Urquizu y Estevan se enzarzan por los sueldos políticos del Ayuntamiento de Alcañiz

Los sueldos políticos del Ayuntamiento de Alcañiz siguen coleando en la ciudad una semana después de su aprobación en el pleno municipal. Tanto en los comentarios de la calle como entre los propios políticos en redes sociales a vista de todos. El alcalde, Miguel Ángel Estevan (PP); y el exalcalde y portavoz del PSOE, Ignacio Urquizu, se han enzarzado en Facebook en los días posteriores al pleno. Los dos han publicado sus opiniones acompañadas de imágenes con datos y se han comentado para rebatirse sus argumentos.

Los debates alrededor de los sueldos políticos están siendo varios. El principal, si el coste total político -los sueldos de Estevan, Orrios, la secretaria y la asesora- aumenta o disminuye. El PP y partido que lidera la oposición, el PSOE, han presentado datos diferentes a su conveniencia.

Según Intervención, el alcalde y concejal de Obras e Infraestructuras, Estevan, cobrará 43.500 euros brutos al año; y el segundo teniente alcalde y edil de Innovación y Nuevas Tecnologías, Deportes y Seguridad Ciudadana, Eduardo Orrios, 32.000. Ambos trabajarán al 75% para compatibilizar el Ayuntamiento con la gestión de sus respectivas empresas. Contarán con dos cargos de confianza a jornada completa, la secretaria, la exconcejal Gisela Barrio (40.000 euros brutos al año) y la asesora de alcaldía Andrea Portolés (28.000€).

El alcalde asegura que los cuatro sueldos políticos son menores que los cinco de la legislatura pasada en un 18,7% al pasar de 176.509 euros brutos/año a los 143.000 de la actual. Estevan hace referencia a los salarios brutos (lo que percibe el empleado más lo que abona de IRPF y Seguridad Social a costa del trabajador).

Sin embargo, para el PSOE el gasto político se incrementa ya que lo contabiliza teniendo en cuenta el coste total al Ayuntamiento: el salario bruto y la Seguridad Social que paga la administración; y solo contando a parte de los liberados. Según Urquizu, el coste total de las jornadas al 75% de Estevan y Orrios es de de 98.100 euros, lo que supone 18.000 euros más. Estas cuentas al alza son comparando solo los sueldos que percibían el teniente alcalde, Javier Baigorri (40.818 brutos/año por el 100% de la jornada) y la concejal a media jornada Irene Quintana (19.952 brutos/año) pero no con el cómputo global añadiendo los otros sueldos políticos: una asesora de imagen y protocolo (45.736), una secretaria de alcaldía (35.714) y Kiko Lahoz (34.287 brutos/año hasta finales de 2022, cuando dejó Ciudadanos. Al pasar al grupo mixto no podía estar liberado y pasó a cobrar por asistencias. Sus retribuciones en 2023 por plenos y comisiones fueron de 2.857 euros).

Precisamente, otra discrepancia es que Orrios perciba en bruto por el 75% de su jornada municipal 32.000 euros cuando tanto él en su anterior partido, el PAR, como su actual formación, el PP, en la legislatura pasada, fueron muy críticos con el sueldo de 34.287 euros de Lahoz por dos concejalías, Seguridad y Deportes (Orrios también es segundo teniente de alcalde y responsable de Innovación y Nuevas Tecnologías). El principal defensor de Lahoz ha sido precisamente Urquizu tanto en el pleno como en redes sociales. «Se le maltrató, se mofaron de él, se le criticó en cada lugar de Alcañiz porque estaba liberado por el ayuntamiento. Fue un ataque como pocos había vista en mi vida política. Y todo porque apoyó al equipo de gobierno anterior y decidió trabajar por su pueblo desde el Ayuntamiento», ha dicho el portavoz del PSOE en su perfil de Facebook.

En este sentido, Urquizu también ha cargado contra Orrios y Estevan porque, al querer compatibilizar el Ayuntamiento con sus empresas, su jornada municipal es del 75%. También ha destacado que el salario del alcalde es el máximo que permite la ley en una jornada al 75% en una localidad del tamaño de Alcañiz aunque no ocurre lo mismo con el salario de Orrios.

Estevan ha respondido que, aunque Urquizu hace gala de que «no percibía retribuciones del Ayuntamiento», sí cobraba 73.503 como diputado en las Cortes de Aragón, institución en la que continuará en la actual legislatura. Según se puede consultar en la web de las Cortes, la retribución total en bruto de Urquizu en 2022 fue de 73.505 euros (se suma el salario, cifra por la que cotiza a la Seguridad Social; más los complementos como el kilometraje, indemnizaciones o trienios como empleado público).

«Sus respuestas sólo fueron ataques personales a mi persona. Me llegaron a reprochar que colaborara con el cuerpo técnico del Alcañiz CF, que me estuviera sacando el carnet de entrenador de fútbol o que me hubiera dado tiempo a escribir un libro en la pasada legislatura. Todo para decir que como yo nunca he cobrado un sueldo del ayuntamiento y ahora tampoco cobro las asistencias (he renunciado a percibir cualquier cantidad económica del ayuntamiento), era porque no hacía nada. Ahora entiendo por qué no retransmiten ni graban los plenos. Cualquier ciudadano o ciudadana que lo hubiera visto ayer, se daría cuenta que el actual equipo de gobierno no sólo ha engañado a la gente, sino que atacan en lo personal a quienes no piensan como ellos. Nuestro grupo va a seguir haciendo oposición. Vamos a seguir defendiendo un proyecto de ciudad moderno, propio del siglo XXI, amable con la ciudadanía, con servicios… Ellos dijeron en su campaña que Alcañiz era lo primero. Pero en su primer pleno hemos visto que lo primero son sus empresas y sus sueldos, y después Alcañiz», escribió Ignacio Urquizu en su Facebook.