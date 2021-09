Urquizu: «Pido responsabilidad a los jóvenes y a sus familias para evitar macrobotellones»

El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, se ha mostrado preocupado por el aumento de macrobotellones por las no fiestas de la localidad. «Invito a reflexionar a los más jóvenes sobre sus comportamientos incívicos, y también a sus familias. Si todo está cerrado a las doce y media y un joven aparece en su casa a las cuatro o a las cinco de la mañana todas esas familias deberían saber que no hay mucho que hacer en la calle, por lo que en algún sitio estarán y algo estarán haciendo», valoró. Asimismo, se mostró preocupado por las consecuencias que podría implicar. «Vivimos una situación muy difícil en las navidades que supuso el confinamiento perimetral. Las consecuencias sanitarias y económicas para todo el municipio pueden ser graves. Pido prudencia, hemos hecho todos muchos sacrificios, también estas no fiestas. Pido responsabilidad por el bien individual y colectivo«, ha pedido.

El alcalde recordó que están poniendo «todos los medios policiales» a su alcance. «No es tan sencillo evitar los botellones ya que los jóvenes deciden a última hora y son grupos cerrados que no comparten la información con casi nadie porque saben que van a hacer cosas incorrectas», ha explicado. Incluso, según dijo, han hablado con jóvenes que forman parte de los grupos que están organizando estas macrofiestas para disuadirles.

Asimismo compartió el malestar de los pescadores por los destrozos en La Badina. «Desde luego es normal que los pescadores, por ejemplo, estén enfadados con los jóvenes porque no es un comportamiento muy cívico romper las cosas como lo han hecho, y por tanto entiendo el enfado de los colectivos que se han visto afectados», ha valorado.