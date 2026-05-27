Actualizado 18:56

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

27 MAY 2026|

Actualizado 18:56

Utrillas reclama al Gobierno de Aragón «soluciones urgentes» en materia de vivienda

El Ayuntamiento solicita la puesta en marcha de medidas concretas y que el Plan +3000 incluya de manera efectiva al municipio

Parcela adquirida por el Ayuntamiento de Utrillas para vivienda / Ayto
Parcela adquirida por el Ayuntamiento de Utrillas para vivienda / Ayto

La COMARCA27 05 2026

Comentar

Utrillas

ActualidadInfraestructuras

El Ayuntamiento de Utrillas ha solicitado a la directora general de Vivienda y Movilidad del Gobierno de Aragón, María Pía Canals, la puesta en marcha de medidas concretas y urgentes que permitan desarrollar vivienda asequible en la localidad minera. El consistorio reclama además que el Plan +3000 incluya de manera efectiva al municipio de Utrillas, ante la creciente necesidad de vivienda tanto para jóvenes como para familias y trabajadores que desean iniciar un proyecto de vida en la localidad "con unas condiciones dignas, accesibles y modernas".

El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, ha trasladado al Ejecutivo autonómico la preocupación existente por la falta de oferta residencial en una localidad que vive un momento de crecimiento poblacional y expansión industrial. “Utrillas está creciendo, llegan nuevas oportunidades laborales y muchas familias quieren establecerse aquí, pero nos encontramos con una falta evidente de vivienda asequible que puede frenar el desarrollo económico y social del municipio”, ha señalado Moreno.

El regidor ha recordado que las comunidades autónomas son las administraciones competentes en materia de vivienda y ha reclamado una mayor implicación del Gobierno de Aragón para agilizar proyectos residenciales en el medio rural. “No podemos permitir que nuestros jóvenes tengan que marcharse por no encontrar una vivienda. Necesitamos políticas reales, agilidad administrativa y una apuesta firme por el territorio”, ha afirmado.

Desde el Ayuntamiento de Utrillas destacan el importante esfuerzo realizado en los últimos años para facilitar suelo y recursos que permitan impulsar nuevas promociones. El consistorio ha adquirido recientemente una parcela urbana de más de 2.500 metros cuadrados con el objetivo de que el Gobierno de Aragón pueda desarrollar vivienda pública en la localidad. Además, el municipio ha rehabilitado y puesto en funcionamiento varias viviendas municipales y continúa ofreciendo suelo público para promover nuevas construcciones de vivienda libre y protegida.

“Llevamos más de cinco años planificando el Utrillas de 2030, un municipio moderno, dinámico y con oportunidades, pero necesitamos que las administraciones competentes respondan con mayor rapidez. La situación actual requiere una actuación urgente”, ha manifestado Joaquín Moreno. El alcalde también ha insistido en que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos del medio rural aragonés. “Si no construimos vivienda de manera inmediata, la población seguirá desplazándose a las grandes ciudades. El medio rural necesita inversiones y servicios para poder competir en igualdad de condiciones”, ha subrayado.

El Ayuntamiento de Utrillas considera imprescindible que las políticas de vivienda lleguen también a las comarcas mineras y al conjunto del territorio rural, especialmente en municipios que están generando empleo, atrayendo empresas y fijando población. “No pedimos privilegios, pedimos igualdad de oportunidades para nuestros vecinos y para el futuro de Utrillas”, ha concluido Joaquín Moreno.

NOTICIA RELACIONADA

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Escucha acusa a DGA de «no querer» rehabilitar las viviendas de su propiedad y exige una rectificación al consejero López

El Gobierno de Aragón recrimina al Ayuntamiento no aceptar la sesión y niega cualquier tipo de interés oculto o partidista

Comentar

Escucha acusa a DGA de «no querer» rehabilitar las viviendas de su propiedad y exige una rectificación al consejero López

Alcaine busca gestor para su albergue de 20 plazas con bar, tienda y piscina

El importe anual asciende a 2.178 euros (IVA incluido). La adjudicación comenzará el 1 de julio de 2026 y se extenderá durante un año desde la firma del contrato

Comentar

Alcaine busca gestor para su albergue de 20 plazas con bar, tienda y piscina

Víctor Fuertes vuelve a casa y se convierte en el nuevo entrenador del C.D. Utrillas

El nuevo técnico da el salto al primer plano tras su paso por el filial del Teruel y contará con Rubén Larraz como segundo entrenador

Comentar

Víctor Fuertes vuelve a casa y se convierte en el nuevo entrenador del C.D. Utrillas

El Sector Sanitario de Alcañiz cubre por segundo año consecutivo sus 8 plazas MIR

La previsión es que los nuevos especialistas se incorporen entre el 4 y el 5 de junio. Durante este mismo mes se espera la llegada de otros 23 facultativos para...

Comentar

El Sector Sanitario de Alcañiz cubre por segundo año consecutivo sus 8 plazas MIR

El Hospital de Alcañiz aumenta su plantilla: se incorporarán un internista y un ginecólogo

El SALUD aprueba la incorporación de 42 plazas más para toda la comunidad autónoma. El objetivo es adecuar las estructuras a las necesidades reales de los centros

Comentar

El Hospital de Alcañiz aumenta su plantilla: se incorporarán un internista y un ginecólogo

El alcorisano Óscar Librado toma posesión de su cargo en la Diputación de Teruel

El pleno aprueba mociones que incluyen ayudas para la dotación de consultorios médicos, así como una declaración institucional para la conservación del Nudo Mudéjar. Además, se destinarán 5,5 millones de...

Comentar

El alcorisano Óscar Librado toma posesión de su cargo en la Diputación de Teruel
Periódico del Bajo Aragón Histórico