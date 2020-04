Ya se ha trasladado a 16 ancianos de Valderrobres a una residencia Covid-19

Ya se ha trasladado a 16 ancianos de la residencia de Valderrobres con coronavirus a uno de los centros intermedios habilitados por el Gobierno de Aragón para mayores con coronavirus que no necesitan hospitalización por lo que, según DGA, «se puede llevar a cabo con facilidades ese plan de contingencia en el centro». Todo ello después de que las pruebas llevadas a cabo en los últimos días a los residentes con síntomas y los PCR que adquirió el Ayuntamiento confirmaran el jueves 46 nuevos positivos entre profesionales y residentes, por lo que la cifra total se eleva a 66 personas afectadas. No obstante, DGA no da valor a estas pruebas realizadas por un laboratorio de Barcelona contratado por el Consistorio y solo a las que realiza Salud Pública. El 70% de los ancianos y la mitad de la plantilla tienen Covid-19 lo que deja al centro municipal en una situación límite con escasez de personal debido a los contagios y con un número importante de mayores a los que debe aislar con seguridad y cuidar pese a la escasez de equipos de protección individual.

Respecto a la residencia de Valderrobres y a preguntas de los periodistas, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha defendido la gestión del gabinete autonómico. Ha dicho que desde el primer momento que saltó el primer caso la comunicación con el centro ha sido constante y que el jueves se entregó más material de protección y se facilitó los currículumns de 23 personas interesadas en trabajar. “Desde el día una que fue el que me llamó el alcalde para contarme la situación, ya nos llevamos a tres personas a un centro Covid y hoy (por ayer) son 16 con lo que se puede llevar a cabo con facilidades ese plan de contingencia en el centro”, ha apuntado Broto.

También ha confirmado que el jueves se remitió más material de protección y, para solventar las bajas del personal, se envió una lista de 23 personas seleccionadas que residen en la zona y disponen de coche para desplazarse hasta Valderrobres. 12 con titulación y 11 con experiencia. “El jueves estuvo el director provincial pero por lo que comentó no tenían problemas de personal”, ha apuntado.

Cinco centros covid en Aragón

Los cinco centros Covid-19 abiertos en Aragón en tres semanas atienden en estos momentos a 161 personas procedentes de centros residenciales de la Comunidad Autónoma, que o bien han dado positivo en coronavirus, o tienen vínculo epidemiológico o se recuperan de la enfermedad y deben pasar la cuarentena antes de regresar a su centro residencial. “Estos dispositivos –pioneros en España- están cumpliendo la labor con las que los concebimos: rebajar la presión sobre las residencias, minimizar en ellas la carga viral y atender con todas las garantías a los usuarios”. Así lo ha explicado esta mañana la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, en la rueda que a diario ofrece el Ejecutivo para actualizar los datos del avance del coronavirus en la Comunidad, y lo ha hecho acompañada del director gerente del IASS, Joaquin Santos, y del secretario general técnico del Departamento, José Antonio Jiménez.

En este sentido, Jiménez ha actualizado los datos de ocupación de cada uno de estos centros intermedios. El de Gea de Albarracín, el último en entrar en funcionamiento atiende ya a los primeros usuarios (ayer llegó el primero) y está previsto que hoy se produzcan nuevos traslados. Este centro tiene capacidad para 44 personas. Mientras, en el centro de Yéqueda (Huesca) hay 44 personas en estos momentos, en Miralbueno y Casetas (Zaragoza) 44 y 36, respectivamente, y en Alfambra (Teruel), 36. Hasta la fecha, en estos centros se han dado ocho altas, la última esta misma mañana en Yéqueda, una mujer de 86 años, que ha vuelto a casa tras superar la enfermedad. En estos centros –ha subrayado el secretario general técnico del Departamento- “se está trabajando con eficiencia y eficacia y estos dispositivos son, en la práctica, centros sanitarios”. Jiménez se ha referido también a la apertura del centro de Majas de Goya (Zaragoza), esta misma semana, para personas con necesidades sociosanitarias, donde actualmente siete de sus 27 plazas están ocupadas.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales ha recordado la especial virulencia con la que el virus se manifiesta con las personas mayores, las más vulnerables ante esta pandemia, tal como se está constatando en todo el país y en el resto de Europa; y ha recalcado también que desde el Gobierno se trabaja desde el principio “con la máxima coordinación y transparencia para combatir a un virus hasta ahora desconocido”. Del mismo modo, y sin olvidar la complicada situación que se sigue viviendo, ha querido lanzar un mensaje positivo recordando que algunos de los centros de la Comunidad donde se detectaron los primeros casos están empezando a no sumar nuevos contagios.

Sobre la situación de las residencias de Aragón, la cifra de casos de confirmados se sitúa en 1.026; un 3,3 por ciento del total de los 22.000 residentes y 8.700 trabajadores del sector. Desde que empezaran a notificarse los primeros casos, 304 personas de residencias de la Comunidad han perdido la vida, 243 han sido hospitalizadas y 78 se han recuperado.

Trabajo concreto en cada centro

María Victoria Broto se ha referido también al apoyo que desde el Ejecutivo se está prestando a todos los centros de Aragón, a través de la colaboración estrecha entre el Departamento de Sanidad y el de Ciudadanía. En este sentido, ha explicado que “no todas las residencias deben ser intervenidas” y que el trabajo en cada una de ellas se orienta según sus necesidades, que pueden pasar por el apoyo de personal sanitario o sociosanitario, la desinfección, la derivación de pacientes y el envío de material. “En cada centro –ha subrayado- se trabajan las necesidades concretas”. Hasta el momento se han desinfectado 65.

En este sentido, se ha pronunciado también el director gerente del IASS. Joaquin Santos ha recordado cuál es el protocolo de actuación que se está llevando cabo en los centros desde que se detecta un positivo, un protocolo que pasa por “la ejecución de un plan de contingencia, la intervención de Salud Pública, la valoración de las características del centro para ver si puede aislar a los afectados y la derivación de pacientes”. Santos ha ofrecido también un recorrido por las decisiones que se han adoptado en Aragón desde que se declararon los primeros casos y el 6 de marzo se remitieron a los centros las instrucciones del Ministerio de Sanidad o las instrucciones que el día 11 se dieron a los centros para elaborar planes de contingencia y previsión ante lo que podía acontecer, así como las decisiones que se han ido adoptando posteriormente.

Nuevo envío de material a las residencias

Hasta el momento, ha recordado Santos, se han remitido mil currículums a los centros residenciales de Aragón con necesidad de personal. Además de los envíos de material ya referenciados, ayer mismo se hizo uno nuevo con 33.000 mascarillas FFP1; 9.500 pantallas faciales; 17.000 mascarillas FFP2; 3.700 batas y 10.300 botes de hidrogel. La próxima semana, a partir del martes, se hará un nuevo envío.

Para concluir, María Victoria Broto ha querido volver a poner en valor la alta calidad humana y profesional de los profesionales sociosanitarios y de la red de residencias de Aragón, que está haciendo frente con entereza a esta pandemia. La consejera ha dejado claro que “estamos ante una lucha por la vida”.