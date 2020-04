Tres detenidos por saltarse de forma reincidente el estado de alarma

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, una en la localidad de Alfajarín y otras dos en Ejea de los Caballeros, que se encontraban en la vía pública y que, en todos los casos, habían sido denunciadas anteriormente por hechos similares. En el primero de los casos la patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil observó, en la tarde del lunes 20, un turismo que circulaba por la N-II a la altura del kilómetro 335, por lo que procedieron a pararlo y comprobar el motivo de su desplazamiento.

Al ser preguntado por los agentes, el conductor y único ocupante del vehículo respondió que había salido para llevar a su perro al campo a correr, a la vez que reconocía haber sido denunciado con anterioridad. Extremo este que fue comprobado por los agentes, verificando que en dos ocasiones anteriores había sido denunciado cuando se trasladaba desde La Puebla de Alfindén a una “peña” que poseía en la localidad de Alfajarín. Por estos hechos fue detenido un varón de 42 años y vecino de La Puebla de Alfindén.

Por otro lado, a las 03.15 del día 21 agentes del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Ejea de los Caballeros vieron a dos personas deambulando por una calle de la localidad, procediendo a su identificación y comprobando que uno de ellos era la misma persona que tres horas antes había sido denunciada al no poder justificar su presencia en la vía pública. En este momento comenzó a ponerse nervioso y gritar a los agentes “a mí no me vais a detener”, intentando abandonar el lugar lo que motivó la solicitud de apoyo de una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil. Asimismo acudió la Policía Local, quien informó que esta persona había sido denunciada esa misma noche y por el mismo motivo, lo que motivó la detención de este varón de 48 años y vecino de Ejea de los Caballeros.

En el traslado de esta persona a las dependencias oficiales, la Guardia Civil advirtió la presencia de otra persona caminando por una calle próxima y que, al ser preguntado por el motivo por el que se encontraba en la vía, manifestó que estaba paseando porque «se agobiaba en casa”, comprobando los agentes que esta persona había sido sancionada hasta en tres ocasiones por motivos similares. Por este motivo, fue detenido este hombre de 45 años e, igualmente, vecino de Ejea de los Caballeros.

A todos ellos se les imputa como presuntos autores de un delito de desobediencia al incumplir las restricciones de movimiento dictadas por el Real Decreto del estado de alarma.