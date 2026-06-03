Tres agentes de Alcañiz, entre los condecorados en el 182 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha distinguido a catorce agentes con motivo del 182 aniversario de la Fundación del cuerpo, una efeméride en la que se reconoce la trayectoria profesional, el compromiso y la responsabilidad demostrados en el desempeño de sus funciones.

Entre los condecorados destacan tres efectivos destinados en Alcañiz, que han recibido la Cruz al Mérito de la Guardia Civil. Se trata de los cabos primeros Francisco Soler Gracia y Fernando Buñuel Mora, así como del guardia civil Luis Miguel Molina Aguilar. Su reconocimiento pone de relieve la labor que desarrollan desde la capital bajoaragonesa dentro de una institución que mantiene una amplia presencia en el territorio.

Las condecoraciones han sido otorgadas por haber desempeñado con responsabilidad su labor dentro de la Guardia Civil y llegan en un momento en el que el cuerpo continúa obteniendo resultados destacados en distintas investigaciones y operaciones desarrolladas en la provincia. El reconocimiento premia tanto la dedicación diaria como la participación en actuaciones que han contribuido al éxito de importantes operaciones policiales.

Junto a los tres agentes de Alcañiz, también han sido distinguidos con la Cruz al Mérito de la Guardia Civil el sargento Roger Víctor Alegre Rodríguez; los guardias civiles Isidro Mateo Hinojosa, José Montaña Rivadulla, Jessica García Huerta, Miguel Ángel Fuertes Latorre, Antonio Morales Ramos y Rufino Redondo Fernández. Asimismo, han recibido la Cruz al Mérito Militar el cabo primero Isaac Asensio Mora y los guardias civiles Marcos Jurado Zorraquino, Rubén Rubio Gómez y María Pilar Burgos Sánchez.

Estos reconocimientos forman parte de los actos conmemorativos del aniversario de la Guardia Civil, una institución fundada en 1844 que mantiene entre sus principales cometidos la seguridad ciudadana, la investigación de delitos, la vigilancia del medio rural y la protección de los ciudadanos.