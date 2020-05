UAGA exige prioridad en las ayudas de los ganaderos de ovino para aquellos que han tenido que «malvender» sus animales

UAGA lamenta que el Departamento de Agricultura haya confirmado que no va a aportar financiación propia a las ayudas presentadas por el Ministerio de Agricultura por no disponer de presupuesto, de manera que no habrá recursos suficientes para poder atender las necesidades de todos los ganaderos.

Así lo ha comunicado la organización agraria en una nota de prensa, en la que también ha exigido a la administración, que a la hora de preparar los requisitos de concurrencia competitiva, no sólo priorice a los jóvenes, si no que tenga en cuenta a los ganaderos profesionales que realmente han tenido problemas para sacar su producción de la explotación. Es decir, que las ayudas vayan destinadas principalmente a los ganaderos que, entre el 14 de marzo y el 30 de abril, se han visto obligados a vender los corderos y cabritos a un precio irrisorio, muy por debajo de los costes de producción, en algunos casos regalándolos o donándolos.

El BOE publicó el pasado 6 de mayo, el Real Decreto 508/2020 por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones destinadas a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas por el Estado de Alarma.

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, «valora la atención del Gobierno central» hacia las demandas del sector ovino-caprino, «que desde que se cerró el canal HORECA por la Covid-19 no encuentra salida a su producción». Para aliviar las pérdidas económicas de los ganaderos, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destinará una partida de 10 millones de euros, que podrá ser complementada por cada Comunidad Autónoma.

La subvención será de 12 euros máximo por oveja/cabra y un límite de 100 animales, para las explotaciones con más de 50 ovejas y 30 cabras. Dado que esta ayuda se pagará como complemento de la ayuda asociada al ovino/caprino, los ganaderos deben ser perceptores de

ayudas PAC.

Ahora está pendiente que el Gobierno de Aragón publique la convocatoria de estas ayudas. Es tarea de la administración autonómica la tramitación, resolución, justificación y pago de esta ayuda. En ese sentido,

Por último, UAGA ha manifestado que al tratarse de ayudas en régimen de minimos muchos ganaderos no podrán acogerse por haber superado ya el importe de subvención recibida. Es el caso, por ejemplo, de los titulares de explotaciones en zonas de presencia de osos y lobo, si han percibido en los últimos tres años subvenciones por importe de 20.000 euros, no podrán percibir más ayudas.