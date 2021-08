La Universidad de la Experiencia de Caspe abre su plazo de matriculación este miércoles

El plazo de inscripción para la matriculación de este próximo curso en la Universidad de la Experiencia en su sede en Caspe se abrirá este miércoles 1 de septiembre. Este plazo terminará el 15 de ese mismo mes en la modalidad presencial, y el 23 en su versión online. Este servicio formativo consta de hasta 7 cursos académicos, es decir, un alumno puede inscribirse a este servicio durante un máximo de 7 años.

A lo largo de este curso se impartirán las asignaturas ‘Viaje en torno al arte gótico‘, ‘Clave de la práctica jurídica para entender el derecho‘, ‘Introducción a la farmacología‘, ‘Gestión emocional a través de la experiencia‘, ‘Ingeniería básica de ayer y hoy‘, y ‘Storytelling. La fuerza de una buena historia‘. Cada asignatura tendrá una duración de dos horas diarias cada martes, miércoles y jueves del año académico.

El curso comenzará el 19 de octubre con una reunión inicial. También se ofrecerá un servicio similar online que iniciará el 29 de ese mismo mes. Para poder matricularse en las asignaturas, es preciso cumplir al menos 55 años antes del 1 de enero de 2022 o estar jubilado. Asimismo, el año académico de la Universidad de la Experiencia se clausurará el 9 de junio de 2022.

Hay 80 plazas disponibles y la matrícula cuesta 60 euros al año, que se deben abonar en el Ayuntamiento de Caspe. Durante el curso se impartirán varias conferencias, una de ellas al inicio del mismo y otra con motivo de su finalización. Por su parte, Gabriel Luena, concejal de Educación caspolino, asegura que están «buscando que haya la mayor presencialidad posible«. Esto se debe a que durante las clases se crea «una dinámica entre los profesores y los alumnos en la que comparten conocimientos, ofrecen ejemplos y curiosidades, que con la modalidad online se estaba perdiendo», reconoce Luena.

Si se logra la presencialidad del curso, las clases se llevarán a cabo en el aula 303 de la Casa de Cultura, como se había hecho en años anteriores.

Los profesores encargados de impartir cada una de las asignaturas provienen de la Universidad de Zaragoza con conocimientos previos sobre las modalidades que se estudiarán. Estos cursos no constan de exámenes, ya que el objetivo de los mismos es que «los alumnos disfruten de la teoría aplicada, no queremos que les suponga un sobre esfuerzo o que no quieran apuntarse si les examinamos», aclara Luena.

Por ello, durante las explicaciones pertinentes de la materia, se ofrecen multitud de ejemplos y aplicaciones a la vida cotidiana de los alumnos. Ante esto, Gabriel Luena considera que ese es el motivo por el que «hay mucho éxito en estas clases según lo que nos han hecho llegar los profesores».