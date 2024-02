UAGA llama a la unidad del campo ante la desvinculación de las movilizaciones civiles de los sindicatos

El sindicato UAGA Teruel llama a la unidad de la lucha del sector primario por sus derechos y lamenta que las cabezas visibles de las movilizaciones civiles (al margen de los sindicatos), carguen contra las organizaciones agrarias. Aseguran compartir el mismo camino y reivindicaciones y desde el flanco provincial muchos de los agricultores y ganaderos afiliados se han sumado a las protestas ciudadanas.

Lo han hecho «a título individual» ya que consideran que no es momento de división, sino que el sector debe permanecer más unido que nunca en una inercia que quieren apoyar, «aunque sea sin logos». «Este movimiento ha llegado para quedarse, ahora hay que sumar entre todos, es momento de unión y de seguir con las movilizaciones convocadas, sin logos, todos unidos. No podemos parar en estos momentos», ha defendido Alberto Escura, secretario provincial de UAGA Teruel, quien ha secundado las tractoradas a título personal.

Desde el sindicato agrario reconocen que la tardanza en los plazos han sido el problema principal que han ocasionado que los grupos sociales se hayan movilizado antes, desvinculándose de la acción sindical. Cabe recordar que las cuatro organizaciones agrarias aragonesas-UAGA, UPA, ARAGA, y ASAJA– han prometido a inicios de esta semana un intenso mes de movilizaciones que se ha presentado sin un final a la vista. Entre otras convocatorias, el día 22 de febrero han llamado a una movilización masiva en todas las comarcas aragonesas. «El problema ha sido de plazos, para un movimiento primero hay que convocar comarcas, después asamblea provincial, después a la Coordinadora. Eso lleva unos tiempos y unos plazos que en estos momentos no hemos podido seguir», ha explicado Escura en relación con las movilizaciones sociales. «Tuvimos un poco de respeto de acercarnos a este movimiento. Dijeron que no querían sindicatos en esta movilización y por eso hemos venido a nivel personal», matizaba.

Aunque el movimiento civil se haya «adelantado» en las carreteras, este ha sido secundado por muchos afiliados «a título personal». No obstante, el secretario provincial no oculta que desde el sindicato se han sentido «dolidos» por los ataques recibidos desde el mismo sector. Insisten que comparten los mismos valores y que «cada agricultor y ganadero tiene voz dentro de la organización sindical». «Desde las cabezas visibles se atacó mucho a los sindicatos. No entendemos que a todos los sindicalistas nos metan en el mismo saco. UAGA no ha parado de manifestar nuestro derechos, todo afiliado tiene palabra y tiene opinión».

Al margen del apoyo los sindicatos defienden sus papeles como organizaciones agrarias, las de hacer de altavoz y de actuar de interlocutores con las administraciones. «No pararemos esta presión tanto en las carreteras, como mediáticamente como en los despachos». De momento UAGA mantiene, junto con las demás organizaciones agrarias la convocatoria de la gran movilización el día 22. Todo ello, dicen, «aprovechando el movimiento espontáneo del sector». «Tenemos que seguir con esta inercia, esto no puede parar».