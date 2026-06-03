Actualizado 14:28

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

03 JUN 2026|

Actualizado 14:28

Tres agentes de Alcañiz, entre los condecorados en el 182 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil

Las condecoraciones han sido otorgadas por haber desempeñado con responsabilidad su labor dentro del cuerpo

Dos de los agentes que han obtenido un reconocimiento./ G.C.
Dos de los agentes que han obtenido un reconocimiento./ G.C.

La COMARCA03 06 2026

Comentar

Actualidad

La Guardia Civil ha distinguido a catorce agentes con motivo del 182 aniversario de la Fundación del cuerpo, una efeméride en la que se reconoce la trayectoria profesional, el compromiso y la responsabilidad demostrados en el desempeño de sus funciones.

Entre los condecorados destacan tres efectivos destinados en Alcañiz, que han recibido la Cruz al Mérito de la Guardia Civil. Se trata de los cabos primeros Francisco Soler Gracia y Fernando Buñuel Mora, así como del guardia civil Luis Miguel Molina Aguilar. Su reconocimiento pone de relieve la labor que desarrollan desde la capital bajoaragonesa dentro de una institución que mantiene una amplia presencia en el territorio.

Las condecoraciones han sido otorgadas por haber desempeñado con responsabilidad su labor dentro de la Guardia Civil y llegan en un momento en el que el cuerpo continúa obteniendo resultados destacados en distintas investigaciones y operaciones desarrolladas en la provincia. El reconocimiento premia tanto la dedicación diaria como la participación en actuaciones que han contribuido al éxito de importantes operaciones policiales.

Junto a los tres agentes de Alcañiz, también han sido distinguidos con la Cruz al Mérito de la Guardia Civil el sargento Roger Víctor Alegre Rodríguez; los guardias civiles Isidro Mateo Hinojosa, José Montaña Rivadulla, Jessica García Huerta, Miguel Ángel Fuertes Latorre, Antonio Morales Ramos y Rufino Redondo Fernández. Asimismo, han recibido la Cruz al Mérito Militar el cabo primero Isaac Asensio Mora y los guardias civiles Marcos Jurado Zorraquino, Rubén Rubio Gómez y María Pilar Burgos Sánchez.

Estos reconocimientos forman parte de los actos conmemorativos del aniversario de la Guardia Civil, una institución fundada en 1844 que mantiene entre sus principales cometidos la seguridad ciudadana, la investigación de delitos, la vigilancia del medio rural y la protección de los ciudadanos.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Una vela desata un incendio y obliga a evacuar a un centenar de personas en las viviendas tuteladas de Alcañiz

En torno a las 13.30, los ancianos han podido regresar al centro de día ubicado en el edificio donde han comido con normalidad. Las llamas solo han dejado daños materiales...

Comentar

Una vela desata un incendio y obliga a evacuar a un centenar de personas en las viviendas tuteladas de Alcañiz

CHA exige a DGA conocer los plazos e inversión para la ampliación del centro de salud de Caspe

El partido ha trasladado sus preguntas a las Cortes de Aragón. Desde la agrupación local defienden que se trata de un proyecto fundamental para garantizar una atención de calidad en...

Comentar

CHA exige a DGA conocer los plazos e inversión para la ampliación del centro de salud de Caspe

Primer día de mudanza al nuevo Hospital de Alcañiz: «No se preocupe que enseguida llegamos»

Los 60 pacientes se han trasladado en pocas horas con hasta una docena de ambulancias. Aunque todavía no ha habido operaciones, en urgencias se ha atendido durante la primera mañana...

Comentar

Primer día de mudanza al nuevo Hospital de Alcañiz: «No se preocupe que enseguida llegamos»
Periódico del Bajo Aragón Histórico