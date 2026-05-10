Actualizado 23:13

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

10 MAY 2026|

Actualizado 23:13

Urrea arropa al zaragocismo cuando más lo necesita: «Somos zaragocistas y lo seremos en Segunda, en Primera RFEF y donde sea»

FOTOGALERÍA. El VII Encuentro de Peñas Zaragocistas de Teruel recaló este fin de semana en Urrea de Gaén con una jornada de exaltación del zaragocismo por encima de todas las cosas. También se homenajeó a los años de fútbol local

Foto en el arco de San Roque con Zarpa, la estrella de la mañana. / Toño Martín - Valdecara
Foto en el arco de San Roque con Zarpa, la estrella de la mañana. / Toño Martín - Valdecara

Beatriz Severino10 05 2026

Comentar

De interés

ActualidadDeporteFútbolGente y FamiliaSociedad

Todo el mundo recuerda qué estaba haciendo el 10 de mayo de 1995. Los zaragocistas, desde luego, pero los no zaragocistas en buena medida también. Esa noche el equipo se coronó rey de Europa y lo hizo de la forma más épica y grande, en el Parque de los Príncipes de París y con golazo que ha quedado para la historia del fútbol mundial en los últimos coletazos antes de ir a tanda de penaltis. El 10 de mayo es fecha redonda y a celebrar, pero este año la estampa es bien diferente con el club a un paso de abandonar el fútbol profesional.

El único valor seguro que tiene el Real Zaragoza es su gente, su afición, que sigue aguantando carros y carretas y que solo pide que se acabe ya esta insoportable temporada. Hay una frase ya popular que dice: "Quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite". Por eso la afición sigue del lado de los suyos. Por eso y porque ser del Real Zaragoza no es una elección, se es y punto. "A las duras y a las maduras", que dice otra frase.

Ambiente en la recepción a peñistas y zaragocistas a la sede urreana. / Toño Martín - Valdecara
Ambiente en la recepción a peñistas y zaragocistas a la sede urreana. / Toño Martín - Valdecara

Este fin de semana hubo una muestra de esto con el VII Encuentro de Peñas Zaragocistas de Teruel, una cita que acogió Urrea de Gaén. La peña se formó hace solo seis años y, si ya tiene mérito fundarla en pandemia y en un tiempo ya no bueno en el equipo, más lo tiene mantenerse y además preparar una jornada de convivencia con el panorama que hay. De hecho, la aportación del equipo desde Valladolid fue perder otra vez -y ya desde el minuto 3- y quedarse a una jornada de certificar su descenso a Primera RFEF.

Comida de los peñistas en el pabellón de Urrea. / Toño Martín - Valdecara
Comida de los peñistas en el pabellón de Urrea. / Toño Martín - Valdecara

En Urrea ya habían solicitado acoger este encuentro y, aunque pensaron en cancelar, decidieron seguir. "Lo solicitamos con toda la ilusión el año pasado y en cuanto nos confirmaron nos pusimos a organizar. Hace ya un par de meses pensamos en abandonar la idea, pero oye, decidimos tirar para adelante y pasar un buen día entre quienes nos quisieran acompañar", dijo el presidente de la Peña Zaragocista Urrea de Gaén, José Antonio Sanz. Reconoce que seguro que hubiera habido más respuesta si el equipo estuviera en mejores condiciones en la tabla, "porque ya se genera mucha más ilusión".

Santos Martín y José Antonio Sanz, secretario y presidente de la peña de Urrea, en la entrega de detalles. / Toño Martín - Valdecara
Santos Martín y José Antonio Sanz, secretario y presidente de la peña de Urrea, en la entrega de detalles. / Toño Martín - Valdecara

Con todo, acudieron una decena de peñas de la provincia, especialmente la del entorno de localidades bajoaragonesas, y también se sumaron vecinos al ambiente de la mañana. Estuvo Zarpa, la mascota del club, que no dudó en tomarse todas las fotografías que le pidieron tanto niños como mayores. El exjugador Moisés García compartió anécdotas de sus años en activo y también hubo visita a lugares de interés como el Museo de Juguetes y ya la expedición marchó al pabellón. Comieron unos 140 comensales, se repartieron los detalles conmemorativos y se vio el partido de la jornada de Liga. Todo esto, tras un animado tardeo. Animado y necesario para pasar el trago del partido.

