El Multiservicio rural de Torrevelilla fue este jueves una de las paradas junto al de Jaulín en Zaragoza, de la entrega de un premio dentro de la campaña ‘Aragón, alimentos nobles’ que recayó en Clementa Guardia, una de las vecinas y clientas del local. Esto motivó la visita de la directora general de Innovación y Promoción Agroalimentaria de la DGA, Carmen Urbano; de la directora general de Comercio, Eva Fortea; del director general de Cámara de Comercio de Zaragoza, José Miguel Sánchez; del presidente de Cámara Teruel, Antonio Santa Isabel y de su secretario general, Santiago Ligros.

En su expedición, Urbano puso en valor el papel de estos establecimientos en el territorio y su adhesión a la campaña ‘Aragón, alimentos nobles’.

Destacó «la implicación de toda la red de Multiservicios Rurales por acercar los alimentos de Aragón a los municipios más pequeños, participando activamente en la campaña de promoción», dijo. Asimismo, agradeció la colaboración de la Dirección General de Comercio del Ejecutivo y de las Cámaras de Comercio –gestores de la red- en un proyecto «que todos deseamos que tenga continuidad para seguir poniendo en valor nuestro sistema alimentario y el comercio rural de cercanía».

Desde finales de septiembre la red de Multiservicios Rurales, compuesta por 126 establecimientos distribuidos en localidades que no superan los 300 habitantes de toda la geografía aragonesa, forma parte de la campaña de promoción en punto de venta de ‘Aragón, alimentos nobles’. Lo hacen identificando sus tiendas con la imagen gráfica de la campaña y dando especial visibilidad a los alimentos de Aragón en los pequeños comercios del medio rural.

Continúa la campaña con más sorteos y premios

De hecho, esta visita sirvió además para entregar los primeros premios del concurso ‘Aragón, alimentos nobles’ que se está celebrando en el marco de la campaña. Hasta el 9 de diciembre y cada quince días, se sortean un total de 10 lotes de alimentos de Aragón valorados en 50 euros cada uno entre aquellos clientes que adquieran productos de la región, con el fin de servir de impulso y apoyo al comercio rural sumado a la promoción de los productos de calidad diferenciada de Aragón. El próximo sorteo tendrá lugar el viernes 26 de noviembre entre los compradores que envíen su ticket de compra del 12 al 25 de noviembre en la Red de Multiservicios Rurales de Aragón y comercios adheridos.

Clementa Guardia fue este jueves una de las personas más felices del territorio, especialmente cuando vio la cesta que se le entregó como premiada. «Nunca he ganado nada y ahora mira, me llevo esta cesta», dijo la vecina de Torrevelilla. En diciembre cumplirá 91 años, una edad que lleva con mucho orgullo. «Esta semana he estado en el huerto, sigo haciendo cosas», dijo risueña. Recibió la cesta en el multiservicio de su pueblo donde realiza sus compras y donde fue premiada por ello.

«Hasta la fecha han participado más de 600 clientes, con un volumen de negocio generado que supera los 15.000 euros en los Multiservicios Rurales, en una iniciativa que está teniendo muy buena acogida entre los consumidores del medio rural, que agradecen se premie su fidelidad al consumo local y se pongan en valor los alimentos de Aragón», destacó Urbano. Entre ella, Eva Fortea y Antonio Santa Isabel entregaron la cesta a Clementa Guardia con la que conversaron un rato acerca del papel de la tienda en el pueblo. En el caso de Torrevelilla, el multiservicio lleva el mismo horario que el colegio situado al lado de 9.00 a 14.00 de lunes a sábado y tres tardes de 17.00 a 19.00. Al aula de Torrevelilla acuden además niños y niñas de Belmonte de San José cuyas familias también aprovechan el momento para realizar algunas compras.

Encuentro anual de Multiservicios

Como recordaron desde DGA, los Multiservicios Rurales nacieron en 2003 como un proyecto innovador que facilita servicios agrupados de proximidad a las poblaciones que han quedado desabastecidas de alguno de los considerados básicos y es un claro ejemplo de la colaboración entre la iniciativa pública y la privada. Son también ejemplo en Europa a través del Proyecto SARURE en el marco del Programa Interreg Europe, desde el cual el Gobierno de Aragón y Cámara de Comercio promueven la implantación de este modelo.

A comienzos de mes, los multiservicios rurales celebraron su encuentro anual. María Ariño, diputada provincial del área de Desarrollo territorial; Eva Fortea, directora general de Comercio del Gobierno de Aragón y Antonio Santa Isabel, presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, mantuvieron un encuentro online con 30 responsables municipales y gestores de Multiservicios Rurales de la provincia.

El objetivo fue exponer las actuaciones realizadas en el último año, los proyectos en marcha, las líneas en las que se está trabajando y, sobre todo, recoger inquietudes y necesidades que orienten las políticas públicas en el medio rural.

Se destacó la jornada celebrada con la Secretaria de Estado de Comercio que ha permitido que desde el Ministerio se tenga conocimiento de lo que suponen los Multiservicios para el medio rural y su capacidad de ser implantados en todo el país. La constitución de una Red de Comercios Adheridos al proyecto MSR es otra de las novedades de este año, para prestar apoyo a comercios privados en municipios menores de 300 habitantes de Aragón, «lo que va a generar mayor capacidad de promoción y de mejora de la oferta comercial y de servicios», dijeron desde Cámara.

Se trató sobre acciones de formación en materia de hostelería, la mejora de la imagen colectiva, la red de proveedores, la bolsa de gestores y los Premios que dos de los establecimientos van a recibir en la próxima gala de los Premios del Comercio de Aragón.

También se incidió en la campaña de promoción de Alimentos Nobles de Aragón en los Multiservicios, así como en el impacto que están generando los bonos bonificados promovidos por la Diputación Provincial de Teruel y gestionados por la Cámara de Comercio a través de la web. Esta semana se daba a conocer el éxito de la propuesta porque ya se han consumido la mitad.

Un asunto al que se dedicó especial atención ha sido al papel que los Multiservicios Rurales pueden jugar para la accesibilidad al dinero en metálico de la población de áreas rurales, siendo clave la labor que desde estos Centros puede llevarse a cabo.

Se expusieron también las líneas planteadas por Diputación Provincial y Cámara de Comercio a la Orden de ayudas del Ministerio de Industria para comercio rural, confiando en que puedan generar una importante mejora de los Multiservicios en cuanto a su digitalización y equipamiento.

Antonio Santa Isabel animó a los Multiservicios «a aprovechar las líneas de apoyo que se ponen a disposición» desde las Administraciones, recordando que tanto Gobierno de Aragón como Diputación Provincial y la Cámara de Comercio «están continuamente velando por mejorar las capacidades de todos los centros». Fortea destacó que los Multiservicios seguirán «siendo objeto de apoyo desde el Gobierno, porque son centros indispensables para acercar servicios a la población rural, constituyéndose como referencia en el territorio para satisfacer necesidades».

La diputada provincial María Ariño también se refirió «a las ayudas que Diputación pone a disposición del proyecto, a través de subvenciones para el funcionamiento de los ya existentes y para inversiones en nuevos Centros, además de dotaciones para bonos bonificados y la línea de ayuda a autónomos.