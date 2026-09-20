El CEMX corona a sus ganadores en Motorland tras un intenso fin de semana de motocross

El Campeonato de España de Motocross ha puesto este domingo el punto final a un intenso fin de semana de competición en Motorland Aragón. El circuito de motocross del complejo alcañizano ha reunido a equipos y pilotos procedentes de distintos puntos del país, además de numerosos aficionados que han disfrutado de dos jornadas de carreras, saltos y adelantamientos en las categorías Élite y las diferentes clases del certamen nacional.

La cita ha dejado a José Antonio Butrón, Bruno Miró, Jana Sánchez, Oleguer Riba, Gerard Congost y César Paine como protagonistas de las victorias del fin de semana, en una prueba que también ha incorporado el novedoso formato de la Elf SuperSprint.

Dos jornadas de competición en el trazado del Bajo Aragón

El sábado sirvió para inaugurar el fin de semana de carreras con las categorías Élite como principales protagonistas. Tras una mañana dedicada a los entrenamientos y las mangas de clasificación, la jornada vespertina dejó los primeros vencedores de la cita. Jordi Alba se impuso en MX125, Jana Sánchez hizo lo propio en MX Femenino y Bruno Miró logró la victoria en Élite MX2.

En la categoría reina, Élite MX1, José Antonio Butrón se llevó el triunfo en una carrera marcada por la disputa con Víctor Alonso y Gerard Congost. El piloto consiguió situarse al frente de una manga que anticipaba la emoción que se viviría durante el domingo, con el resto de carreras todavía por decidir.

Butrón y Miró repiten protagonismo en Élite

La jornada del domingo ha concentrado cuatro pruebas y ha puesto el broche a la competición del Campeonato de España de Motocross en Motorland Aragón. José Antonio Butrón ha vuelto a imponerse en la Race 2 de Élite MX1, mientras que Bruno Miró ha conseguido también el triunfo en Élite MX2.

Ambos pilotos han vuelto a demostrar su competitividad en las categorías Élite, en un día en el que los aficionados han podido disfrutar de las últimas carreras del programa antes de la celebración de la Elf SuperSprint. El circuito del Bajo Aragón ha mantenido durante toda la jornada la actividad en pista y el ambiente en un paddock repleto de carpas y equipos.

Jana Sánchez firma el doblete y Oleguer Riba vence en MX125

En MX Femenino, Jana Sánchez ha completado un fin de semana perfecto al conseguir también el triunfo del domingo. La piloto, que ya había ganado el sábado, ha certificado el doblete en la categoría después de imponerse en la segunda jornada de competición.

Por su parte, Oleguer Riba se ha llevado la victoria en la Race 2 de MX125, una categoría que había tenido a Jordi Alba como ganador durante la primera jornada. El campeonato ha ofrecido así dos vencedores diferentes en la clase pequeña a lo largo del fin de semana.

La Elf SuperSprint cierra la cita con un formato especial

La principal novedad del domingo ha sido la celebración de la Elf SuperSprint, una prueba con un formato diferente al habitual en el que los dos últimos pilotos quedan eliminados en cada vuelta. La carrera ha puesto el punto final a la actividad competitiva del Campeonato de España de Motocross en Motorland Aragón.

Gerard Congost se ha proclamado vencedor en Élite MX1, mientras que César Paine ha hecho lo propio en Élite MX2. La prueba ha permitido a los aficionados disfrutar de una carrera de eliminación progresiva y ha añadido un aliciente más a un fin de semana que había comenzado con las primeras mangas del sábado.

Un paddock lleno y actividad en tres circuitos

El regreso de las categorías Élite del CEMX a Motorland Aragón ha estado acompañado por una importante presencia de equipos y aficionados. El paddock ha permanecido lleno de carpas durante las dos jornadas, con participantes desplazados desde diferentes puntos del país. Parte de los equipos ha tenido que instalarse en la zona del Karting Internacional debido al volumen de participantes.

Los aficionados han podido acceder libremente a las gradas naturales y al paddock, donde han tenido la oportunidad de acercarse a las motos y disfrutar de la competición desde diferentes puntos del recinto. La cafetería situada en el edificio de Autocross también ha abierto sus puertas durante la cita.

La actividad del fin de semana no se ha limitado al circuito de motocross. El Karting Internacional ha acogido tandas libres de motos y karts, mientras que el circuito de velocidad ha contado con tandas organizadas por un promotor externo. De esta forma, Motorland Aragón ha mantenido actividad en tres de sus circuitos durante las dos jornadas.

Motorland ya prepara la llegada del FIM MotoJunior

Con el Campeonato de España de Motocross ya finalizado, el complejo bajoaragonés centra su atención en el próximo fin de semana de competición. Los días 26 y 27 de septiembre, el circuito de velocidad acogerá el FIM MotoJunior, el certamen de formación que sirve como escalón hacia los campeonatos de MotoGP y WorldSBK.

La cita contará con acceso libre para el público, mientras que Motorland Aragón también mantiene abierta la posibilidad de adquirir tandas libres para karts y motos a través de su página web. Estas actividades están previstas para los días 24, 25, 26 y 27 de septiembre. En el circuito de motocross, las tandas libres para los días 26 y 27 podrán adquirirse online a partir del miércoles 23 de septiembre.