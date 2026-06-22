Urrea de Gaén y Ráfales acogerán las ‘III Jornadas de Oleoturismo y Calidad’ de la DPT los días 2 y 9 de julio

Urrea de Gaén y Ráfales acogerán las 'III Jornadas de Oleoturismo y Calidad' los días 2 y 9 de julio. Esta nueva edición, en la que el turismo de olivar y aceite volverá a centrar las miradas, está organizada por la Diputación de Teruel (DPT) junto al consultor oleícola Javier Sánchez. La cita llegará por primera vez hasta dos comarcas diferentes -Bajo Martín y Matarraña- con el objetivo de generar economía y dar visibilidad a dos zonas donde el turismo y el aceite tienen un gran valor patrimonial.

La primera jornada tendrá lugar el 2 de julio en Urrea de Gaén y la segunda, el día 9 en Ráfales. El programa contará con ponencias, visitas técnicas al Yacimiento de La Loma del Regadío y al Molino de Aceite de Ráfales, una mesa redonda y un showcooking. Este proyecto surgió para implantar un modelo de oleoturismo más allá de las visitas a almazaras o catas de aceite, y se ha consolidado en el territorio como un espacio para conocer ideas y mejorar este tipo de experiencias profesionales.

Además, la iniciativa ha logrado consolidar sinergias entre productores, almazaras y restaurantes. En este sentido, Javier Ciprés, diputado delegado de Desarrollo Territorial de la DPT, ha señalado que "está teniendo una repercusión importante en el sector". De hecho, se han consolidado ya proyectos como 'Royauma' en Alloza o 'Mar Castellans' en el Matarraña, que nacieron a raíz de las ediciones anteriores. Como novedad institucional, Ciprés avanzó que la Diputación está en trámites para integrarse en la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO).

Tres ponencias, dos visitas y un showcooking

La jornada de Urrea de Gaén estará enfocada al ámbito turístico como oportunidad al alza a nivel global. El inicio estará a cargo de Belén Soler, copropietaria de La Ojinegra en Alloza, con una ponencia donde explicará la legalidad y los requisitos necesarios para emprender en el agroturismo.

A continuación, se celebrará el taller 'Claves para crear auténticas experiencias de oleoturismo', impartido por Manuel Romero, responsable de la Secretaría Técnica de Oleoturismo España. Romero aportará su experiencia nacional para explicar qué se está haciendo en otros territorios y ofrecer puntos de mejora para los proyectos locales. La sesión finalizará con una visita guiada al yacimiento junto a Alfredo Martínez.

Ráfales acogerá la segunda cita en el Molí de l’Hereu, comenzando con una visita al Molino de Aceite, donde los asistentes conocerán la evolución de los sistemas de prensa, desde la prensa de viga hasta la hidráulica. Después dará comienzo la ponencia dedicada a 'El papel de la alta cocina y de los chefs como prescriptores del aceite de oliva como alimento saludable y de alto valor gastronómico'. Miguel Ángel Vicente Val, académico de la Academia Aragonesa de Gastronomía y director editorial de Almozara, será el encargado de ofrecerla.

A continuación, se llevará a cabo una mesa redonda acerca de la 'Situación actual y futuro de la relación productores-Hostelería en Aragón', con la colaboración de Función Restaurantes Sostenibles. Por último, la chef, nutricionista y asesora culinaria, Eva Millán, ejecutará una experiencia gastronómica participativa y una cata de aceites. También relatará a los asistentes las novedades y acciones experienciales innovadoras que se están realizando en ferias.

Las inscripciones se pueden realizar desde esta mañana y hasta completar aforo a través del envío de un mensaje vía WhatsApp al número de teléfono 679465423 o bien a la dirección de correo electrónico oleoturismo@protonmail.com