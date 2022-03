Tronchón celebra el nacimiento de Marco, el primer bebé del pueblo en 12 años

Tronchón cuenta con un nuevo habitante muy especial. Se llama Marco Grau Pitarch, nació el pasado 1 de enero en Castellón y es el primer bebé del pueblo en 12 años, cuyos padres están establecidos en la localidad. «Para nosotros es maravilloso y para la gente es una gran alegría, todo el mundo está pendiente de él», comenta su padre Juan Carlos Grau (38 años), natural de la localidad. Su madre, Sofía Pitarch (31 años), es de Benicarló (Comunidad Valenciana).

La familia paterna del pequeño proviene del territorio ya que su abuelo paterno nació en Tronchón y su abuela en Mirambel. Los orgullosos padres, Juan Carlos y Sofía, están al frente de la empresa ‘Queseros Artesanos de Tronchón’ en la que trabajan otras tres personas, también del municipio. El nacimiento de su primer hijo ha supuesto una gran noticia para la localidad, al ser una pareja joven que va continuar su proyecto personal y profesional en el medio rural. «La idea es quedarnos porque trabajamos y tenemos nuestra casa aquí», confirma Juan Carlos.

Lo cierto es que Tronchón no llega 70 habitantes y hacía más de una década que no se producía un nuevo nacimiento, aunque ha habido algunas parejas que han pasado por el municipio con niños pequeños, pero ninguna establecida de manera fija. Más del 70% de los habitantes tienen más de 50 años y menos de una quincena tienen menos de 40 años. «La gente mayor, muchos jubilados, recuerdan cuando Tronchón contaba con 50 niños en el colegio. En 100 años ha perdido el 95% de su población. En 12 años que nazca solo un niño en el pueblo denota el problema que tiene gran parte del medio rural a nivel nacional», destaca el padre de Marco.

Conciliación

Más allá de la emoción que supone la llegada del ya bautizado de manera cariñosa como «el niño del pueblo» por parte de los vecinos, sus padres se encuentran ahora ante la «incertidumbre» de cómo van a poder conciliar su vida familiar y laboral cuando terminen sus respectivas bajas por maternidad y paternidad.

Tronchón no cuenta con guardería infantil, precisamente por la falta de niños en el municipio, y ahora Marco es el único que necesitará este servicio. «Aquí en el pueblo si tendríamos dos o tres niños más estoy seguro de que el Ayuntamiento pondría una guardería. Pero por un niño no es viable», comenta Juan Carlos. Tanto él como su mujer se tendrán que incorporar al trabajo en junio a jornada completa (ambos trabajan en la empresa). Además su abuela paterna también trabaja con ellos por lo que tampoco pueden «tirar de los abuelos». «Tenemos un verdadero rompecabezas, llegará un momento que no sabemos cómo lo podemos solventar, pero confiamos en encontrar una solución entre todos».

La familia ya se está interesando por algún tipo de ayuda por parte de las administraciones competentes que atiendan a su situación. Juan Carlos va a entablar conversaciones con el Ayuntamiento de Troncón, con la Diputación de Teruel y también la DGA. Una de las opciones que se barajan es adherirse al Plan Corresponsables, un servicio impulsado por el Instituto Aragonés de la Mujer, que contempla, en colaboración con las instituciones comarcales, la creación de una bolsa de cuidadores cualificados para menores de 14 años en el domicilio. De momento no saben muy bien cómo se va a articular esta red de cuidadores, y pedirán información al respecto. Para poner en marcha este proyecto Aragón dispone de más de 3.250.000 euros, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, que se repartirán entre los territorios, en función de los habitantes de cada comarca.

Otra opción sería el desplazamiento hacia a otras localidades. Municipios vecinos como Cantavieja o La Iglesuela cuentan con escuela infantil de 0 a 3 años pero estas opciones supondrían «depender del coche al 100%», que a la vez acarrea costes y tiempo de desplazamiento.

Desde el mismo Ayuntamiento, el alcalde Roberto Rabaza se mostraba «muy contento» por la llegada de Marco. «Somos 62 vecinos con una población muy envejecida y este nacimiento es alentador de cara al futuro, esperamos que junto con las inversiones que estamos haciendo a nivel municipal, poder revertir la despoblación, que pueda haber gente joven y que Marco en este caso tenga también compañía y niños de su edad», explica.

Desde el Consistorio se muestran también «preocupados» por las pocas posibilidades de las familias de conciliar. Respecto a la puesta en marcha del Plan Corresponsables, Rabaza no ocultaba que el proceso está siendo «muy complicado». La dispersión entre los pueblos de la comarca del Maestrazgo y también la posibilidad de encontrar cuidadores «no es nada fácil». «Estamos trabajando en ello», añade el también presidente de la institución comarcal.

La Comarca realizó un estudio de familias a finales del año pasado para justificar el 10% de la inversión del Plan. De este modo se hizo una entrevista a todas las familias con niños de menos de 2 años. Había unos 16 usuarios que estaban «interesados» a nivel de toda la comarca y se está trabajando en poder concretar este proyecto, que podría ser una respuesta para las familias como la de Marco. «Intentamos dar soluciones al medio rural. Los inconvenientes de vivir en un pueblo tan pequeño se agrandan mucho más si no tienes opción de guardería y si tienes que dejar de trabajar para conciliar», destaca el alcalde y presidente comarcal.

Tronchón es la localidad que «más población ha perdido» a nivel de toda la provincia y lo cierto es que en los dos últimos años de pandemia no ha tenido un efecto de crecimiento, como sí se ha notado en otras localidades. El municipio tiene a 67 personas empadronadas pero viven 62. Sí que hay un par de casos de hijos del pueblo que una vez jubilados se han quedado a vivir y «bienvenidos son», pero se necesitaría un impulso. Desde el Ayuntamiento trabajan en la consecución de los servicios necesarios para atraer a nuevos pobladores, como es el caso de la construcción de viviendas de alquiler social, que en la actualidad ya son 5 en la localidad, todas ellas habitadas.