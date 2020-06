Un abogado andorrano pide al Ayuntamiento que se puedan reabrir las peñas

Un vecino de Andorra, David Pérez, ha interpuesto un recurso de reposición por vía administrativa contra el Ayuntamiento de Andorra en el que solicita que se declare nula la suspensión de la actividad en las peñas. Este andorrano, abogado de profesión, alega que la resolución que dictó el Consistorio andorrano- al igual que otros grandes municipios de la zona como Alcañiz o Caspe-carece de toda fundamentación jurídica porque no tiene competencia para regular el uso de los locales de ocio pero no para prohibir su uso.



«No entiendo cómo desde el comienzo de la desescalada nos podíamos juntar en la terraza de un bar pero no es una peña», afirma Pérez, quien añade que lleva esperando desde que presentó el procedimiento administrativo, el 22 de mayo, para recibir una contestación municipal.

«No podemos bajar la guardia»

Desde el equipo de gobierno de Andorra aseguran que su intención es la de mantener aún un tiempo más la suspensión de la actividad en las peñas, una decisión que se adoptó por cuestiones sanitarias y que se consensuó entre los municipios de Aragón. De hecho, también se aplica en otras localidades de la zona como Alcañiz y Caspe, por ejemplo.

El alcalde de Andorra, Antonio Amador, hace hincapié en que el virus sigue presente y que en estas semanas se han producido concentraciones que han supuesto un rebrote del coronavirus en sus zonas por lo que «no va a tolerar poner en riesgo el esfuerzo de todo un pueblo por querer correr mas de lo necesario. «A todos nos gustaría irnos de fiesta pero nos vamos a mantener firmes en nuestra postura porque no hay que olvidar que no hemos salido del virus, convivimos con el virus. No podemos bajar la guardia. Una cosa es flexibilizar y otra es volver a la mismas normas que en enero o febrero porque la situación aún no es la misma», apunta el primer edil andorrano.

Carece de fundamento jurídico

En su recurso de reposición en vía administrativa, Pérez alega que la resolución recurrida carece de toda fundamentación jurídica y de motivación, lo que conlleva igualmente la nulidad de la misma. «Me llamó la atención que la resolución la firma el alcalde y no el secretario municipal», apunta el abogado andorrano.

También afirma en el escrito que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo 7 recoge las competencias de las entidades municipales y el artículo 124 las competencias del alcalde, y no tienen atribuidas la regulación de derechos fundamentales. En concreto, la limitación del derecho de reunión de las personas ni la suspensión de actividades en locales de ocio de titularidad privada (las peñas), ni el derecho de uso de inmuebles privados ni la suspensión de actividades de asociaciones.

Además, recuerda que desde el comienzo de la desescalada -cuando presentó el recurso- ya podían comenzar a reunirse grupos respetando la distancia social y las medidas de higiene.