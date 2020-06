Urrea logra otra inversión para la residencia del fondo de Lufthansa para proyectos vinculados con las víctimas de Germanwings

Desde el verano de 2017, la residencia de Urrea de Gaén luce en su interior una placa en memoria de Vicente y Eusebio Segundo Martín. Ambos hermanos murieron en marzo de 2015 en los Alpes cuando el piloto del avión de Germanwings lo estrelló con 150 pasajeros dentro. La familia solicitó una subvención a la aerolínea Lufthansa que dos años después creó un fondo para apoyar a las víctimas a través de proyectos que guardasen relación con ellas. Presentaron el proyecto para un centro de día en Urrea y para ello les fueron concedidos algo más de 100.000 euros. Con ese dinero, el Ayuntamiento impulsó la planta baja que funciona desde el verano de 2017 como centro de día.

Hace escasamente 15 días, el Consistorio recibió otros 100.000 euros procedentes del mismo fondo. La familia volvió a solicitar la ayuda por tratarse de dos víctimas y le ha sido concedida para continuar con la residencia. El edificio comenzó a construirse hace una década y no fue hasta hace tres años cuando pudo activarse su funcionamiento con la primera subvención. Con esta nueva ayuda se pondrá a punto la primera planta. «No nos esperábamos esta ayuda igual que no esperábamos la anterior, es un acto enorme de generosidad por parte de la familia con su pueblo y trabajaremos por darle la mejor salida», dijo el alcalde, Joaquín Lafaja. Básicamente se invertirán en habilitar una escalera de emergencia y en acondicionar las cinco habitaciones con baño propio de las que consta la planta. En los próximos días está previsto que visite el edificio la arquitecta para ultimarlo todo y poder comenzar con la tramitación de las obras.

Muchas opciones de uso para el edificio

El objetivo del equipo de gobierno es que las instalaciones tengan un uso y para ello no se descarta ninguna fórmula acorde con las necesidades. «Sería estupendo que la administración le dé salida en la gestión pero vamos a tocar todas las puertas», añadió el primer edil. En Urrea más de la mitad del censo supera los 65 años de edad pero el edificio es grande y no se descarta nada. Entre las opciones se contempla trabajar con fundaciones, tanto de personas mayores como de personas con discapacidad, e incluso que se pueda emplear como albergue de transeúntes. «Todas las opciones están sobre la mesa pero esta planta, en cuanto esté acondicionada, tiene que emplearse, no tiene sentido dejarla cerrada», concluyó Lafaja.