Tronchón vuelve a quedarse sin teléfono e internet durante 26 horas

Tronchón ha estado 26 horas sin cobertura móvil y sin Internet, una situación que resulta muy molesta para los vecinos y empresas de la zona, ya que ocurre periódicamente. Esta vez la causa del problema ha sido una avería.

Todo ello ocurrió el jueves pasado, cuando un camión se llevó el tendido eléctrico de la compañía Movistar, que es la empresa que opera en el lugar, al pasar por la Mata de Morella. Se solucionó al día siguiente.

«No sé exactamente el motivo de que se estropeara hasta el punto de volver a perder cualquier conexión, pero así ocurrió, volvimos a estar unas 26 horas sin cobertura de ningún tipo», explica el alcalde de Tronchón, Roberto Rabaza, quien también es presidente de la Comarca del Maestrazgo.

Esta localidad junto a los municipios vecinos están más que acostumbrados a que ocurran este tipo de problemas de manera periódica. «Quejarnos con la compañía es una batalla perdida, lo que hemos hecho es enviar escritos desde la Comarca del Maestrazgo a la dirección de Telecomunicaciones del Gobierno de Aragón para informarles de la situación que vivimos en esta zona», asegura Rabaza.

Cuando alguno de los pueblos afectados del Maestrazgo se queda sin cobertura afecta no solo a los vecinos a nivel particular, sino también a cualquier negocio, ya que muchos trámites se realizan por Internet. Es el caso de una de las empresas más conocidas de este municipio, ‘Queseros Artesanos de Tronchón’, en la que no se pudieron llevar a cabo los pagos de clientes en dicha jornada por datáfono ni recibir pedidos vía online.

«Esta situación agrava el trabajo de los negocios de nuestra zona, y todavía más en este periodo de pandemia, en el que ya sabemos lo importante que es el teletrabajo«, opina el alcalde de Tronchón. «Con estos problemas ocurriéndonos continuamente no es sencillo asentar población porque todo ciudadano a día de hoy necesita unos mínimos como es el acceso a Internet para poder trabajar y comunicarse».

La principal solución en la que se apoya el territorio es en el proyecto con el programa Leader para ampliar la red de Internet de banda ancha para que llegue a todos los usuarios. Hay un plazo de un año para ejecutarlo.

Un problema «habitual»

En el mes de marzo del presente año 2020, justo antes de que se decretase el Estado de Alarma en el país, Tronchón sufrió de nuevo un problema parecido pero de más prolongación, ya que estuvo hasta cuatro días sin cobertura ni Internet.

A comienzos de 2019, los vecinos también estuvieron cinco días sin cobertura móvil ni internet por culpa de otra avería. Ya entonces, desde el Ayuntamiento lamentaron la tardanza de Movistar por poner solución a un problema que complica la rutina diaria de los habitantes de la localidad.