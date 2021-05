«La transición es energética pero no justa. Diez meses después del cierre de la Térmica no hay alternativa real de empleo»

Diez meses después del cierre de la Central Térmica, Andorra sigue sin contar con una alternativa real de empleo y el convenio de transición justa no se ha firmado pese a que se prometió hace dos años cuando la ministra Teresa Ribera visitó la Villa Minera. En el día del trabajador se ha vuelto a reivindicar que la transición solo está siendo energética pero no justa. Se cerró a finales de junio la Central sin crearse antes puestos de trabajo que suplieran la pérdida de empleos, tanto directos como indirectos.

La Villa Minera ha vuelto a acoger la celebración del 1 de Mayo en el Bajo Aragón Histórico aunque en esta ocasión a causa del covid tan solo se ha realizado el homenaje a los maquis en el cementerio y no la tradicional manifestación desde el Regallo. No ha faltado la lectura de un manifiesto en un acto que ha terminado con el sonido de La Internacional y el himno de los maquis.

Darío Sanz, miembro de CCOO, ha leído un texto en homenaje a los maquis / L. Castel

“Dijeron que no se iba a dejar a nadie atrás y el Gobierno no está cumpliendo sus promesas. Vivimos permanentemente en la planificación de planes y empresas que no llegan y de eso no se come. Mientras tanto Andorra no para de perder población porque no hay empleo”, ha afirmado el secretario comarcal de CCOO, Antonio Jiménez.

Los sindicatos han pedido que se creen puestos de trabajo que «realmente supongan una alternativa real al empleo de la Térmica». Han asegurado que lo único existente actualmente, el desmantelamiento de la Térmica y los futuros parques de renovables, crearán puestos de trabajo temporales pero no a largo plazo. “Se nos prometió que no se iba a dejar a ninguna familia en la estacada y pasa el tiempo y todo sigue igual. Ya vale de promesas incumplidas. No pueden cerrar de un plumazo en junio de 2020 sin tener una alternativa. No estaba entonces y un año después seguimos igual”, ha lamentado el secretario comarcal de UGT, Paul Guia.

En el acto se ha leído el manifiesto estatal de CCOO y UGT que lleva por nombre ‘Ahora toca cumplir. Un país en deuda con su clase trabajadora’, en el que se reivindica que es urgente poner en marcha la agenda social comprometida por el Gobierno Central de PSOE y Unidas Podemos a agentes sociales y ciudadanía. «Hay que poner en primer lugar a las personas en las políticas de reconstrucción del país y finalizar la negociación de las materias que quedaron pendientes con la pandemia como la derogación de la reforma laboral de 2012», reivindica el manifiesto que han leído los secretarios comarcales de CCOO y UGT.

Los secretarios comarcales de UGT y CCOO, Paul Guia y Antonio Jiménez, depositando flores en el monolito a los maquis del cementerio de Andorra / L. Castel

Ambos han depositado un ramo de flores en el monolito en honor a Diego, Mariano y Julio, tres maquis asesinados en una emboscada. «Aquí estamos para rendiros el más humilde de los homenajes a los y las guerrilleras que luchasteis hasta el último aliento, a los que nunca os rendisteis, a los que os asomasteis al abismo para mirar a los ojos sin miedo al peor de los monstruos de la guerra, la barbarie, el fascismo. «Vuestra lucha fue hasta el final, nunca disteis un paso atrás y por ello pagasteis el más alto de los precios», afirma el texto que ha leído el alcorisano Darío Sanz, miembro de la unión comarcal de CCOO.

En el acto han estado presentes representantes de Podemos, CHA e IU. Entre ellos, el director general de Ordenación del Territorio en Gobierno de Aragón, Chema Salvador; la diputada de Podemos por Teruel, Marta Prades; y el concejal de Alcorisa Daniel Palomo.