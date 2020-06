Turismo Diputación apoya y difunde el proyecto ‘Vacaciones por Teruel’ del colegio público de Alcorisa

Turismo Diputación apoya el proyecto del Colegio Público “El Justicia de Aragón” de Alcorisa “Vacaciones por Teruel”, con el que los alumnos y alumnas están trabajando una serie de tareas interactivas con les ayudan a conocer mejor los atractivos y recursos de la provincia. El objetivo es situar al territorio como destino preferente de las vacaciones de la comunidad educativa, en una iniciativa que el Área de Turismo de la institución provincial quiere difundir a todos los centros escolares tras el ofrecimiento de sus creadores.

El diputado delegado de Turismo de la Diputación de Teruel, Diego Piñeiro, ha visitado el centro educativo para conocer de primera mano el proyecto, dirigido a los alumnos de tercero y cuarto de primaria a través de la formación a distancia obligada por la pandemia de la covid-19. Las maestras y el equipo directivo le han explicado cuáles son las actividades realizadas y qué es lo que se pretende con cada una de ellas, tanto a nivel divulgativo como de formación.

“Es un proyecto educativo muy interesante, desarrollado por las profesoras y el equipo directivo durante este tiempo complicado de pandemia, que promociona la provincia de Teruel y que surge de una implicación muy importante”, ha explicado el diputado de Turismo que, además, ha recalcado que “han tenido la gentileza de ponerlo a disposición de todo el resto de colegios para que puedan desarrollar estas dinámicas”.

El diputado delegado, que ha estado acompañado por la diputada de Desarrollo Terrirorial María Ariño, el también diputado y alcalde de Alcorisa Miguel Iranzo y el presidente de la Comarca del Bajo Aragón Luis Peralta, ha llegado al colegio público de Alcorisa con decenas de mochilas promocionales de Turismo Diputación que servirán como premio por el trabajo desarrollado por los alumnos durante estos días, además de como agradecimiento por poner los materiales trabajados a disposición de todos los colegios de la provincia.

Piñeiro ha señalado que “queremos que estos materiales estén disponibles en nuestra página web para que todos los equipos directivos y maestros de la provincia los puedan desarrollar. Animamos a que lo hagan ya que es una forma de que los alumnos de nuestros colegios conozcan el resto de la provincia de una manera muy didáctica y, según nos han dicho, con muy buenos resultados”.

Fruto del confinamiento

El proyecto “Vacaciones de Teruel” surge precisamente de las consecuencias del confinamiento y se ha ideado como colofón de este curso extraordinario. La maestra de tercero de primaria Marta

Asensio ha señalado que “la idea surgió porque el proceso de confinamiento ha sido muy duro, los

padres están muy cansados, los alumnos también, nosotros también, entonces la idea era poner

en marcha una actividad, que pudiera también ser un proyecto de todo el centro, para conseguir motivar y engancharnos todos”.

Las tareas están enfocadas para ser trabajadas en tres semanas, los 15 días lectivos de junio. Se ha preparado una actividad por día que incluyen temas como, por ejemplo, los mapas, la gastronomía, las rutas senderistas, los pueblos bonitos o los espacios naturales. Son tareas muy interactivas, apoyadas en audios y vídeos, con las que se trabajan las competencias de lengua,

matemáticas y, sobre todo, el inglés, pues el colegio público de Alcorisa es bilingüe.

“Este año la nueva normalidad no sabemos que nos va a deparar, si podremos salir o no, pero desde luego lo que está claro es que la provincia de Teruel tiene atractivos muy bonitos que muchos niños y niñas y sus propios padres y madres no conocen y hay que apostar por ellos”, ha dicho Asensio, que ha querido resaltar que todos sus compañeros se han involucrado a fondo en el desarrollo del proyecto.

La jefa de estudios del colegio “El Justicia de Aragón”, Pilar Zaragoza, ha querido recalcar

que “la propuesta que las maestras de tercero y de cuarto hicieron en el claustro fue muy bien acogida por todos los compañeros y todos los ciclos se han sumado de una forma u otra. Viendo que el resultado era tan interesante, hemos querido dar a conocer el proyecto a la Diputación de

Teruel y vamos a intentar establecer una línea de colaboración estable entre el colegio y Turismo

Diputación”.

Para el diputado delegado de Turismo de la Diputación Diego Piñeiro, “estas dinámicas ayudan a fomentar que los más pequeños quieran conocer esos rincones o esos productos y servicios que han trabajado y, además, arrastren a sus padres a hacer turismo en la provincia de Teruel, tan importante en estos días y que todos tenemos ahora que procurar”.