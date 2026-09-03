Los trabajadores de Cruz Roja Teruel amenazan con una huelga si no se aplica la subida salarial anual

La plantilla de Cruz Roja Teruel ha elevado el tono de sus demandas para conseguir la subida salarial anual correspondiente a 2026. Lo ha hecho con la amenaza de una huelga en el caso de que la empresa no resuelva una situación, que ya ocurrió el año pasado. "Se resolvió en agosto y nos dijeron que había sido por un fallo informático. Por ello, esperábamos que este año el incremento se aplicara desde febrero, cuando se publicó en el BOE", indica el delegado sindical de comisiones obreras en Cruz Roja Teruel, Javier Goded.

Los trabajadores lamentan no haber conseguido todavía respuesta de la empresa para poder negociar y recuerdan que los salarios de los empleados se rigen por el convenio nacional de intervención social, que a principios de año marcó una subida salarial del 3%. "No tenemos una retribución alta, sino al contrario, y aunque ese aumento no influiría mucho, siempre viene bien frente a la inflación que estamos teniendo ahora mismo", explica Goded.

Además, desde Cruz Roja Teruel también han exigido la definición de responsabilidades y funciones de cada puesto de trabajo para que quede bien especificado. Para el delegado sindical, una de las razones por las que podría no haberse llevado a cabo sería porque "implicarían ciertos complementos económicos que el convenio estipula". En este caso, los trabajadores afectados han comenzado a presentar su caso por la vía judicial para que se les reconozcan sus funciones. Hasta la fecha, se han resuelto favorablemente dos casos y están pendientes otros cuatro.

En cuanto a la huelga, no se ha planteado todavía una fecha concreta. Los trabajadores esperan que los últimos movimientos que han realizado y su repercusión en los medios de comunicación sean suficientes para iniciar las conversaciones. No obstante, advierten que si la subida salarial no se hace efectiva en dos meses, la huelga comenzará antes de final de año.

Cinco oficinas en el Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras

En el Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras, Cruz Roja dispone de cinco oficinas abiertas en las comarcas de Bajo Aragón, Matarraña, Bajo Martín, Andorra-Sierra de Arcos y Cuencas Mineras. En total, suman 18 trabajadores de distintos perfiles como trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos, abogados o técnicos.

Los principales servicios que se ofrecen se centran en la orientación laboral, atención a personas mayores y a personas en situación de vulnerabilidad social, económica y/o familiar. Dentro de esta última línea de intervvención, destaca el proyecto de atención a mujeres que incluye también la asistencia a víctimas de violencia de género.

La técnico local, Silvia Rubio, que atiende las oficinas del Matarraña y Bajo Martín destaca que en su caso la mayoría de ayudas que prestan son de traslado de usuarios a Alcañiz con motivo de necesidades como las citas médicas. "Al trabajar en el medio rural trabajamos principalmente con personas mayores, además de con personas en situación de vulnerabilidad que tienen dificultades para llegar a final de mes", ha explicado.

Más voluntarios

Para atender las dos oficinas, Rubio acude en días distintos para ofrecer servicio todas las semanas. La técnico señala que la organización no es un problema, pero recalca la falta de voluntarios en el Bajo Martín. "Está prácticamente parado y son esenciales para los desplazamientos de los usuarios. En el Matarraña, por suerte, tenemos gente, aunque siempre hace falta más", insiste.

El llamamiento se extiende a prácticamente todo el territorio, donde el número de inscritos puede parecer elevado, pero el compromiso real se ve más reducido. Es el ejemplo del Bajo Aragón, donde la oficina tiene registrados a unos 200 voluntarios, pero cuentan con una media de 70 personas activas a lo largo del año.