Parte de la junta de la Peña Zaragocista Urrea de Gaén, anfitriona del VII Encuentro de Peñas de Teruel. / B. Severino
Parte de la junta de la Peña Zaragocista Urrea de Gaén, anfitriona del VII Encuentro de Peñas de Teruel. / B. Severino

Sanz: "Defendemos el zaragocismo, no la posición en la clasificación"

"Hoy no defendemos la posición del Zaragoza en la tabla, ni cómo está el club. Defendemos el zaragocismo porque sabemos que somos de un equipo y, estemos en segunda división, en primera o en primera rfef, vamos a seguir apoyando al Real Zaragoza", apuntó Sanz. "Si definitivamente bajamos de categoría, el año que viene la Peña Zaragocista de Urrea seguiría existiendo, seguiremos viendo los partidos de la manera que se pueda, en la cadena que lo den, si lo dan, y seguiremos apoyando al club", concluyó. Aunque comenzaron como peña en 2020, hasta 2023 no pudieron hacer una inauguración con público y acudieron hasta Andoni Cedrún y Xavi Aguado.

El espíritu se mantiene intacto. Cuentan con una sede en un local propio cedido por el ayuntamiento. Son siete personas al frente y la razón de seguir es que cada domingo, por muy mal que vaya el equipo, se juntan una quincena de personas y otros días, son 30. "En una localidad de 450 habitantes creemos que no está mal, porque, aparte de los asistentes a los partidos a la sede, pagando cuota como socio somos unas 140 personas", valoró.

La peña hizo un guiño a modo de homenaje al pasado del pueblo con el fútbol, ya que hubo equipo durante décadas tal y como quedó constancia en la exposición de fotografías. Muchos se vieron en las imágenes, reconocieron a otros o intentaban entre varios. Han pasado años pero la querencia por el balompié sigue intacta como lo siguen las amistades forjadas en los terrenos de juego de tierra.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

«Estoy feliz, quería volver a mi pueblo»: Albalate centraliza los actos en Aragón del 'Día de recuerdo a las víctimas del exilio'

Delegación del Gobierno ha celebrado el homenaje recogido en la Ley de Memoria Democrática. La albalatina Antonia Millán ha puesto rostro a una de las miles de historias

2

«Estoy feliz, quería volver a mi pueblo»: Albalate centraliza los actos en Aragón del 'Día de recuerdo a las víctimas del exilio'

Ocho equipos turolenses competirán en el Campeonato de Aragón de fútbol sala

La competición autonómica se disputará entre los fines de semana del 9 y 10 y del 16 y 17 de mayo en diferentes localidades aragonesas y contará con equipos de...

Comentar

Ocho equipos turolenses competirán en el Campeonato de Aragón de fútbol sala

Aragón-Teruel Existe pide gestionar la instalación del centro de datos de La Puebla como una oportunidad para todo el territorio

El grupo ha presentado una Proposición No de Ley en las Cortes de Aragón con propuestas que incluyen Andorra, Technopark y la construcción de la autovía, entre otras necesidades

10

Aragón-Teruel Existe pide gestionar la instalación del centro de datos de La Puebla como una oportunidad para todo el territorio

Fórnoles quiere convertir su santuario en ruinas en un hotel de lujo para conseguir los 3 millones para su restauración

FOTOGALERÍA. El alcalde confía en poder acometer este año una inversión de 70.000 euros para las actuaciones más urgentes pero tiene claro que hay que buscar una utilidad al templo...

Comentar

Fórnoles quiere convertir su santuario en ruinas en un hotel de lujo para conseguir los 3 millones para su restauración

Más de 200 vecinos celebran en Mazaleón el tradicional Día de la Rosa

FOTOGALERÍA. Esta fiesta tradicional recuperada en 2023 supone una jornada de convivencia en la ermita de San Cristóbal

Comentar

Más de 200 vecinos celebran en Mazaleón el tradicional Día de la Rosa

El Caspe escala a puestos de play-off y da la puntilla al Utrillas, que desciende

La última jornada de liga en Tercera RFEF certifica la caída utrillense a Regional Preferente, y deja a los caspolinos pensando en el choque ante el Cuarte por el ascenso....

Comentar

El Caspe escala a puestos de play-off y da la puntilla al Utrillas, que desciende
Periódico del Bajo Aragón Histórico