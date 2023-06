Trullén: «Soy más feliz cenando un bocadillo con todos en la peña que sola en un yate en Ibiza»

¿Cómo fue su entrada en política?

Siempre me ha gustado y estoy informada. Creo que la gente joven no está del todo involucrada, no como años atrás, y nos lo han dado todo hecho. Me preguntaron en la anterior legislatura pero estaba estudiando. Esta vez acepté. Sí que era momento.

¿Apuntaba maneras? Algo verían.

Según mis amigos, tengo labia. Pedro Santisteve fue mi profesor de Teoría del Derecho y tras un debate me dijo: «Espero no cruzarme contigo en un tribunal».

Santisteve no tuvo una alcaldía en Zaragoza muy tranquila que se diga.

Yo era cañera, muy reivindicativa, muy «abogada de…». Pero nunca he sido crítica de destruir, siempre de construir, de aportar y eso me llevó a presentarme.

¿Y por eso estudió Derecho?

No. En 2º de Bachiller ganamos una liga de debate y el premio era el pago del 50% de la matrícula de Derecho. ¡Allá que fui! Pero muy bien, aprobé a la primera, luego hice el Máster de Abogacía y el examen de Estado en 2019. Me encanta mi profesión.

¿Cómo se va a organizar ahora?

Voy a estar en el pueblo e iré un par de tardes a Zaragoza. En el despacho somos tres socios titulares y nos podemos organizar. No renunciaré a mi trabajo, que me ha costado tanto esfuerzo; no entro en política para hacer carrera.

Será alcaldesa de Albalate en Albalate.

Que nadie lo dude. ¿Qué sentido tiene que me presente a un sitio para no estar?

¿Le recuerdan su juventud?

Mucho. Y también en la abogacía. Creo que las cosas hay que hacerlas de joven contando con la gente de más edad y su experiencia. Soy organizada y analizo, y si di el paso es porque soy consciente de la responsabilidad y la asumo.

Y por otro lado nos quejamos de que la gente joven no se implica...

Exacto. En el caso de nuestra candidatura hay aires renovados y jóvenes a los que hay que escuchar porque también forman parte de Albalate.

Cuando uno sale no es fácil volver.

Conozco las dos partes que implica ser de un pueblo de 2.000 habitantes e irte a Zaragoza. Yo estudié allí y me quedé a trabajar porque tuve una oportunidad que no siempre se da. No es un capricho y no todo el mundo puede hacerlo porque a la familia le supone un esfuerzo económico mandar a un hijo a la ciudad, además del emocional. Es duro.

¿Se planteó trabajar en Albalate?

Sí. Con la Cámara de Comercio en Alcañiz hice un estudio de mercado pero no se dio. Me dedico a la parte del Derecho Civil de herencias, sucesiones y divorcios, que son temas muy personales. Tengo mi secreto profesional pero es muy lícito que la gente prefiera acudir a despachos en la ciudad donde no te conocen.

En sus intervenciones siempre recuerda la labor de Antonio del Río, alcalde socialista hasta 2019.

Si en Albalate hay oportunidades hoy es por todo lo que trabajó. Tenemos que seguir su legado.

¿Qué le dicen en casa?

Tengo el apoyo incondicional de mi familia, de otra manera no lo hubiera hecho. (Se emociona). Y mi pareja me dio el empujón para presentarme. Es de Zaragoza pero le gusta el pueblo igual que a mí. Nuestra rutina ya era salir de trabajar y marchar a la peña, que es nuestro santuario.

Y sus amigos, ¿qué dicen ahora?

Están encantados (ríe) y yo, agradecida. Primero en la peña La Crisis y ahora en Los Brasas, he crecido con ellos. Yo soy más feliz cenando juntos un bocadillo en la peña que sola en un yate en Ibiza.

¿Está segura de eso?

Bueno… Si en el yate estamos todos, no digo que no (ríe).

¿Hace gala de albalatina?