuesta. «Son poco más de cien habitantes y no contamos para los políticos. No exigimos nada, sólo lo pedimos porque entendemos que somos muchos pueblos pequeños pero hay otros que van recibiendo migajas por los partidos. Aquí no hay esa dinámica política porque soy independiente y todo sale y se debe al pueblo«, añadió.

Alertan de que esta es una carretera muy transitada tanto por coches como por vehículos pesados ya que hay diferentes explotaciones en la zona. Es por ello, que «urge tener comunicaciones dignas y seguras» y también en el aspecto virtual que permita desarrollar una vida personal y profesional «como a todo ciudadano de Zaragoza o Teruel». No poner remedio a estas carencias, incidió Díaz, «es seguir vaciando la España rural».