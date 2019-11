Utrillas implanta el servicio de comedor en la escuela infantil sin coste adicional para las familias

El Ayuntamiento de Utrillas ha implantado el servicio de comedor en la escuela infantil del municipio para niños de uno a tres años sin coste adicional para las familias, puesto que, como informan fuentes municipales, «el Consistorio se ha hecho cargo de las reformas y de la compra de los electrodomésticos para instalar la cocina y de la contratación de una persona encargada» del comedor.

El alcalde, Joaquín Moreno, se ha mostrado «satisfecho» por poder ofrecer «un servicio a las familias que ayuda a conciliar la vida laboral y familiar«. Destacó que la cuota mensual de la escuela infantil no subirá y se mantendrá en 57 euros (el mismo precio en los últimos doce años) porque el Consistorio corre con todos los gastos derivados de este nuevo servicio. «Las familias de Utrillas cuentan ahora con un servicio muy importante que además no les va a suponer coste extra. Nuestra escuela infantil tiene una cuota muy baja, pero además nunca hemos subido el precio y cada vez ofrecemos mejores servicios en ella. Si queremos fomentar la natalidad y que nuestros jóvenes no se vayan, debemos ofrecer los mejores servicios posibles y poner las cosas fáciles a los que tienen hijos en el medio rural», ha indicado.

Moreno recordó también que los últimos presupuestos del Ayuntamiento «demuestran el firme compromiso de este equipo de gobierno con la lucha contra la despoblación«, puesto que se han destinado numerosas partidas para mejorar los servicios a las familias y a fomentar la creación de empleo en los dos polígonos de la localidad, que serán dotados de fibra óptica y en los que se ofertarán naves municipales para emprendedores y pequeñas empresas.

Según el primer edil, todas estas medidas sitúan a Utrillas «como uno de los municipios punteros en la provincia de Teruel en cuanto a calidad de servicios y fomento del empleo». Finalmente, ha destacado el papel «imprescindible» que juegan las mujeres y los jóvenes en el medio rural a la hora de fijar población, por lo que se ha comprometido «a seguir mejorando los servicios y las ayudas durante este año para que Utrillas cuente cada vez con más familias que aseguren su futuro».