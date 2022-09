Urquizu defiende la «fuerte» inversión en Alcañiz y la oposición critica que se gobierna «sin consenso»

Alcañiz ha vivido este miércoles un intenso debate sobre el estado de la ciudad con la mirada puesta en lo que se ha hecho en este último año pero también en mayo de 2023, cuando se celebrarán las elecciones municipales y autonómicas. PSOE e IU (el edil de Cs no ha podido acudir por motivos de salud) han defendido que con ellos se ha producido un cambio de modelo de ciudad y de políticas con más servicios públicos y cercano a la ciudadanía; y se han desbloqueado proyectos pendientes como la UNED o el centro de día mientras que la oposición, PP y PAR, ha criticado que el alcalde no gobierna con consenso pese a lo que dice y que la ciudad se encuentra en peor estado que hace tres años.

Los dos únicos concejales que han confirmado que encabezarán las candidaturas de sus partidos en mayo, Ignacio Urquizu (PSOE) y Miguel Ángel Estevan (PP) han entrado en el cuerpo a cuerpo del enfrentamiento político con mensajes directos. En el último turno de palabra Urquizu ha invitado a Estevan a debatir durante la campaña electoral recordando que su predecesor, Juan Carlos Gracia Suso, no quiso; y Estevan le ha pedido a Urquizu que dijera en el pleno si se compromete a seguir cuatro años más como concejal en caso de no revalidar la alcaldía. En este caso el actual alcalde sí tenía turno de respuesta después de la pregunta pero no ha respondido al popular en su intervención.

Durante el debate, el alcalde Urquizu ha presentado un equipo de gobierno que escucha al celebrar siete consejos de ciudad y poniendo en marcha una app para recibir quejas ciudadanas. En cuanto a proyectos, ha destacado la ampliación de los espacios deportivos con la transformación del recinto ferial, el plan estratégico industrial, la ampliación de Oxaquim y la llegada de una nueva empresa del grupo Gallina Blanca, el nuevo vial del cerro Pui Pinos, el centro de día, la UNED y la futura residencia en el convento de las Dominicas. También ha sacado pecho de que Alcañiz tiene 213 parados menos que hace tres años y un 17% menos en comparación con marzo de 2019.

En obras ha destacado la «fuerte inversión» en la ciudad con 100 millones de otras administraciones entre el Hospital, el futuro nuevo aulario para la FP y el arreglo de las travesías, que es «por lo que tendría que pasar esta legislatura a la historia». “Prometimos muy pocas cosas, pero las más importantes fueron trabajar y ser honestos. Hemos humanizado espacios y apostado por la sostenibilidad y el desarrollo tecnológico, la generación de empleo y los servicios públicos con las circunstancias más difíciles de los últimos 100 años”, ha dicho Urquizu.

Su compañero Javier Baigorri, portavoz del PSOE, ha enumerado el trabajo hecho en este tiempo destacando que se van a invertir este año más de 400.000 euros en arreglo de caminos y que desde el inicio del covid se han destinado casi 800.000 euros en ayudas a empresas y comercio. También ha citado proyectos como el cambio del césped del campo de fútbol, el parquin del centro de salud y la obra de la zona del Hospital para terminar con los malos olores de una zona de masicos. También ha anunciado que se va a elaborar un plan de uso de la plaza España y un plan estratégico de turismo; y que ya se está trabajando en el plan director de la excolegiata.

Por su parte, María Milián (IU) ha destacado su trabajo al frente de Participación Ciudadana con la celebración de los citados siete consejos de ciudad, la participación comunitaria (un curso de dispensación de bebidas alcohólicas que han hecho 22 hosteleros y el trabajo para la prevención del juego online y las apuestas) y ha anunciado que en breve pondrán en marcha una plataforma de salud con vídeos y participación activa. También ha resaltado que en su otra delegación se han cumplido los tres retos que se marcó: un plan de igualdad de trabajadores municipales, plan de igualdad de Alcañiz y poner en marcha los puntos violeta en MotoGP y fiestas.

La concejal de IU también ha defendido la gestión del equipo de gobierno en cuestiones como el personal o la limpieza pero se ha desligado en la gestión del agua mediante la fórmula mixta del agua y de la gestión externalizada del centro de día, de lo que ha dicho que espera que se revierta antes de terminar la legislatura.

El debate del estado de la ciudad ha llevado público al salón de plenos / L. Castel

En cuanto a la oposición, el líder del PP, Miguel Ángel Estevan, ha comenzado su intervención criticando que pese a lo anunciado el PSOE “no ha puesto a Alcañiz a trabajar” y aludiendo que «lo que le une al equipo de gobierno son los sueldos políticos”. Estevan ha cargado contra la gestión municipal aludiendo a “la paralización de las ferias, la cancelación de la fiesta de MotoGP en la plaza España, el contrato del agua y la falta de inversión en mobiliario urbano, parques, caminos o limpieza urbana, entre otros. “Dejarán una ciudad peor que la que se encontraron. No han comenzado las obras de la residencia ni se ha terminado el Hospital ni se ha cubierto la piscina de verano, la torre gótica está cerrada y no han mejorado la situación de sus trabajadores con varios de baja por depresión por las presiones”, ha dicho el portavoz popular, quien ha pedido más apoyo a los agricultores y al comercio; y mejores instalaciones deportivas. «Alcañiz necesita una nueva piscina, yo me comprometo con este proyecto, fortalecer las actividades culturales, que la plaza España se emplee para eventos garantizando la seguridad y ejercer de capital de todo el Bajo Aragón Histórico», ha opinado.

A su vez, el portavoz del PAR, Eduardo Orrios, ha asegurado que el PSOE “gobierna de espaldas a la ciudadanía” y que no han buscado el consenso con la oposición pese a que sí lo predican. También ha pedido que no justifiquen cualquier situación negativa aludiendo al covid o los temporales porque “en cualquier legislatura han sufrido problemas”. Respecto a los proyectos, ha criticado que se ha podido disfrutar de “soltura económica” siendo “los que más han gastado de las últimas décadas” sin regla de gasto y gastando 7,5 millones de remanentes. Un dinero que para Orrios se ha utilizado en obras “sin consenso” como el vial “faraónico” del cerro que solo llega al barrio Santiago y no hasta el centro, la calle palomar o el Parador. También ha criticado que después de arreglar las travesías el mantenimiento lo deberá asumir el Ayuntamiento o que no se haya acordado que la UNED se ubique en los torreones. “Dicen que revitalizará el casco antiguo pero el año pasado no se hizo ninguna clase presencial, todas fueron online; y hay 28 alumnos entre las tres disciplinas”, ha apuntado Orrios, quien también ha criticado que se ha optado por el modelo de empresa mixta del agua sin que existiera un debate en la calle sobre la necesidad de un cambio y ha cuestionado la gestión del centro de día al tener solo 15 usuarios y la de los eventos en la plaza España.