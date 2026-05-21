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21 MAY 2026|

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Urrea de Gaén pedalea por la solidaridad con una nueva edición de la Sesé Bike Tour

La prueba contará con dos recorridos adaptados a diferentes niveles y volverá a convertir el Bajo Martín en epicentro del ciclismo aragonés

Foto de archivo de una de las ediciones anteriores./ Fundación Sesé
Foto de archivo de una de las ediciones anteriores./ Fundación Sesé

Jesús Burgos21 05 2026

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ActualidadCiclismo y BTTDeporte

Urrea de Gaén acogerá este domingo una nueva edición de la Sesé Bike Tour, una cita ya consolidada dentro del calendario cicloturista aragonés que volverá a unir deporte, paisaje y solidaridad en una jornada que espera reunir a cientos de participantes. La prueba, organizada por Fundación Sesé junto a El Pedal Aragonés, se celebrará este domingo 24 de mayo y tendrá salida y llegada en la localidad.

La marcha ofrecerá dos recorridos adaptados a diferentes niveles. La ruta larga pondrá a prueba a los ciclistas más preparados con un trazado de 166 kilómetros y cerca de 2.500 metros de desnivel acumulado. Por su parte, la versión corta contará con un recorrido de algo más de 82 kilómetros y 1.080 metros de desnivel, una opción pensada para quienes buscan disfrutar del ambiente de la prueba con una menor exigencia física.

Ambos recorridos atravesarán algunos de los paisajes más reconocibles del territorio y convertirán nuevamente las carreteras del Bajo Martín y zonas próximas al Bajo Aragón Histórico en protagonistas de una jornada donde la bicicleta va mucho más allá del aspecto competitivo. La salida conjunta tendrá lugar a las 09.00 desde el Pabellón Municipal de Deportes de Urrea de Gaén.

Más que un evento deportivo

Uno de los grandes valores de la Sesé Bike Tour sigue siendo su componente solidario. La iniciativa, convertida ya en una referencia autonómica, destina los fondos recaudados a proyectos sociales y colectivos solidarios. Desde su puesta en marcha, el evento ha logrado recaudar más de 126.000 euros destinados a iniciativas sanitarias, sociales y de inclusión.

Además del apartado deportivo, la organización ha preparado actividades paralelas y servicios para acompañantes y familias. El evento contará con espacios lúdicos infantiles, avituallamientos, asistencia técnica, zonas de descanso y una programación diseñada para convertir la prueba en una experiencia abierta a todos los públicos.

La Sesé Bike Tour afronta así una nueva edición consolidada como una de las grandes citas deportivas y solidarias del territorio, con Urrea de Gaén preparada una vez más para convertirse en punto de encuentro del ciclismo aragonés.

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