Valdealgorfa comienza su Feria de la Almendra con su inauguración más reivindicativa

Bajo el lema ‘Si el campo no produce, la ciudad no come’, los niños de Valdealgorfa han protagonizado una tractorada en la inauguración de la XI Feria de la Almendra. Con este acto simbólico, el Ayuntamiento ha querido destacar el apoyo al sector agrícola porque «aunque no vivas de la agricultura profesionalmente, todos vivimos de la agricultura», ha destacado la alcaldesa de la localidad Reyes Gimeno Cuella.

Junto a esta tractorada, también han desfilado hasta la zona expositiva (el pabellón) los dulzaineros y el tradicional Gigante de la feria, seguidos por los vecinos y visitantes. «La inauguración ha sido súper bonita con todos los niños y lo que ellos significan: el futuro. No sé cuál será el devenir de cada uno de ellos pero seguramente alguno elija la agricultura, por lo que al igual que cuidamos de nuestros hijos también tenemos que cuidar el sector», ha recalcado Gimeno.

En este encuentro, la localidad pretende poner en valor tanto la almendra y el sector agrícola como los productos artesanos con más de 20 stands y distintas actividades. De hecho, este año, como novedad se ha organizado la primera edición del Concurso de Tapas que se celebra en este día inaugural a las 19.00.

En cuanto al sector agrícola, Gimeno ha explicado que en estos momentos «el tema de la oliva está en la gloria porque el aceite está muy bien pero venimos de tocar casi fondo con la almendra». El cambio climático es una de las preocupaciones para este sector que en Valdealgorfa y alrededores «es nuestro modo de vida, de cultura y tradición».

La flor del almendro ya ha comenzado a florecer y los productores miran intranquilos el tiempo ya que, en los dos últimos años, las heladas han llegado en abril. «Si las heladas nos cogen con la floración muy avanzada no es bueno, estamos pendientes de esa floración y también de las sequías», ha señalado el gerente de Almendras del Bajo Aragón, Pedro Ferrer.

Los productores de almendra se encuentran «desmoralizados y desmotivados» ante los bajos precios que están teniendo que afrontar. Ferrer ha apuntado que, según las variedades, «se está pagando entre tres euros y tres euros y algo cuando lo normal para que la cosa vaya bien es que sea 4 euros o por encima». A este aspecto, se suma el incremento de los costes de producción y la merma de cosecha debido al tiempo. «El año pasado se recogió un 30 % de la cosecha, este ha sido mejor con un 60-70 %, veremos cuánto recogemos en la siguiente».

A la inauguración también han acudido el presidente y consejero de Agricultura de la Comarca del Bajo Aragón, José Miguel Celma y Luis Miguel Sancho. Celma ha subrayado la importancia de esta feria que «apuesta por el territorio y por algo tan significativo para esta zona como lo es el almendro y la almendra, un producto endógeno».

El presidente bajoaragonés también ha mostrado su preocupación ante el cambio climático y las consecuencias para la agricultura. «Se están intentando implementar nuevos sistemas de hibridación de las variedades de almendros para que florezcan más tarde y se cosechen antes pero, claro, eso no quita que una helada en abril fastidie la producción», ha indicado.

Por su parte, la Comarca del Bajo Aragón-Caspe también ha estado presente en la feria. Su presidente, Javier Nicolás, ha asegurado que es «un asiduo de esta feria». Asimismo, hasta este evento se han acercado representantes de la Comarca del Matarraña, territorio muy vinculado también con la almendra.