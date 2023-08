Un emotivo pregón que pone en valor la medicina rural da el pistoletazo de salida a las fiestas de Fuentespalda

Multitudinario y emotivo pregón para dar el pistoletazo de salida a las primeras fiestas patronales del Matarraña. La plaza de España de Fuentespalda fue durante la tarde del jueves el inigualable escenario del pregón de las fiestas mayores en honor a El Salvador. Decenas de personas de todas las edades asistieron al emotivo pregón que en esta ocasión corrió a cargo de la médico titular de la localidad, Ana Gimeno. Peñistas, jóvenes, vecinos, segundos residentes y personas de otras localidades vecinas no han querido perderse el acto.

La nueva alcaldesa, Nerea Caldú, ha sido la encargada de dar la bienvenida a todos los asistentes. «Es uno de nuestros momentos más esperados del año y nos llena a todos de emoción. Pido hospitalidad con todos los que vengan de otras localidades, responsabilidad de cara a nuestro municipio y que todos lo pasemos los mejores días del año ¡Viva Fuentespalda!«, exclamó la alcaldesa.

Por su parte, la pregonera no ocultó su emoción por el momento. «Es todo un honor para mí. Aquí he llegado a ser lo que siempre soñé, médico rural. Aquel que conoce a sus pacientes, que tiene un trato cercano, que está dispuesto a escuchar, y que cuida de la salud y bienestar de cada uno de nosotros. No puedo describir la alegría que siento», explicó por su parte la pregonera, Ana Gimeno. Tras el pregón, la gaseosada y el tradicional baño en la fuente de la entrada de la localidad tomaron el relevo al solemne acto de inauguración de las fiestas.

Las patronales se alargarán hasta el lunes, momento en el que se celebrará San Cristóbal y la bendición de vehículos. Se espera una gran afluencia de personas, especialmente el sábado con la actuación de la orquesta Avenida. Fuentespalda es una localidad acostumbrada a recibir a numerosos visitantes de municipios vecinos e incluso de otras comarcas como el Bajo Aragón, Morella y la Terra Alta. En algunos casos se han fletado autobuses desde comarcas vecinas para acudir durante la noche del sábado. Este año, como novedad dentro de la programación, la plaza de España acogerá una macrodiscomóvil durante la noche del viernes.