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19 MAY 2026|

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Utrillas se sube a un podio internacional: Alba Bautista logra el bronce en la Copa del Mundo Challenge en Portugal

La utrillense logra la calificación más alta de su carrera con 29.000 puntos en la final de mazas

Alba Bautista posa con su medalla de bronce en la Copa del Mundo Challenge / @albabautistta
Alba Bautista posa con su medalla de bronce en la Copa del Mundo Challenge / @albabautistta

Jesús Burgos19 05 2026

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Utrillas

AtletismoDeporte

Alba Bautista ha vuelto a llevar a Utrillas a lo más alto en una competición internacional. La utrillense se subió este pasado fin de semana al podio de la Copa del Mundo Challenge de Portimao, en Portugal. La gimnasta firmó una gran final en la disciplina de mazas para alzarse con la tercera posición y colgarse la medalla de bronce gracias a la mejor calificación de su carrera deportiva.

La utrillense ha logrado 29.000 puntos, una puntuación récord para alcanzar la tercera posición en la disciplina de mazas y quedarse a tan solo 0,100 puntos de la plata de la chipriota Vera Tugolukova. La israelí Alona Tal se llevó el triunfo. En la clasificación general de la competición, Bautista realizó una actuación regular que le terminó colocando en la séptima plaza.

La Copa Challenge de Portugal fue un gran escaparate para la delegación española. El protagonismo, durante el sábado, se lo llevó el grupo sénior con una primera posición en el concurso All Around, un resultado que la representación española repitió en las finales del domingo con tres medallas: oro en la disciplina de cinco pelotas, bronce en la final de mazas y aros y la otra tercera plaza lograda por Bautista.

“Enhorabuena, equipo”, felicitó la Federación Española de Gimnasia a las deportistas españolas que participaron en una competición en la que, además, Daniela Picó representó a España con una cuarta posición en la final de aro y cinta, y una meritoria octava plaza en mazas después de clasificarse para dos finales de la prueba disputada en Portugal. Por otro lado, los focos se los llevó la italiana Sofia Raffaelli.

La mira puesta en Europa

Alba Bautista se va de Portugal con las mejores sensaciones tras los grandes resultados cosechados en la Copa del Mundo Challenge de cara al Campeonato de Europa, que se disputará dentro de dos fines de semana. La utrillense competirá en Bulgaria junto al combinado español tanto en modalidad individual como en la competición conjunta.

La gimnasta llega a la cita continental con una progresión ascendente e inmersa en el proceso de adaptación a los nuevos ejercicios que todo el elenco está entrenando de cara a esta temporada. Esta preparación ya le ha dado una medalla en mazas este curso.

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