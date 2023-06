Utrillas se queda sin clases de francés en la EOI, que se ofertará online y dependerá de Alcañiz

Las clases de francés en la Escuela Oficial de Idiomas de Utrillas tiemblan para el próximo curso. El Departamento de Educación, Planificación y Equidad del Gobierno de Aragón propone que, a partir de septiembre, las clases de este idioma pasen a modalidad online y a depender de la EOI de Alcañiz. Desde el centro, temen las consecuencias que pueda suponer para el alumnado y en la comarca de Cuencas Mineras. Por ello, profesores y alumnado buscan movilizarse junto a sindicatos y ayuntamientos, y reunirse con diversos representantes políticos para frenar el cambio «nada beneficioso». Además, temen que sea el primer paso para eliminar el programa educativo en el municipio y en otros centros similares. «Empiezan por francés porque hay menos inscritos, pero si solo miramos los números después será inglés y también se trasladará a otros centros como Caspe», confiesa José Céliz, profesor de inglés y francés de la EOI de Teruel en la extensión de Utrillas.

Actualmente, el centro acoge 30 alumnos en las modalidades de Inglés en niveles básicos, B1 y B2, y 11 en francés inicial y básico A2 y B1. Por ello, desde la dirección alegan que el número de alumnos no es suficiente como para mantener las clases, sin embargo, desde el centro, denuncian que los números no debe ser el único criterio. «Si te basas en números, claro que no es rentable, pero si nos basamos en eso para ofrecer servicios públicos en el mundo rural hay pocas cosas rentables, los números nunca van a cuadrar. Se habla de España Vacía, así se vacían los servicios y es el primer paso para la despoblación, es escandaloso», subraya Céliz. El alcalde del municipio, Fernando Moreno, quién también denuncia la situación, coincide con el docente: «Los servicios públicos como este son fundamental para luchar por un desarrollo en igualdad de condiciones en el medio rural».

El profesor remarca como aval para el mantenimiento de las clases los «múltiples» beneficios que aporta: «para mucha gente es la única oportunidad que tienen de aprender, que no podrían hacerlo de otro modo», señala José Céliz, quién remarca también los aportes culturales que ofrece el aula, la que califica como «foco social» a través de la cual se organizan actividades como viajes a los que asisten muchos vecinos. También alegan para mantener el statu quo el gasto reducido de las clases, ya que se encuentra en otro edificio y únicamente utiliza un aula.

El docente apunta que muchos alumnos no podrían sumarse a la nueva didáctica online por la brecha digital y el no estar acostumbrados a la tecnología al ser personas mayores o tener problemas de movilidad para desplazarse hasta Alcañiz para hacer los exámenes. Además, alertan, que la calidad educativa se mermaría. «Se potenció a raíz del COVID y se ha visto que, aunque puede ser una gran oportunidad, también puede quitarlas, hablamos de zonas donde no hay las mejores conexiones, de una docencia no tan cercana y de materias donde necesitar corregir y escuchar muy bien». Todo ello, consideran que supondría una reducción del alumnado. Céliz también explica que el trabajo como docentes sería más complicado al tener que atender a más alumnos.

Movilización con Ayuntamiento y otros centros

A las denuncias por el próximo cierre y el cambio sin consultar, desde la extensión también critican la «poca» transparencia y claridad a la hora de comunicar la noticia. «Nos hemos enterado por rumores, no han sido claros ni se nos ha consultado o barajar una situación semipresencial, no sabemos si por la fecha o por qué, pero ha sido todo discreciones», remarca el profesor de inglés y francés, quién confiesa que hace unas semanas les preguntaron si podían impartir las clases online, pero explica que pensaron que sería para ampliar la oferta, suposición contraria a lo que finalmente ha acabado ocurriendo.

Dada la situación, ya trabajan en movilizarse y trabajar con otros municipios con la misma problemática para intentar frenar la situación. El aula cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Utrillas, desde donde se han comprometido a reunirse con los alcaldes de municipios afectados como Calamocha o Monreal. También desde el consistorio se ha enviado un comunicado al Departamento de Educación: «Creemos que es de vital importancia para Utrillas y la Cuenca Minera, es muy grave que un servicio que se presta desde hace tanto tiempo y tiene una demanda de alumnos desaparezca», explica el primer edil de la villa minera. Moreno explica también que Utrillas guarda un fuerte vínculo con Francia y su idioma, ya que está hermanada con el municipio francés Decazeville desde hace dieciocho años gracias al pasado minero común de los dos municipios y a la herencia española de su población.

Desde la extensión explican que la situación es generalizada, por lo que, visto la situación en otros centros, se movilizarán «lo que haga falta». «En comunidades autónomas como Madrid la situación es la misma y ya están recogiendo firmas, aquí en Aragón no lo descartamos», afirma contundente el profesor. El profesorado de la extensión alega también que se suman a la lucha no por su situación personal, ya que son interinos y les destinarían a otra vacante, si no por el futuro de esta educación: «No tenemos interés por las plazas, es por compromiso social y por vocación. Y porque si se generaliza la docencia online no podremos dedicarnos de la forma que nos gustaría, sería más impersonal, más independiente y con un menor seguimiento del alumno que seguramente esté menos motivado».

La eliminación de la clase de francés en la Escuela Oficial de Idiomas de Utrillas supondrá que alumnos se queden por el camino, por no adaptarse a la nueva docencia, o por falta de interés. Una vez más, diferentes pueblos, entidades y sociedad civil se unen ante lo que consideran «injusto»: «Ya hay suficientes barreras en el pueblo, la Cultura de aprender lenguas no debe ser una barrera más», concluye José Céliz.