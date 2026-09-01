Urrea de Gaén recupera su equipo de fútbol sala después de más de 10 años

Urrea de Gaén vuelve a tener equipo de fútbol sala. El Urrea Fútbol Sala ha retomado la actividad después de más de diez años desaparecido, con el objetivo de devolver este deporte al municipio y recuperar un proyecto que durante años formó parte de la vida deportiva de la localidad. La iniciativa parte de un grupo de jóvenes del pueblo que decidió recuperar el antiguo club respetando sus estatutos, su nombre y los colores que lo identificaban.

El proyecto comenzó a gestarse a partir de conversaciones entre amigos y miembros de las peñas del municipio. A partir de ahí, los impulsores se pusieron en contacto con el Ayuntamiento y comenzaron un proceso de trámites y gestiones que se ha prolongado durante prácticamente un año. El resultado es el regreso del Urrea FS a la competición, con un equipo sénior que esta temporada participará en la Liga Autonómica de Teruel.

Recuperar el club que ya existía

La nueva etapa no supone la creación de una entidad completamente diferente. Según explica su jóven presidente, Abel Márquez, los impulsores han optado por recuperar el antiguo club y mantener sus estatutos y denominación. "Lo que hemos hecho es retomar el mismo equipo, con el mismo nombre y los mismos estatutos", señala.

La intención es que el regreso del fútbol sala sirva también para recuperar el vínculo entre el deporte y los vecinos más jóvenes. Se trata de un proyecto que pretende crecer progresivamente durante los próximos años.

La plantilla sénior está formada actualmente por 14 jugadores, aunque el club continúa buscando un futbolista más para contar con un segundo portero. El grupo combina jugadores residentes en Urrea de Gaén con otros que viven en Zaragoza y que regresan al municipio para participar en los entrenamientos y los partidos.

Dos entrenamientos semanales en el pabellón

La preparación de la temporada ya está en marcha. El equipo entrena en el pabellón municipal y trata de adaptar los horarios a las obligaciones laborales de sus jugadores. Al menos dos días por semana, la plantilla se reúne en Urrea de Gaén para trabajar conjuntamente y preparar los encuentros.

Además, los jugadores que viven en Zaragoza realizan entrenamientos individuales en gimnasios durante la semana, antes de incorporarse al trabajo colectivo en el municipio.

El equipo estará dirigido por Carlos Gómez Piña, con Miguel Romeo Vallespín y Fernando Tena Lafaja como ayudantes. La plantilla afronta así una temporada que supondrá el regreso de Urrea de Gaén a la competición federada después de más de una década.

La cantera, el siguiente objetivo

Más allá del equipo sénior, uno de los grandes objetivos del club pasa por crear una cantera. Los responsables del Urrea FS ya han recibido el interés de jóvenes del propio municipio y de localidades cercanas, aunque todavía se trata de un proyecto en sus primeras fases.

La idea es comenzar a trabajar con los niños y niñas más jóvenes para que, con el paso de los años, puedan incorporarse a los equipos del club. La entidad también contempla la posibilidad de crear en el futuro categorías femeninas, aunque reconoce que en este primer año la prioridad es consolidar el proyecto sénior y sentar las bases de la estructura deportiva.

"De momento hemos creado el equipo y, con los más jóvenes, queremos ir creando cantera para ir metiendo gente joven al equipo", explica Márquez.

El apoyo del municipio

El regreso del fútbol sala ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de Urrea de Gaén, que ha recibido con satisfacción la recuperación del club y ha realizado una aportación económica para ayudar a sufragar los gastos de la temporada. La ayuda deportiva concedida por el consistorio supera los 2.000 euros y permitirá hacer frente a parte de los costes derivados de la actividad.

A este apoyo institucional se suma la colaboración de empresas de la zona. Entre los colaboradores que ya forman parte del proyecto figuran el propio Ayuntamiento de Urrea de Gaén, Brick 2B, Terna Beef, Weiss Studio Peluquería & Barbería, BonÀrea Híjar y Distribuciones Sobradiel. El club trabaja además para incorporar nuevos patrocinadores y colaboradores que todavía están pendientes de confirmación.

La financiación también se ha buscado a través de la propia participación vecinal. El club organizó un torneo de interpeñas con las peñas de Urrea de Gaén con el objetivo de recaudar fondos y contribuir a poner en marcha el proyecto.

Mantener los colores del antiguo equipo

El regreso también tendrá continuidad en el aspecto visual. El Urrea FS mantendrá la primera equipación roja y blanca que identificaba al antiguo equipo, mientras que la segunda equipación incorporará algunas modificaciones. La presentación oficial de las nuevas camisetas está prevista para los próximos días.

El objetivo deportivo pasa, sobre todo, por consolidar el proyecto en su primera temporada. Aunque un ascenso sería bien recibido, el club afronta el curso con los pies en el suelo y con la prioridad de asentarse en la competición. "Si ascendemos, muchísimo mejor, pero si nos quedamos por mitad de la tabla ya nos vamos con un cántico en los dientes", apunta el presidente.

Antes del inicio de la competición, el Urrea FS ha tenido además una primera prueba para comenzar a tomar contacto con la pista. Este pasado viernes disputó un partido amistoso frente al Andorra con victoria por 2 a 1, un encuentro que sirvió para continuar preparando una temporada que marcará el regreso del fútbol sala a Urrea de Gaén.

El proyecto nace así con una plantilla sénior, el respaldo del Ayuntamiento y de empresas de la zona y la mirada puesta en el futuro. Después de varios años de ausencia, el Urrea Fútbol Sala vuelve a competir con la intención de recuperar una parte de la historia deportiva del municipio y construir, poco a poco, una nueva generación de jugadores.