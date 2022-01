UAGA exige que se ejecuten el 100% de las ayudas que DGA destinó para la crisis del sharka en Mazaleón

El sindicato UAGA y el Ayuntamiento de Mazaleón continúan sin respuesta ante la petición a través de la cual solicitaron una reunión de carácter «urgente» con el Presidente del Gobierno de Aragón y con la consejería de Agricultura para analizar las consecuencias provocadas por la crisis de los melocotoneros del sharka. Tanto el sindicato agrario como el consistorio hicieron sendas peticiones a la cúpula del ejecutivo autonómico el pasado otoño para instar a la Diputación General de Aragón a elaborar un Plan especial para la localidad y a abordar varias problemáticas derivadas del arranque forzoso del 90% de los melocotoneros del municipio.

Desde UAGA denunciaron, que pese a que DGA destinó 2 millones de euros a través de una línea de ayudas para los agricultores afectados por el arranque de sus árboles, tan solo se va a ejecutar en torno a 1,2 millones de euros. Además de l0.000 euros por hectárea arrancada, el ejecutivo autonómico estableció una vía a través de la cual los afectados podían acogerse para la modernización de sus explotaciones tanto para Mazaleón como para la vecina localidad de Maella, en la cual también se detectaron algunos brotes en varias fincas. Sin embargo desde el sindicato agrario apuntaron a que muchos de los expedientes no entrarán en esta vía de modernización, por lo que piden que la cantidad que no se destine directamente a las fincas afectadas, se invierta, de igual modo, en la localidad.

Proponen para ello que esos en torno a 800.000 euros que de no ejecutarse se perderían, se inviertan en la modernización y limpieza de las acequias, en la reforma de los caminos agrícolas y en la limpieza de los márgenes para erradicar el reservorio del virus. «Solicitamos una reunión al consejero de Agricultura y a DGA hace 2 meses para explicarles este problema, pero aún no se nos ha convocado ni se nos está atendiendo», afirmó David Andreu, secretario provincial de UAGA en Teruel.

Otra de las reivindicaciones radica en las ayudas a los jóvenes agricultores. Tras verse obligados a arrancar sus frutales, muchos de los afectados se ven en la necesidad de buscar temporalmente otro empleo, al menos, hasta que puedan replantar y producir con garantías. Con la normativa actual, los jóvenes afectados, perderán esta ayuda si desarrollan otra actividad laboral. «No tiene sentido que estos jóvenes hayan trabajado e invertido en sus fincas, se les obligue a arrancar los melocotoneros y no se les permita trabajar en otra cosa mientras pueden volver a ganarse la vida en la tierra», añadió Andreu.

Cabe recordar que el Gobierno de Aragón tomó la decisión de que todos los melocotoneros de la D.O. Calanda -a la que pertenecen- afectados por el virus del sharka fuesen arrancados. Esta decisión está provocando importantes críticas en los últimos meses. Tanto UAGA, como la Cooperativa de Mazaleón recordaron que la Unión Europea denomina al sharka como enfermedad de convivencia y denunciaron que en Aragón decidiese sin embargo aplicar un criterio de enfermedad de cuarentena para la D.O. Melocotón de Calanda obligando a arrancar y erradicar todos los árboles afectados.

Recordaron, asimismo, que ante la aparición de otros brotes en Aragón, no se está actuando de la misma manera. «Estamos convencidos y a los hechos nos remitimos de que esto es una decisión política y no de sanidad vegetal como se nos dijo. Nos engañaron y nos obligaron a arrancar nuestra fuente de ingresos», manifestó Gregorio Celma, presidente de la Cooperativa. Ante la incertidumbre provocada, lo cierto es que son muy pocos los agricultores que hasta el momento, se han decidido a replantar. «No sabemos qué creer ya. Nos dijeron que la única solución era arrancar. Ahora en cambio estamos pendientes de que sea definitivamente enfermedad de convivencia. Muchos agricultores no saben qué hacer ante esta incertidumbre», añadió Celma.

La crisis provocada por el sharka en los melocotoneros se ha dejado notar ya en el censo de la localidad. Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística, la localidad es de las pocas de la comarca del Matarraña que pierde población, pasando de 511 a 503 habitantes en un año. «Estamos muy preocupados porque la situación es muy delicada. Muchas familias que se dedicaban a la agricultura ya se han marchado y ello está repercutiendo en la escuela y en nuestra actividad económica», explicó Rafael Martí, quien recordó que solicitó un encuentro con el presidente Lambán.

DPT destinará 120.000 euros

En ese sentido cabe recordar que la Diputación de Teruel aprobó en su último presupuesto una línea de ayudas para paliar los efectos del sharka. Desde el consistorio confirmaron que la institución provincial destinará 120.000 euros a la Cooperativa. «Esta ayuda va a evitar que la cooperativa tenga que cerrar ya este año, pero no sabemos qué ocurrirá en las siguientes campañas», añadió Martí. El virus del sharka es inocuo para el ser humano. Provoca unas ronchas en frutos como el melocotón y el albaricoque que si bien no afectan a la salud, provocan que no se comercialicen en los distintos canales de distribución.