Utrillas reclama al Gobierno de Aragón «soluciones urgentes» en materia de vivienda

El Ayuntamiento de Utrillas ha solicitado a la directora general de Vivienda y Movilidad del Gobierno de Aragón, María Pía Canals, la puesta en marcha de medidas concretas y urgentes que permitan desarrollar vivienda asequible en la localidad minera. El consistorio reclama además que el Plan +3000 incluya de manera efectiva al municipio de Utrillas, ante la creciente necesidad de vivienda tanto para jóvenes como para familias y trabajadores que desean iniciar un proyecto de vida en la localidad "con unas condiciones dignas, accesibles y modernas".

El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, ha trasladado al Ejecutivo autonómico la preocupación existente por la falta de oferta residencial en una localidad que vive un momento de crecimiento poblacional y expansión industrial. “Utrillas está creciendo, llegan nuevas oportunidades laborales y muchas familias quieren establecerse aquí, pero nos encontramos con una falta evidente de vivienda asequible que puede frenar el desarrollo económico y social del municipio”, ha señalado Moreno.

El regidor ha recordado que las comunidades autónomas son las administraciones competentes en materia de vivienda y ha reclamado una mayor implicación del Gobierno de Aragón para agilizar proyectos residenciales en el medio rural. “No podemos permitir que nuestros jóvenes tengan que marcharse por no encontrar una vivienda. Necesitamos políticas reales, agilidad administrativa y una apuesta firme por el territorio”, ha afirmado.

Desde el Ayuntamiento de Utrillas destacan el importante esfuerzo realizado en los últimos años para facilitar suelo y recursos que permitan impulsar nuevas promociones. El consistorio ha adquirido recientemente una parcela urbana de más de 2.500 metros cuadrados con el objetivo de que el Gobierno de Aragón pueda desarrollar vivienda pública en la localidad. Además, el municipio ha rehabilitado y puesto en funcionamiento varias viviendas municipales y continúa ofreciendo suelo público para promover nuevas construcciones de vivienda libre y protegida.

“Llevamos más de cinco años planificando el Utrillas de 2030, un municipio moderno, dinámico y con oportunidades, pero necesitamos que las administraciones competentes respondan con mayor rapidez. La situación actual requiere una actuación urgente”, ha manifestado Joaquín Moreno. El alcalde también ha insistido en que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos del medio rural aragonés. “Si no construimos vivienda de manera inmediata, la población seguirá desplazándose a las grandes ciudades. El medio rural necesita inversiones y servicios para poder competir en igualdad de condiciones”, ha subrayado.

El Ayuntamiento de Utrillas considera imprescindible que las políticas de vivienda lleguen también a las comarcas mineras y al conjunto del territorio rural, especialmente en municipios que están generando empleo, atrayendo empresas y fijando población. “No pedimos privilegios, pedimos igualdad de oportunidades para nuestros vecinos y para el futuro de Utrillas”, ha concluido Joaquín Moreno.